Rekord­stand: 108 akti­ve Musi­ker in Obertrubach

Am Sams­tag, den 25.02.2023 konn­te die Jugend­blas­ka­pel­le St. Lau­ren­ti­us Ober­tru­bach ihre Jah­res­haupt­ver­samm­lung abhal­ten. Nach­dem die anwe­sen­den Mit­glie­der musi­ka­lisch begrüßt wur­den, gab die 1. Vor­sit­zen­de Ker­stin Hof­mann einen Rück­blick auf das ver­gan­ge­ne Jahr. Erfreu­li­cher­wei­se habe die Coro­na-Pan­de­mie nicht zu einem Schwund von Musi­kern geführt, mit einer beein­drucken­den Zahl von 108 Musi­kern konn­te Hof­mann sogar einen Höchst­stand ver­mel­den. Beein­druckend ist auch das Durch­schnitts­al­ter von etwa 21 Jah­ren. Beson­ders Erwäh­nens­wert im ver­gan­ge­nen Jahr war das Som­mer­kon­zert am Altar­stein, wofür Hof­mann von allen Sei­ten über durch­wegs posi­ti­ve Rück­mel­dun­gen berich­ten konnte.

Dem posi­ti­ven Tenor konn­te sich der Lei­ter der Nach­wuchs­ar­beit, Bernd Rei­chel nur anschlie­ßen, er infor­mier­te über die Neu­grün­dung von zwei Blä­ser­klas­sen, zum einen die „klas­sisch“ in der Bärn­fel­ser Grund­schu­le, auf der ande­ren Sei­te die Erwach­se­nen­blä­ser­klas­se, ein Her­zens­pro­jekt von Rei­chel. Mit einer Stär­ke von 21 Musi­kern wur­den die Erwä­gun­gen bei wei­tem über­trof­fen. Ins­ge­samt befin­den sich 80 Musi­ker in Aus­bil­dung in den ver­schie­de­nen Orchestern.

Die für die Blä­ser­klas­sen zustän­di­ge Aus­bil­dungs­be­auf­trag­te Sarah Haber­mann zeig­te sich mit dem aktu­el­len Stand sehr zufrie­den, die Orche­ster har­mo­nie­ren und machen gute Fortschritte.

Jugend­be­auf­trag­te The­re­sa Rei­chel sieht den Nach­wuchs­be­reich eben­falls gut gerü­stet für die Zukunft. Neben den musi­ka­li­schen Akti­vi­tä­ten gab sie einen Über­blick über das ver­gan­ge­ne Jahr, so stan­den bei­spiels­wei­se ein Okto­ber­fest­sams­tag oder ein Aus­flug zum Soc­cer­golf nach Wei­den­loh auf dem Pro­gramm. Für das Ermög­li­chen die­ser Akti­vi­tä­ten bedank­te Rei­chel sich recht herz­lich bei den zahl­rei­chen Spon­so­ren sowie der Gemeinde.

Auch der Diri­gent Flo­ri­an Blö­chl blick­te auf ein erfolg­rei­ches Jahr zurück. Er hat sich zwi­schen­zeit­lich bei den „Tru­bi­ern“ ein­ge­lebt und zeigt sich mit dem Forst­schritt der ein­zel­nen Orche­ster sehr zufrie­den, ins­be­son­de­re die hohe Pro­ben­be­tei­li­gung lob­te er.

Der 1. Bür­ger­mei­ster Mar­kus Grü­ner zeig­te sich eben­falls über die gute Ent­wick­lung sehr erfreut, die Jugend­blas­ka­pel­le ist inzwi­schen ein groß­ar­ti­ges Aus­hän­ge­schild der Gemein­de geworden.

Clau­dia Heim, die Kreis­vor­sit­zen­de des Nor­baye­ri­schen Musik­bun­des infor­mier­te über anste­hen­de Ter­mi­ne im Land­kreis, wie das Kreis­mu­sik­fest in Wei­lers­bach. Im Anschluss durf­te sie zwei Ehrun­gen vor­neh­men. Für 10 Jah­re akti­ven Musi­zie­rens wur­de Simon Rei­chel geehrt und für 20 Jah­re Katha­ri­na Fürsattel.

Nach­dem Kas­sie­re­rin Anna Trei­ber den Kas­sen­stand erläu­ter­te, wur­de ihr durch die Kas­sen­prü­fer Georg Haber­mann und Klaus Sin­ger eine ein­wand­freie Füh­rung beschei­nigt. Sie stell­ten den Antrag zur Ent­la­stung, wel­cher ein­stim­mig ange­nom­men wurde.

Zum Abschluss durf­te die Erwach­se­nen­blä­ser­klas­se bei ihrem ersten öffent­li­chen Auf­tritt ein Stück zum Besten geben.