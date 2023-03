Umlei­tung der Lini­en 284, 294, 294S und N28 wegen Sper­rung der Stra­ße Lan­ge Zeile

Wegen Arbei­ten am Fern­wär­me­netz ist die Lan­ge Zei­le zwi­schen Sieg­litz­ho­fer und Rennes­stra­ße ab Mon­tag, 6. März 2023 vor­aus­sicht­lich bis Anfang Mai gesperrt. Die Lini­en 284, 294, 294S und der Night­Li­ner N28 fah­ren ab Mon­tag mit Betriebs­be­ginn eine Umlei­tung über Sieg­litz­ho­fer Stra­ße, Im Heuschlag, Stein­knöck und Rennes­stra­ße zur regu­lä­ren Hal­te­stel­le Eskils­tuna­stra­ße. Die Hal­te­stel­le Im Heuschlag kann nicht bedient wer­den, eine Ersatz­hal­te­stel­le befin­det sich Im Heuschlag vor dem Anwe­sen Nr. 19.

Umlei­tung der Linie 290 Rich­tung Waldkrankenhaus

Wegen umfang­rei­cher Grün­ar­bei­ten ist die Palm­stra­ße ab Diens­tag, 7. März 2023 vor­aus­sicht­lich bis Frei­tag, 31. März 2023 zwi­schen Ebrard- und Spar­dor­fer Stra­ße nur als Ein­bahn­stra­ße in Rich­tung Süden befahr­bar. In Rich­tung Nor­den fährt die Linie 290 ab Diens­tag mit Betriebs­be­ginn eine Umlei­tung über Ebrard- und Will­stra­ße. Die Hal­te­stel­le Palm­stra­ße kann nicht bedient wer­den. Als Ersatz dient eine ein­ge­rich­te­te Hal­te­stel­le in der Will­stra­ße, kurz vor der Ein­mün­dung in die Spar­dor­fer Stra­ße. Wei­te­re Infor­ma­tio­nen unter estw​.de/​a​k​t​u​e​l​l​e​s​-​u​m​l​e​i​t​u​n​gen

