Pre­miè­re in Kro­nach: Erst­mals sind die ober­frän­ki­schen Schach­ta­ge im Schul­land­heim Ham­mer­müh­le über die Bret­ter gegan­gen. Sie ende­ten in der Königs­klas­se mit einem Foto-Finish.

Die ober­frän­ki­sche Ein­zel­mei­ster­schaft der Erwach­se­nen blieb span­nend bis zum letz­ten Zug – und sogar noch dar­über hin­aus. Denn am Ende muss­te zwi­schen Tobi­as Becker (Kro­na­cher SK) und Titel­ver­tei­di­ger Mich­al Mich­alek (1. FC Markt­leu­then) bei Punkt­gleich­heit die Buch­holz-Wer­tung ent­schei­den; dabei wer­den die Punk­te der jewei­li­gen Geg­ner addiert. Der Lokal­ma­ta­dor wies letzt­lich die etwas bes­se­re „Buch­holz“ auf und wur­de zum ersten Mal ober­frän­ki­scher Mei­ster der Königs­klas­se. Er nahm bei der Sie­ger­eh­rung den Karl-Heinz-Hein-Wan­der­po­kal in Emp­fang. Den Sprung aufs Trepp­chen schaff­te über­ra­schend auch einer, der lan­ge Zeit das Feld anführ­te: Arka­diy Uryts­kyy vom PTSV-SK Hof. Der 81-Jäh­ri­ge – älte­ster Teil­neh­mer im Tur­nier – hat­te zwei Wochen zuvor in Hof die ober­frän­ki­sche Mei­ster­schaft im Schnell­schach geholt. In Kro­nach sicher­te er sich den Titel des Nesto­ren­mei­sters (Alters­klas­se 75 plus).

Im Haupt­feld kämpf­ten 41 Spie­le­rin­nen und Spie­ler um Punk­te und Plat­zie­run­gen. Bester Seni­or (60 plus) wur­de ein wei­te­rer Kro­na­cher, Frank Baum­gärt­ner. Bei den Jung­se­nio­ren (50 plus) lag Horst Wun­der (FC Nord­hal­ben) vor­ne. Und die U25-Wer­tung gewann Chri­stoph Ses­sel­mann (TSV Bind­lach-Aktio­när). Beste Frau war Eli­sa­beth Reich vom ATSV Oberkotzau.

Die Jugend U18 spiel­te eben­falls im Erwach­se­nen-Tur­nier mit. Sie­ger wur­de Tizi­an Wag­ner vom SV Seu­bels­dorf. Im U16-Feld domi­nier­te Yaros­lav Dom­chen­ko (SC Bam­berg), der alle sie­ben Run­den gewann. Timo­fej Hen­z­ler (SSV Burg­kunst­adt) hol­te den Titel der U14. Num­mer eins der U12 war Mari­ia Aver­ko­va vom SC Bam­berg, die mit sie­ben Punk­ten aus sie­ben Par­tien glänz­te. Im Tur­nier der U8 und U10 trumpf­ten uner­war­tet die jüng­sten Teil­neh­mer auf. Jona­thon Hewera (SV Seu­bels­dorf) behielt in die­sem Weg die Ober­hand und setz­te sich die U8-Kro­ne auf. Mei­ster der U10 ist Simon Lan­gen­bu­cher (TSV Bindlach-Aktionär).

Im Anschluss ermit­tel­ten die Jugend­klas­sen ihre Mei­ster im Blitz­schach, 21 Teil­neh­mer spiel­ten in zwei Tur­nie­ren. Es sieg­ten in der U20 Maxi­mi­li­an Kühn­ber­ger (SV Seu­bels­dorf), in der U18 Tizi­an Wag­ner (SV Seu­bels­dorf), in der U16 Yaros­lav Dom­chen­ko (SC Bam­berg), in der U14 Timo­fej Hen­z­ler (SSV Burg­kunst­adt), in der U12 Jona­than Dot­ter­weich (TSV Bind­lach-Aktio­när) und in der U10 Simon Lan­gen­bu­cher (TSV Bind­lach-Aktio­när). Auf­fäl­lig vie­le sicher­ten sich das Dou­ble aus Tur­nier­schach- und Blitz­schach-Titel. Bemer­kens­wert auch, dass in der Jugend vier Ver­ei­ne die Titel unter sich aus­mach­ten, die Talent­schmie­den Bam­berg, Bind­lach, Burg­kunst­adt und Seubelsdorf.

Die Orga­ni­sa­to­ren des Schach­be­zirks Ober­fran­ken um den Bezirks­vor­sit­zen­den und Haupt­schieds­rich­ter Ingo Thorn zeig­ten sich mit der Reso­nanz auf die Schach­ta­ge sehr zufrieden.