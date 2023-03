Fro­he Nach­rich­ten fürs Bam­ber­ger Stadt­kli­ma aus dem Deut­schen Bun­des­tag: Am heu­ti­gen Mitt­woch Nach­mit­tag hat der Haus­halts­aus­schuss die Mit­tel für das Bun­des­pro­gramm „Anpas­sung urba­ner Räu­me an den Kli­ma­wan­del“ beschlos­sen und damit auch den Weg für eine Neu­ge­stal­tung der Gewäs­ser­land­schaft der Park­an­la­ge im Bam­ber­ger Stadt­teil Wil­densorg freigemacht.

Ins­be­son­de­re der Eichel­see hat prä­gen­de Wir­kung für die in der Sied­lungs­mit­te gele­ge­ne Grün­an­la­ge. Er ist zudem der Beginn eines Gesamt­ge­wäs­ser­sy­stems. Auf­grund des Kli­ma­wan­dels wird zuneh­mend weni­ger Quell­was­ser in die Gewäs­ser­land­schaft der Park­an­la­ge ein­ge­speist, wodurch die­se ver­trock­net und ein wert­vol­les Bio­top und Nah­erho­lungs­raum ver­lo­ren geht. Hier setzt das Kon­zept zur Neu­ge­stal­tung an.

„Das inno­va­ti­ve Was­ser­ma­nage­ment hat mei­ne Kol­le­gin­nen und Kol­le­gen im Haus­halts­aus­schuss über­zeugt, das Pro­jekt mit 1,67 Mio. Euro zu unter­stüt­zen“, berich­tet der Haus­halts­po­li­ti­ker Andre­as Schwarz, der sich schon im ver­gan­ge­nen Som­mer ein Bild vor Ort gemacht hat­te. „Mit einer bes­se­ren Was­ser­zu­füh­rung durch Ein­lei­tung von Brun­nen­was­ser sowie durch Nut­zung von Dach­wäs­sern und deren Zwi­schen­spei­che­rung in einer Zister­ne wird die Was­ser­si­cher­heit gera­de in den zuneh­men­den Extrem-Som­mern sichergestellt.“

Zweck des Pro­jekts ist neben dem Fort­be­stand der Gewäs­ser­land­schaft in Wil­densorg auch, das Gesamt­ge­wäs­ser­sy­stem zu sichern sowie die Attrak­ti­vi­tät der Park­an­la­ge zu steigern.

Das Kon­zept beinhal­tet die Beson­der­heit, dass die durch die Kli­ma­an­pas­sungs­maß­nah­men neu gene­rier­ten Was­ser­men­gen zuvor durch einen neu­en Was­ser­spiel­platz gelei­tet wer­den. Dadurch erhal­ten sowohl die Bevöl­ke­rung als auch die benach­bar­te Schu­le und der Kin­der­gar­ten eine attrak­ti­ve Spiel­stät­te, die maß­geb­lich zur bes­se­ren Auf­ent­halts­qua­li­tät und im Som­mer zur Abküh­lung beiträgt.

„Kli­ma-Resi­li­enz und kurz­fri­sti­ger Nut­zen für die Bür­ge­rin­nen und Bür­ger ver­ei­nen sich bei die­sem inno­va­ti­ven Pro­jekt“, betont Ober­bür­ger­mei­ster Andre­as Star­ke. „Uns gelingt es am Eichel­see, ein Stück wert­vol­le Natur nach­hal­tig zu bewah­ren und durch geziel­tes Was­ser­ma­nage­ment dem Kli­ma­wan­del ent­ge­gen­zu­wir­ken. Gleich­zei­tig ent­steht durch den Was­ser­spiel­platz ein gro­ßer Mehr­wert gera­de für jun­ge Fami­li­en.“ Star­kes Dank gilt MdB Schwarz, der es geschafft habe, auch sei­ne Kolleg:innen im Haus­halts­aus­schuss für die­ses Pro­jekt zu begeistern.

„Das Pro­jekt zeigt muster­gül­tig, wie man in Zei­ten des Kli­ma­wan­dels mit der Schaf­fung und Gestal­tung von öko­lo­gisch auf­ge­wer­te­ten, kli­ma­sta­bi­len Gewäs­ser- und Park­flä­chen reagie­ren kann. In Wil­densorg wird ein Ort geschaf­fen, an dem sich Men­schen, Tie­re und Pflan­zen glei­cher­ma­ßen wohl füh­len und die Nut­zung in den Berei­chen Spiel, Sport und Kul­tur nicht aus­ge­sperrt, son­dern inte­griert wird. Das hat mich von Anfang an begei­stert“, so Schwarz abschließend.