Im März ist Pflanz­zeit – Gut­schei­ne im Wert von 20 Euro verfügbar

Auch wenn es sich gera­de noch nicht wirk­lich so anfühlt: Der Früh­ling steht in den Start­lö­chern und dann heißt es wie­der sich das eige­ne Gärt­chen schön machen und pflan­zen – im Ide­al­fall Bäu­me, denn die bie­ten in hei­ßen Som­mer­ta­gen nicht nur herr­li­chen Schat­ten, son­dern tra­gen auch zu einem bes­se­ren Kli­ma bei.

Die Stadt Bam­berg för­dert wei­ter­hin Baum­pflan­zun­gen auf dem eige­nen Grund­stück. Die­se Akti­on fin­det im Rah­men des Pro­jekts Mit­Mach­Kli­ma statt. Mit­ma­chen kön­nen dabei alle Bamberger:innen. Und so funk­tio­niert es: Jede Bür­ge­rin und jeder Bür­ger, jeder Ver­ein, jedes Unter­neh­men der Stadt Bam­berg erhält für eine Baum­pflan­zung auf dem eige­nen Grund­stück oder einer zur Ver­fü­gung ste­hen­den Flä­che im Stadt­ge­biet Bam­berg einen Gut­schein in Höhe von 20 Euro. Für jedes Grund­stück kön­nen max. drei Pflan­zun­gen á 20 Euro bezu­schusst werden.

Die Gut­schei­ne sind jeden Mon­tag und Mitt­woch von 9 bis 12 Uhr im Kli­ma- und Umwelt­amt, Zim­mer 22, bei Frau Roth (Tele­fon­num­mer: 0951 87–1726) erhält­lich. Die Gut­schei­ne gibt es außer­dem es im Bür­ger­la­bor in der Haupt­wach­stra­ße 3 am 06.03., 20.03., 03.04. sowie 17.04., jeweils von 15 bis 18 Uhr.