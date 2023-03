Poli­zei­in­spek­ti­on Coburg

Auto beschä­digt und weggefahren

Coburg: Ein bis­lang unbe­kann­ter Fahr­zeug­füh­rer fuhr am gest­ri­gen Frei­tag gegen einen am Park­platz Rit­ters­teich abge­stell­ten Pkw und fuhr anschlie­ßend weg, ohne sich um den Scha­den zu küm­mern. Als der Geschä­dig­te zu sei­nem Fahr­zeug kam, ent­deck­te er an der Wind­schutz­schei­be einen Zet­tel eines anony­men Ausstellers.

Die Poli­zei Coburg bit­tet in die­sem Zusam­men­hang um sach­dien­li­che Hin­wei­se, ins­be­son­de­re, dass sich der Autor des Hin­weis­zet­tels bei der Poli­zei meldet.

Betrun­ken vor der Poli­zei geflohen

Coburg: Am Mor­gen des Sams­tags, gegen 03:45 Uhr, woll­te eine Strei­fe der Poli­zei­in­spek­ti­on Coburg in der Innen­stadt einen Pkw kon­trol­lie­ren. Der Fah­rer gab, als er die Poli­zei erkann­te, Gas und fuhr mit über 100 km/​h durch die Stadt. Eine Ver­fol­gung mit meh­re­ren Strei­fen führ­te dazu, dass der Fah­rer, nach­dem er meh­re­re rote Ampeln über­fah­ren hat­te, ange­hal­ten wer­den konnte.

Bei der Kon­trol­le stell­te sich her­aus, dass der Fah­rer 1,04 Pro­mil­le hat­te. Außer­dem hat­te er Dro­gen kon­su­miert und war nicht im Besitz eines gül­ti­gen Füh­rer­scheins. Den 19-jäh­ri­gen Mann erwar­ten nun meh­re­re Straf­an­zei­gen, ins­be­son­de­re wegen Fah­rens ohne Fahr­erlaub­nis und Trun­ken­heit im Verkehr.

Betrun­ken einen Pkw gefahren

Coburg: Ein auf­merk­sa­mer Zeu­ge konn­te am Frei­tag, gegen 18:50 Uhr, ein Fahr­zeug beob­ach­ten, wel­ches deut­li­che Schlan­gen­li­ni­en fuhr. Eine Strei­fe der Poli­zei Coburg konn­te den Pkw in Scheu­er­feld anhal­ten und kon­trol­lie­ren. Hier­bei fiel den Beam­ten auf, dass der Fah­rer deut­lich alko­ho­li­siert war. Ein Atem­al­ko­hol­test ergab einen Wert von 2,28 Pro­mil­le. Der Füh­rer­schein des 42-jäh­ri­gen Man­nes aus Mexi­ko wur­de sicher­ge­stellt und er muss­te eine Sicher­heits­lei­stung hin­ter­le­gen. Ihn erwar­tet nun eine Straf­an­zei­ge wegen Trun­ken­heit im Verkehr.

Trotz Alko­hol Auto gefahren

Unter­sie­mau: Bei einer Ver­kehrs­kon­trol­le in Unter­sie­mau wur­de von einer Strei­fe der Poli­zei­in­spek­ti­on Coburg am Frei­tag, gegen 20:15 Uhr ein 39-jäh­ri­ger Pkw-Fah­rer kon­trol­liert. Bei der Kon­trol­le wur­de fest­ge­stellt, dass der Mann nach Alko­hol riecht. Ein Atem­al­ko­hol­test ergab einen Wert von 1,18 Pro­mil­le. Der Mann muss­te sei­nen Füh­rer­schein an Ort und Stel­le abge­ben. Nach­dem eine Blut­ent­nah­me durch­ge­führt wur­de erwar­tet ihn nun eine Straf­an­zei­ge wegen Trun­ken­heit im Verkehr.

Betrun­ken einen Ver­kehrs­un­fall verursacht

Coburg: Ein 63-jäh­ri­ger Pkw-Fah­rer fuhr am Frei­tag gegen 17:00 Uhr auf der Fran­ken­brücke gegen ein Ver­kehrs­zei­chen. Anschlie­ßend blieb er mit sei­nem stark beschä­dig­ten Pkw vor Ort. Ein ein­tref­fen­der Zeu­ge bot dem Fah­rer sei­ne Hil­fe beim Abschlep­pen an. Dem Zeu­gen kam die Situa­ti­on aller­dings selt­sam vor, weil der Fah­rer stark nach Alko­hol roch. Eine ver­stän­dig­te Strei­fe der Poli­zei­in­spek­ti­on Coburg führ­te einen Alko­hol­test durch, wel­cher einen Wert von 2,02 Pro­mil­le ergab. Der Fah­rer muss­te sei­nen Füh­rer­schein an Ort und Stel­le abge­ben und sich einer Blut­ent­nah­me unter­zie­hen. Ihn erwar­tet nun eine Strafanzeige.

Ver­kehrs­po­li­zei­in­spek­ti­on Coburg

Beim Abbie­gen nicht auf­ge­passt: Eine Ver­letz­te bei Verkehrsunfall

Groß­hei­rath – K CO 12: Eine leicht­ver­letz­te Per­son und 15.000 Euro Sach­scha­den – das ist die Bilanz eines Ver­kehrs­un­fal­les auf der Kreis­stra­ße zwi­schen Groß­hei­rath und Unter­sie­mau. Eine 18-jäh­ri­ge Auto­fah­re­rin hat am Frei­tag­abend beim Abbie­gen auf die B4 einen ent­ge­gen­kom­men­den Pkw über­se­hen und damit einen Unfall aus­ge­löst. Bei­de Fahr­zeu­ge stie­ßen seit­lich ver­setzt zusam­men. Die Bei­fah­re­rin der jun­gen Frau wur­de hier­bei ver­letzt und in ein Kran­ken­haus ein­ge­lie­fert. Die Feu­er­wehr regel­te den Ver­kehr und rei­nig­te die Fahrbahn.

Poli­zei­in­spek­ti­on Kronach

Außen­spie­gel abgefahren

Küps – Am 03.03.2023, um 16:00 Uhr, kam es auf der Staats­stra­ße zwi­schen Johan­nis­thal und Thei­sen­ort zu einem Unfall im Begeg­nungs­ver­kehr. Der Fah­rer eines unbe­kann­ten Sat­tel­zu­ges kam mit sei­nem Sat­tel­auf­lie­ger zu weit nach links auf die Gegen­fahr­spur und tou­chier­te dort den Außen­spie­gel des ihm ent­ge­gen­kom­men­den Lkws mit Cobur­ger Kenn­zei­chen. Anschlie­ßend setz­te der Unfall­ver­ur­sa­cher ohne anzu­hal­ten sei­ne Fahrt fort. Der Sach­scha­den beläuft sich auf ca. 1.000 Euro. Unfall­zeu­gen wer­den gebe­ten, sich tele­fo­nisch unter 09261/5030 bei der Poli­zei­in­spek­ti­on Kro­nach zu melden.

Hun­de­hal­te­rin verletzt

Thon­berg – Am 01.03.2023, gegen 17:00 Uhr, war eine 26-jäh­ri­ge Land­kreis­be­woh­ne­rin mit ihrem Misch­lings­hund in Thon­berg in der Alten Schulstraße/​Zur Hall spa­zie­ren, als sich den bei­den ein knie­ho­her grau­er Hund mit oran­gem Hals­band ohne Beglei­tung näher­te und schließ­lich mit dem Hund der 26-Jäh­ri­gen anein­an­der­ge­riet. Als die Frau ver­such­te, die bei­den Hun­de zu tren­nen, wur­de sie in den lin­ken Unter­arm gebis­sen und brach sich den lin­ken Dau­men. Zeu­gen, die Hin­wei­se zu dem Besit­zer des grau­en Hun­des mit dem oran­gen Hals­band machen kön­nen, wer­den gebe­ten, sich tele­fo­nisch unter 09261/5030 bei der Poli­zei­in­spek­ti­on Kro­nach zu melden.

Pkw ange­fah­ren

Wei­ßen­brunn – Am 03.03.2023, gegen 11:30 Uhr, stell­te eine 52-Jäh­ri­ge ihren schwar­zen VW Polo vor der Spar­kas­se in Wei­ßen­brunn unbe­schä­digt ab. Als sie gegen 12:00 Uhr zu ihrem Fahr­zeug zurück­kehr­te, stell­te sie einen Scha­den an ihrem lin­ken Außen­spie­gel fest. Ein bis­lang unbe­kann­ter Unfall­ver­ur­sa­cher tou­chier­te mit sei­nem Fahr­zeug offen­bar den schwar­zen VW und ent­fern­te sich anschlie­ßend von der Unfallört­lich­keit, ohne den Unfall zu mel­den. Zeu­gen, wel­che Hin­wei­se zu dem Unfall­ver­ur­sa­cher geben kön­nen, wer­den gebe­ten, sich tel. unter 09261/5030 bei der Poli­zei­in­spek­ti­on Kro­nach zu melden.