Im Zeit­plan lie­gen die Bau­ar­bei­ten an der Pia­sten­brücke in Forch­heim, mel­det die DB Netz AG. Im näch­sten Schritt sieht der Bau­ab­lauf­plan vor, dass die Pia­sten­brücke vom 03.04.2023 bis zum 30.06.2023 voll gesperrt wird. Im Gegen­zug wird die aktu­ell noch gesperr­te Eisen­bahn­un­ter­füh­rung an der Diet­rich-Bon­hoef­fer-Stra­ße zum 31. März 2023 freigegeben.

Der Geh­weg führt der­zeit bereits pro­vi­so­risch über die neue Stahl­bo­gen­brücke und die Behelfs­brücke wur­de rück­ge­baut (sie­he neben­ste­hen­des Bild).

Mit der kom­plet­ten Ver­kehrs­sper­rung der Pia­sten­brücke von Anfang April bis ein­schließ­lich 30.06.23 ist gewähr­lei­tet, so die DB Netz AG, dass die all­ge­mei­ne Ver­kehrs­frei­ga­be dann Anfang Juli und zwar vor­aus­sicht­lich am 01.07.23 erfol­gen kann und die Pia­sten­brücke zum Anna­fest 2023 für den all­ge­mei­nen Ver­kehr zur Ver­fü­gung steht.

Rest­ar­bei­ten im Nach­gang, wie z. B. der Abbau der Kap­pen­ge­rü­ste, wer­den ohne Ein­fluss auf die Ver­kehrs­füh­rung auf der Brücke erle­digt. Vor­teil ist, dass durch die Voll­sper­rung eine höhe­re Qua­li­tät der Aus­füh­run­gen erreicht wird, da bei­spiel­wei­se Arbeits­fu­gen in den Asphalt- und Abdich­tungs­schich­ten entfallen.

Ober­bür­ger­mei­ster Dr. Uwe Kirsch­stein erklärt: „Durch mei­ne ehe­ma­li­ge beruf­li­che Pra­xis als Qua­li­täts­in­ge­nieur lege ich per­sön­lich gro­ßen Wert auf eine ord­nungs­ge­mä­ße und nach­hal­ti­ge Aus­füh­rung der Arbei­ten. Mit einer Teil­sper­rung könn­te der gewünsch­te Qua­li­täts­stan­dard nie­mals erreicht wer­den. Mit der Voll­sper­rung gewin­nen wir zusätz­lich den Vor­teil, dass die rest­li­chen Arbei­ten zeit­lich bestimm­bar sind. Die­ser Sicht­wei­se hat sich der Stadt­rat ange­schlos­sen und die vor­ge­schla­ge­ne Voll­sper­rung vom 03.04 bis 30.06.2023 gebilligt.“