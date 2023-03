Ver­an­stal­tun­gen im Früh­jahr 2023

27.03.2023: Wünscht sich Eure Pup­pe ein neu­es Gewand? Prä­sen­tiert sie doch mal bei „Hand­ar­bei­ten & Spie­len“ im Zeit­loch Igens­dorf“. Ich könn­te mir gut vor­stel­len, dass Maß genom­men und ein paar Wün­sche erfüllt wer­den kön­nen. Wer ger­ne den Nach­mit­tag in Gesell­schaft ver­brin­gen möch­te, ob zum Plau­dern, Hand­ar­bei­ten oder um gemein­sam Spie­le zu machen, kommt ein­fach vorbei.

Wir tref­fen uns am letz­ten Mon­tag im Monat, im März am 27.03.2023 von 15.00- 17.00 Uhr und im April am 24.04. Im Mai fällt der letz­te Mon­tag auf den Pfingst­mon­tag, da fin­det der Treff am Mon­tag davor statt, am 22.05.2023. Treff­punkt ist im Zeit­loch, Grä­fen­ber­ger Stra­ße 5, Igens­dorf (neben der Markt­bü­che­rei Igens­dorf, unter dem Spatzennest).

29.03.2023: Frau Doreen Asmus­sen besitzt als Gesund­heits- und Kran­ken­pfle­ge­rin viel Erfah­rung im Bereich der Senio­ren­ar­beit und sie bie­tet spe­zi­el­le Ein­zel- und auch Grup­pen­kur­se an. Sie kön­nen sich selbst ein Bild davon machen, was Sie bei „Gedächt­nis­trai­ning“ und „Ent­span­nung nach Jacob­sen“ erwar­tet. Am Mitt­woch den 29. März im Zeit­loch, Grä­fen­ber­ger Stra­ße 5 Igens­dorf von 15 bis 17 Uhr dür­fen wir Frau Asmus­sen bei einer kosten­lo­sen Schnup­per- und Fra­ge­stun­de begrüßen.