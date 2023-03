335 Mit­glie­der beim VdK Bad Steben

Zur Jah­res­haupt­ver­samm­lung des VdK-Orts­ver­ban­des Bad Steben konn­te Vor­sit­zen­der Wil­li Engel­hardt am Sams­tag eine statt­li­che Anzahl von Mit­glie­dern im Sport­heim des TSV Bad Steben will­kom­men hei­ßen. Wie der Vor­sit­zen­de berich­te­te habe man trotz noch gel­ten­der Coro­na-Ein­schrän­kun­gen im abge­lau­fe­nen Jahr wie­der inter­es­san­te Aktio­nen für die Mit­glie­der orga­ni­siert bzw. an Ver­bands­an­ge­bo­ten teil­ge­nom­men. Als einen der Höhe­punk­te des Jah­res­pro­gramms bezeich­ne­te Engel­hardt den von Her­bert Schiml orga­ni­sier­ten Aus­flug zum Mark­gräf­li­chen Opern­haus nach Bay­reuth mit Füh­rung, Stadt­bum­mel und anschlie­ßen­der Wei­ter­fahrt zum Schloss Fan­tai­sie. Mit einem voll besetz­ten Bus sei man zu den Lui­sen­burg-Fest­spie­len gefah­ren wo eine Auf­füh­rung der Ope­ret­te „Land des Lächelns“ besucht wur­de. Wei­ter habe man am VdK-Akti­ons­tag im Juni teil­ge­nom­men. Auch die Samm­lung „Helft Wun­den hei­len!“ im Novem­ber habe ein gutes Ergeb­nis erbracht, was Engel­hardt zum Anlass nahm allen Samm­le­rin­nen und Samm­lern für ihren Ein­satz aus­drück­lich zu danken.

Wel­chen Stel­len­wert der VdK in Bad Steben ein­neh­me zei­ge sich auch an dem ste­ti­gen Mit­glie­der­zu­wachs wel­chen der Orts­ver­band zu ver­zeich­nen habe. Trotz acht Ster­be­fäl­len zäh­le der Orts­ver­band Bad Steben zwi­schen­zeit­lich 335 Mit­glie­der, was nahe­zu 10% der Orts­be­völ­ke­rung ent­spricht! Schatz­mei­ste­rin Car­men Rabel konn­te in ihrem Vor­trag von einer geord­ne­ten Kas­sen­la­ge berich­ten und stell­ver­tre­ten­der Vor­sit­zen­der Her­bert Schiml gab schon mal einen Aus­blick auf den im Som­mer geplan­ten Aus­flug des Orts­ver­ban­des. In die­sem Jahr geht es ans „Thü­rin­ger Meer“, wo man sich nach einer Mit­tags­ein­kehr in Saal­burg zu einer Damp­fer­fahrt auf dem größ­ten Stau­see Deutsch­lands bege­ben werde.

Kreis­vor­sit­zen­der Bert Horn dank­te der akti­ven Vor­stand­schaft für die Ange­bo­te, wel­che sich nicht nur an die Mit­glie­der, son­dern auch inter­es­sier­te Per­so­nen rich­ten. Gera­de in schwie­ri­gen Zei­ten sei es wich­tig, dass der VdK den Men­schen Ange­bo­te des Zusam­men­kom­mens mache und letzt­end­lich eine Hei­mat bie­te. Wei­ter wies Horn auf die erfolg­rei­che Bera­tungs­ar­beit der VdK-Geschäfts­stel­le hin, die – wie auch die Fran­ken­post kürz­lich berich­te­te – beein­drucken­de Erfol­ge für ihre Mit­glie­der zu ver­zeich­nen habe. Aktu­el­le Schwer­punk­te des Lan­des­ver­ban­des sei­en eine Ver­bes­se­rung der Bedin­gun­gen in der häus­li­chen Pfle­ge, die Gewähr­lei­stung gerech­ter Ren­ten sowie mehr Bar­rie­re­frei­heit vor allem im öffent­li­chen Raum.

Mit Urkun­den für lang­jäh­ri­ge Treue und Ehren­na­deln konn­ten schließ­lich ins­ge­samt 15 Orts­ver­bands­mit­glie­der aus­ge­zeich­net wer­den. So gehö­ren Tho­mas Rothe­mund, Bri­git­te Weber, Gün­ther Rosen, Her­bert Dole­schal, Elvi­ra Horn, Ger­lin­de Wünsch und Alex­an­der Lang bereits seit 10 Jah­ren dem VdK. Für 25-jäh­ri­ge Ver­eins­treue wur­den Erich Bur­ger, Ste­fan Goß­ler, Hel­mut Drech­sel, Mag­da­le­na Spörl, Mar­tha Klau­mün­zer, Wolf­gang Arndt sowie Bri­git­te Jahn geehrt. Soweit die zu Ehren­den nicht anwe­send sein konn­ten wer­den die­sen die Urkun­den zu Hau­se überreicht.