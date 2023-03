1. HKO Young Stars K’he (5891) vs. CKC Moren­den Bay­reuth e.V. (5897)

Im vor­letz­ten Aus­wärts­spiel der Sai­son stand die wei­te­ste Rei­se an, ins Baden-Würt­tem­ber­gi­sche Ett­lin­gen nahe Karls­ru­he zu den dort behei­ma­te­ten „Young Stars“. Moren­den Bay­reuth war gewillt sich für die Heim­nie­der­la­ge zu revan­chie­ren, dies ver­deut­lich­te auch Team­chef Nie­bergall in sei­ner Begrü­ßungs­an­spra­che, „wir sind gekom­men um zu gewin­nen“. Das sich dann aber eines der besten Spie­le der Sai­son ent­wickel­te konn­te im Vor­feld kei­ner ahnen. Star­ke, Bun­des­li­ga wür­di­ge Ergeb­nis­se, Dra­ma­tik, Kampf, Span­nung und stimm­ge­wal­ti­ge Anfeue­rung bei­der Mann­schaf­ten mach­ten die­ses Spiel zu einem High­light. Bei­de Mann­schaf­ten betrie­ben Wer­bung für den Kegelsport!

Auf Bay­reu­ther Sei­te gab es auch zwei Rekor­de, René Ott erspiel­te sich den ersten Tau­sen­der und Juli­an Böhm bastelt wei­ter an sei­nem „Denk­mal“ und unter­mau­ert sei­ne Klas­se mit neu­er per­sön­li­cher Best­lei­stung und neu­em Ver­eins­re­kord in einem gran­dio­sen Match. Auch der Moren­den „Edel­fan Michl“ aus Kro­nau (Baden-Würt­tem­berg) war begei­stert und konn­te end­lich den ersten Sieg in sei­ner Anwe­sen­heit bejubeln.

Moren­den zeig­te sich von Beginn an gut auf­ge­legt und mach­te den star­ken Haus­her­ren (Heim­schnitt 5773,6 Kegel) das Leben schwer. René Ott (1001) und Alex­an­der Sprin­ger (972) lie­fer­ten sich gleich ein Duell auf hohem Niveau. Der Bay­reu­ther Ott belohn­te sich mit dem viel umju­bel­ten ersten Tau­sen­der sei­ner Kar­rie­re nach dem er schon ein paar Mal davor­ge­stan­den hat­te. Dies­mal klapp­te es end­lich und der jun­ge Moren­den erspiel­te und erkämpf­te sich gegen Axel Sprin­ger den Sieg und bescher­te sei­ner Mann­schaft 29 Kegel Vorsprung.

In der Nach­bar­paa­rung muss­te sich der etwas glück­lo­se Hans Dip­pold (946) aber dem Karls­ru­her Dani­el Jauß (989) mit 43 Kegel geschla­gen geben, so lagen die Bay­reu­ther knapp mit 14 Kegel im Hin­ter­tref­fen. Im Mit­tel­paar ging es dann genau­so eng zu, es ging hin und her und die Span­nung brei­te­te sich aus. Ste­fan Kull­mann (927) ver­zwei­felt am eige­nen Spiel und dass er die fall­träch­ti­gen Bah­nen zur­zeit nicht in den Griff bekommt. So muss­te er dem guten Vol­ker Höl­scher (942) mit 15 Kegel den Vor­tritt las­sen. Doch der zwei­te Wag­ner­städ­ter in der Mit­tel­paa­rung, Young­ster Chri­sto­pher Jung (956) sorg­te trotz vie­ler Feh­ler im Räu­men mit sei­nem den­noch star­ken Ergeb­nis für Beru­hi­gung. Er besieg­te die Kom­bi­na­ti­on Pas­cal Ochs (535) und Mar­kus Kai­ser (400) mit 21 Kegel. So blie­ben für das Moren­den Schluss­paar noch 8 Mie­se übrig, allein das zeigt schon wie dra­ma­tisch eng und umkämpft die­se Par­tie war.

Jetzt ging das „dyna­mi­sche Duo“ der Ober­fran­ken in die Bahn und soll­te den Sieg holen. Doch auch Karls­ru­he hat­te noch zwei bären­star­ke Spie­ler im Ren­nen. Und alle vier began­nen gleich in den ersten Vol­len ein Feu­er­werk abzu­bren­nen, 185,176,179 und 177 Kegel spre­chen eine deut­li­che Spra­che und unter­mau­ern das hohe Niveau die­ses Spiels. Die Span­nung schau­kelt sich bis auf die letz­ten 2 Kugeln hoch und Juli­an Böhm setz­te noch einen Neuner….

Micha­el Prill (1003) und Uwe Weschen­fel­der (992) lie­fer­ten sich ein Kopf- an Kopf Der­by, kei­ner war gewillt dem Geg­ner das Feld zu über­las­sen und im Show­down hat­te dann der Bay­reu­ther Prill mit 11 Kegel knapp die Nase vorn. Micha­el Prill sorg­te durch sei­nen Tau­sen­der und dem Gewinn der 11 Kegel für die Füh­rung der Wag­ner­städ­ter mit 3 Kegel.

Und was mach­te sein Part­ner Juli­an Böhm, die­ser duel­lier­te sich mit Patrick Birk und hier ent­wickel­te sich ein Duell der Spit­zen­klas­se. Bei­de Spie­ler brann­ten ein wah­res Feu­er­werk mit Neu­ner Seri­en ab und kei­ner woll­te nach­ge­ben. Der Karls­ru­her Birk erspiel­tes sich zwar kur­zei­tig Vor­tei­le als er mit 558 Kegel (287/277) die ersten 100 Kugel been­de­te. Juli­an Böhm war aber mit 531 Kegel (259/272) nur knapp dahin­ter. Juli­an Böhm konn­te aber das sehr hohe Niveau wei­ter auf­recht­erhal­ten als er die zwei­ten Hun­dert fast iden­tisch mit den ersten Hun­dert, mit 533 Kegel (264/269) abschloss. Sein Geg­ner gab mit 503 Kegel leicht nach, so dass wirk­lich Juli­an Böhm‚s letz­ter Neu­ner im vor­letz­ten Schub die Wen­de brach­te und er mit 3 Kegel sieg­te. Zusam­men mit sei­nem kon­ge­nia­len Part­ner Micha­el Prill brach­te Juli­an Böhm den Sieg nach Hause.

Eine sehr star­ke Mann­schafts­lei­stung mit 3 Tau­sen­dern und nur einen Kegel unter dem Ver­eins­re­kord sorg­te für Jubel­stür­me und strah­len­de Gesich­ter bei den Bay­reu­thern. Die sym­pa­thi­schen Karls­ru­her Sport­freun­de hat­ten sich das so gewiss nicht so vor­ge­stellt und Moren­den hol­te sich ver­dient die Revan­che und beju­bel­te noch lan­ge den Sieg der auch gleich­zei­tig 4 Punk­te Abstand auf Platz 5 zu Karls­ru­he brachte.

Rest­pro­gramm:

CKC Moren­den Bay­reuth – TSG Haß­loch, Sams­tag, 11.03.2023, 12:30 Uhr

CKC Moren­den Bay­reuth – VfB Ein­tracht Frau­reuth, Sams­tag, 18.03.2023, 12:30 Uhr

SKC Mons­heim – CKC Moren­den Bay­reuth, Sams­tag, 25.03.2023, 14:30 Uhr

Stim­men zum Spiel:

Rüdi­ger Nie­bergall (Team­chef CKC Morenden)

Bei der Eröff­nung das Spie­les habt ihr noch ange­merkt, dass wir ver­su­chen wer­den Revan­che zu neh­men und ich habe mit einem Schmun­zeln gesagt, natür­lich sind wir gekom­men um zu gewin­nen, jetzt ist es wirk­lich so geglückt. Es war ein star­kes Spiel bei­der Mannschaften!

Andre­as Ecker­lin (Mann­schafts­spre­cher 1. HKO Young Stars K’he)

Das war in die­ser Sai­son bis­her das span­nend­ste Spiel und erst die letz­ten Kugeln haben es ent­schie­den. Es war ein ste­ti­ges hin und her und ihr wart heu­te aber lei­der im „Flut­schi Modus“!

Ergeb­nis­se CKC Moren­den Bay­reuth 1:

René Ott (1001), Hans Dip­pold (946), Ste­fan Kull­mann (927), Chri­sto­pher Jung (956), Micha­el Prill (1003), Juli­an Böhm (1064)

Ergeb­nis­se 1. HKO Young Stars K’he 1:

Alex­an­der Sprin­ger (972), Dani­el Jauß (989), Vol­ker Höl­scher (942), Pas­cal Ochs (535), Uwe Weschen­fel­der (992), Patrick Birk (1061), Mar­kus Kai­ser (400)