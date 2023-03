Die Bun­des­tags­ab­ge­ord­ne­te Lisa Badum (Grü­ne) über­bringt gute Nach­rich­ten aus Ber­lin für Bam­berg: Für die Sanie­rung und Bio­di­ver­si­täts­stei­ge­rung der Gewäs­ser­land­schaft im Stadt­teil Wil­densorg flie­ßen 1,67 Mil­lio­nen Euro För­der­mit­tel aus dem „Bun­des­pro­gramm zur Anpas­sung urba­ner Räu­me an den Kli­ma­wan­del“. Das habe der Haus­halts­aus­schuss des Bun­des­ta­ges am Mitt­woch beschlos­sen, so die grü­ne Abge­ord­ne­te für Oberfranken.

„Ich habe mich bei mei­nen grü­nen Kolleg:innen im Haus­halts­aus­schuss erfolg­reich für dafür ein­ge­setzt und freue mich, dass wir die­sen Natur- und Erho­lungs­ort dank der För­de­rung erhal­ten kön­nen“, kom­men­tiert Lisa Badum.

Mit Hil­fe der bewil­lig­ten Bun­des­mit­tel sol­le die Was­ser­ver­sor­gung des Wil­densor­ger Eichel­sees und des ver­bun­de­nen Dorf­wei­hers auch in den Som­mer­mo­na­ten sicher­ge­stellt wer­den. Dazu sei eine Was­ser­zu­füh­rung durch eine aus Dach­was­ser gespei­ste Zister­ne und mit einer solar­be­trie­be­nen Pum­pe geplant. Zudem sol­len Arten­schutz und Kli­ma­re­si­li­enz durch Umge­stal­tung der Gewäs­ser ver­bes­sert werden.

Die grü­ne Bun­des­tags­ab­ge­ord­ne­te hebt einen wei­te­ren Nut­zen her­vor: „Das gespei­cher­te Was­ser wird dann zuerst durch einen Was­ser­spiel­platz gelei­tet. Das stei­gert die Qua­li­tät als Nacher­ho­lungs­ort ins­be­son­de­re auch für Schu­le und Kin­der­gar­ten in der direk­ten Nachbarschaft.“

Dass die Wil­densor­ger Gewäs­ser­land­schaft bereits jetzt durch som­mer­li­che Dür­re­pe­ri­oden deut­lich gefähr­det ist, sei ein wei­te­res Bei­spiel für die dro­hen­den Fol­gen der Kli­ma­kri­se. „Die jetzt geför­der­te Kli­ma­an­pas­sungs­maß­nah­me ist dar­um gut und wich­tig. Sie wird aber nur dau­er­haft erfolg­reich sein, wenn wir gleich­zei­tig den Aus­stoß von Treib­haus­ga­sen kon­se­quent redu­zie­ren.“, mahnt Lisa Badum.