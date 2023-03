Im Rosen­gar­ten wach­sen über 70 Rosen­sor­ten, die gepflegt wer­den wol­len. In einem Work­shop geben die Gärt­ne­rin­nen Jas­min Pil­ler und Andrea Oeck­ler ihre Erfah­run­gen an Inter­es­sier­te wei­ter. Sie zei­gen den rich­ti­gen Schnitt und geben nütz­li­che Hin­wei­se zu Dün­gung und Pflan­zen­schutz. Der Work­shop fin­det am Sams­tag, 11. März, um 10 Uhr im Rosen­gar­ten statt, Treff­punkt ist vor dem Pal­men­haus. Die Teil­nah­me ist kosten­los und auf 25 Per­so­nen beschränkt, daher bit­te unter 09561/89–1671 anmelden.