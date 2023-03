Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Stadt

Ver­kehrs­un­fäl­le

BAM­BERG. Am Frei­tag­nach­mit­tag kam es im Bereich Pödel­dor­fer Stra­ße / Armee­stra­ße zu einem Ver­kehrs­un­fall, bei dem zwei Fuß­gän­ge­rin­nen ver­letzt wur­den. Ein 35jähriger Pkw-Fah­rer kam aus Rich­tung Pödel­dorf in Rich­tung stadt­ein­wärts gefah­ren und woll­te an der Kreu­zung nach links in die Armee­stra­ße abbie­gen. Hier muss­te er zunächst an der roten Ampel anhal­ten. Zeit­gleich woll­ten zwei 58 und 57jährige Fuß­gän­ge­rin­nen an der gegen­über­lie­gen­den Fuß­gän­ger­am­pel die Armee­stra­ßen in Rich­tung Haupts­moor­wald que­ren. Sie betra­ten bei Grün­licht die Fuß­gän­ger­furth und wur­den von dem nun links abbie­gen­den Pkw – Fah­rer über­se­hen, sodass bei­de Frau­en vom Pkw erfasst und auf die Fahr­bahn geschleu­dert wur­den. Sowohl Poli­zei als auch Ret­tungs­dienst und Not­arzt waren an der Unfall­stel­le vor Ort. Für den Zeit­raum der ärzt­li­chen Ver­sor­gung und der Unfall­auf­nah­me kam es in die­sem Bereich zu Ver­kehrs­be­hin­de­run­gen. Bei­de Frau­en wur­den zur Abklä­rung ins Kran­ken­haus gebracht. Am Pkw ent­stand Sach­scha­den in Höhe von rund 300 Euro. Der Unfall­ver­ur­sa­cher muss sich nun wegen fahr­läs­si­ger Kör­per­ver­let­zung bei Ver­kehrs­un­fall verantworten.

Son­sti­ges

BAM­BERG. Unbe­kann­te haben im Zeit­raum vom 27.02.2023 bis 01.03.2023 einen in der Kant­stra­ße abge­stell­ten Mer­ce­des im Bereich der hin­te­ren Fahr­zeug­tü­re der­art ver­kratzt, dass ein Scha­den in Höhe von rund 300 Euro entstand.

BAM­BERG. Am Frei­tag­vor­mit­tag wur­de durch die Poli­zei Bam­berg-Stadt gegen 10 Uhr ein 67jähriger Mofa-Fah­rer in der Zoll­ner­stra­ße einer Ver­kehrs­kon­trol­le unter­zo­gen. Die Beam­ten stell­ten fest, dass der Mann nur im Besitz einer Mofa-Prüf­be­schei­ni­gung war, jedoch für das Füh­ren des Fahr­zeu­ges eine Fahr­erlaub­nis benö­tigt hät­te. Er wur­de wegen Fah­ren ohne Fahr­erlaub­nis ange­zeigt, die Wei­ter­fahrt wur­de unterbunden.

BAM­BERG. Im Zeit­raum vom Don­ners­tag auf Frei­tag wur­de ein Wer­be­ban­ner einer Anwalts­kanz­lei, wel­ches an einem Zaun im John‑F.-Kennedy-Boulevard auf­ge­hängt war, ent­wen­det. Die­ses hat­te einen Wert von rund 50 Euro. Hin­wei­se zum Ver­bleib des Ban­ners nimmt die Poli­zei Bam­berg-Stadt entgegen.

BAM­BERG. Eine 27jährige Frau hat­te im Zug zwi­schen Mün­chen und Bam­berg zunächst ihre Tasche ver­ges­sen. Die­se wur­de bei einem Zug­be­glei­ter der den Fund wie­der­um der Poli­zei Bam­berg mit­teil­te. Beim Ermit­teln der recht­mä­ßi­gen Eigen­tü­me­rin kam zudem noch Mari­hua­na und Rausch­gif­tu­ten­si­li­en zum Vor­schein. Die 27jährige Frau kann sich nun zumin­dest über die Rück­ga­be der Tasche freu­en, bezüg­lich des Betäu­bungs­mit­tels wird eine Anzei­ge erstattet.

BAM­BERG. Im Zeit­raum vom 01.03.2023 auf den 02.03.2023 wur­de die Schau­fen­ster­schei­be eines Laden­ge­schäfts in der Gau­stadter Haupt­stra­ße 90 beschä­digt, sodass Sach­scha­den in Höhe von rund 2500 Euro entstand.

Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Land

Rechts vor Links­ver­stoß zwi­schen Pkw und Fahrrad

POP­PEN­DORF. In Pop­pen­dorf über­sah am Frei­tag­nach­mit­tag ein 25-jäh­ri­ger Fah­rer eines Ford Tran­sit an einer Ein­mün­dung eine von rechts kom­men­de 14-jäh­ri­ge Fahr­rad­fah­re­rin. Die jun­ge Fahr­rad­fah­re­rin ver­letz­te sich durch den Sturz leicht am lin­ken Ober­schen­kel und wur­de vor­sorg­lich ins Kran­ken­haus ver­bracht. Am Fahr­rad ent­stand ein gerin­ger Sach­scha­den i.H.v. 50,- EUR. Am Trans­por­ter wur­de die Front­stoß­stan­ge mit einem Scha­den i.H.v. 100,- EUR beschädigt.

Zu weit links gefah­ren und mit den Außen­spie­geln kollidiert

BISCH­BERG. Ein 25-jäh­ri­ger fuhr mit sei­nem Klein­trans­por­ter die Haupt­stra­ße ent­lang. Wäh­rend der Fahrt kam er etwas zu weit nach links und streif­te mit sei­nem Außen­spie­gel den Außen­spie­gel eines ent­ge­gen­kom­men­den Kleintransporters.

Auf­grund der Trüm­mer stürz­te ein nach­fol­gen­der 18-jäh­ri­ger Krad­fah­rer mit sei­ner Hon­da CBR und zog sich eine Prel­lung am lin­ken Bein und Hüf­te zu. Wei­ter­hin wur­de noch die Hon­da CBR an der Ver­klei­dung beschä­digt (SS: 2.100,- EUR). An den bei­den Außen­spie­geln der Klein­trans­por­ter ent­stand ein Sach­scha­den i.H.v. 400,- EUR.

Poli­zei­in­spek­ti­on Ebermannstadt

Ein­bruchs­rei­he

Igens­dorf. In der Nacht von Don­ners­tag auf Frei­tag hebel­ten bis­lang unbe­kann­te Täter ein Fen­ster eines Büro­ge­bäu­des der Agrar­fir­ma auf. Nach­dem die­se in das Gebäu­de ein­ge­stie­gen waren, durch­wühl­ten sie meh­re­re Büros des Anwe­sens. Mit einem auf­ge­fun­de­nen Schlüs­sel konn­te aus einem Tre­sor ein Geld­be­trag in Höhe von 5.000,00 € ent­wen­det wer­den. Der ent­stan­de­ne Sach­scha­den wird auf 1.000,00 € bezif­fert. Zeu­gen oder Hin­weis­ge­ber wer­den gebe­ten, sich mit der Poli­zei Eber­mann­stadt unter Tel. 09194/7388–0, in Ver­bin­dung zu setzen.

Grä­fen­berg. Eben­falls in der Nacht von Don­ners­tag auf Frei­tag hebel­ten unbe­kann­te Täter ein Fen­ster einer Maschi­nen­bau­fir­ma auf. Auch hier wur­den diver­se Büro­ge­gen­stän­de durch­wühlt und ver­wü­stet. Zu einem Ent­wen­dungs­scha­den kam es jedoch nicht. Der ent­stan­de­ne Sach­scha­den beläuft sich aller­dings auf 2.500,00 €. Zeu­gen oder Hin­weis­ge­ber wer­den aber­mals gebe­ten, sich mit der Poli­zei Eber­mann­stadt unter Tel. 09194/7388–0, in Ver­bin­dung zu setzen.

Dieb­stahl

Egloff­stein. Im Lau­fe der Frei­tag­nacht ent­wen­de­ten unbe­kann­te Täter meh­re­re hun­dert Sil­ber­mün­zen von einem Bal­kon eines Ein­fa­mi­li­en­hau­ses in Affal­ter­thal. Über den Gar­ten des Anwe­sens gelang­ten die Täter über einen Bal­kon in das 1. OG. Die nicht ver­sperr­ten, dort gela­ger­ten Mün­zen besit­zen einen Wert von min­de­stens 13.000,00 €. Ein Sach­scha­den ent­stand nicht. Zeu­gen oder Hin­weis­ge­ber wer­den gebe­ten sich mit der Poli­zei Eber­mann­stadt unter 09194/7388–0 in Ver­bin­dung zu setzen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Forchheim

Unfäl­le

Forch­heim. Am Frei­tag­mor­gen woll­te ein 61-jäh­ri­ger Lkw-Fah­rer von der B470 kom­mend, nach rechts abbie­gen, um bei der Anschluss­stel­le Forch­heim-Süd auf die A 73 auf­zu­fah­ren. Hier­bei über­sah er einen vor­fahrts­be­rech­tig­ten 46-jäh­ri­gen Sub­aru-Fah­rer. Ver­letzt wur­de glück­li­cher­wei­se nie­mand. An den Fahr­zeu­gen ent­stand ein Sach­scha­den von 5000,- Euro.

Unfall­fluch­ten

Forch­heim. Zwi­schen Don­ners­tag, 18 Uhr, und Frei­tag, 07.40 Uhr, wur­de die gro­ße Wer­be­ta­fel eines Auto­hau­ses in der Daim­ler­stra­ße beschä­digt. Auf­grund des Scha­dens­bil­des ist davon aus­zu­ge­hen, dass es sich bei dem Ver­ur­sa­cher um einen Lkw han­delt. Der Unfall­ver­ur­sa­cher ent­fern­te sich, ohne sich um die Scha­dens­re­gu­lie­rung zu küm­mern. Der Scha­den wird auf 6000,- Euro geschätzt. Hin­wei­se zum Ver­ur­sa­cher nimmt die Poli­zei­in­spek­ti­on Forch­heim unter Tel. 09191/7090–0 entgegen.

Forch­heim. Bereits im Zeit­raum vom 22.02.2023 bis 03.03.2023 wur­de auf einem Park­platz in der Ruhalm­stra­ße ein roter Kia ange­fah­ren. Der Sach­scha­den beläuft sich auf 300,- Euro. Zeu­gen, die sach­dien­li­che Hin­wei­se zum Unfall­ver­ur­sa­cher machen kön­nen, wer­den gebe­ten, sich mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Forch­heim in Ver­bin­dung zu set­zen (Tel.: 09191/7090–0).

Dieb­stäh­le

Forch­heim. Im Zeit­raum vom 09.02.2023 bis 03.03.2023 wur­de, ein in der Hans-Böck­ler-Stra­ße abge­stell­ter, Pkw-Anhän­ger ent­wen­det. Der Anhän­ger ist sil­ber mit einer mar­kant roten Pla­ne. Der Ent­wen­dungs­scha­den beläuft sich auf ca. 1000,- Euro. Hin­wei­se zum Ver­bleib des Anhän­gers erbit­tet die Poli­zei­in­spek­ti­on Forch­heim unter Tel. 09191/7090–0.

Poli­zei­in­spek­ti­on Lichtenfels

Gepark­ter Pkw angegangen

RED­WITZ AN DER RODACH. Ein ver­such­ter Auf­bruch eines Pkws fand bereits am Nach­mit­tag des ver­gan­ge­nen Sams­tags den 25.02.2023 statt. Die Geschä­dig­te hat­te ihren Pkw hier­bei an einem Pend­ler­park­platz an der Zett­lit­zer Stra­ße abgestellt.

Als die Geschä­dig­te wie­der zu ihren Pkw kam, muss­te sie fest­stel­len, dass sich die Außen­spie­gel bei der Ver­rie­ge­lung nicht mehr auto­ma­tisch Anklap­pen lie­ßen. Als sie ihren Pkw dar­auf­hin in die Werk­statt schaff­te, muss­te die­se fest­stel­len, dass ver­sucht wor­den war den Pkw aufzubrechen.

Wer kann Hin­wei­se auf den oder die Täter geben? Hin­wei­se nimmt die Poli­zei Lich­ten­fels unter der Tele­fon­num­mer 09571/9520–0 entgegen.

Ver­kehrs­un­fall­fluch­ten

LICH­TEN­FELS. Im Zeit­raum von Don­ners­tag­mit­tag bis Frei­tag­mit­tag kam es in der Cobur­ger Stra­ße zu einer Ver­kehrs­un­fall­flucht. Ein gepark­ter Pkw wur­de hier­bei ange­fah­ren, wobei der Außen­spie­gel stark beschä­digt wurde.

BAD STAF­FEL­STEIN. Beim Aus­par­ken aus einer Park­lücke in der Uet­zin­ger Stra­ße im Stadt­teil Schwab­thal kam es am Frei­tag­abend zu einem Ver­kehrs­un­fall. Der Ver­ur­sa­cher stieß hier­bei gegen einen ande­ren, gepark­ten Pkw. Nach­dem der Ver­ur­sa­cher kei­nen Scha­den fest­stell­te, ent­fern­te er sich von der Unfall­stel­le. Der Geschä­dig­te, der erst eini­ge Zeit spä­ter zu sei­nem Pkw kam, konn­te dann jedoch fest­stel­len, dass die Front sei­nes Pkws zer­kratzt ist.

Hin­wei­se auf die Täter­fahr­zeu­ge oder die Täter nimmt die Poli­zei Lich­ten­fels unter der Tele­fon­num­mer 09571/9520–0 entgegen.

Betrun­ke­ner Fahr­zeug­füh­rer kontrolliert

MICHEL­AU in OFR. Am frü­hen Frei­tag­nach­mit­tag wur­de ein 63jähriger Pkw Fah­rer einer Ver­kehrs­kon­trol­le unter­zo­gen. Bei einer dabei durch­ge­führ­ten Atem­al­ko­hol­kon­trol­le konn­te fest­ge­stellt wer­den, dass der Mann über einen Pro­mil­le Blut­al­ko­hol­kon­zen­tra­ti­on aufwies.

Der Mann muss sich nun vor Gericht verantworten.