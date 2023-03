Poli­zei­in­spek­ti­on Erlangen-Stadt

Ware beschä­digt und Laden­de­tek­ti­vin angegangen

Am 03.03.2023 betrat eine 31-Jäh­ri­ge Kun­din mit ihrem Ehe­mann und ihrem Kind ein Geschäft in der Erlan­ger Innen­stadt. Im wei­te­ren Ver­lauf konn­te die Kun­din durch eine Laden­de­tek­ti­vin dabei beob­ach­tet wer­den, wie sie zwei Pro­dukt­ver­packun­gen gewalt­sam öff­ne­te und die Gegen­stän­de in einem Regal ver­steck­te. Da die Ware so in der Regel nicht mehr zurück in den Ver­kauf gelan­gen konn­te, wur­de die Kun­din auf ihr Ver­hal­ten hin ange­spro­chen und in das Büro des Geschäf­tes gebe­ten. Die Kun­din zeig­te dort gegen 14:15 Uhr jedoch wenig Reue, wur­de zuneh­mend aggres­si­ver und pack­te die Laden­de­tek­ti­vin unver­mit­telt am rech­ten Arm und am Hin­ter­kopf. Eine eben­falls anwe­sen­de Ver­käu­fe­rin muss­te dazwi­schen gehen, um den Angriff der Kun­din auf die Laden­de­tek­ti­vin zu unter­bin­den. Die Ver­käu­fe­rin drück­te hier­bei die Kun­din auf einen Tisch, um deren Ein­wir­kungs­be­reich zu begren­zen. Der Ehe­mann der Kun­din bekam von außen die Aus­ein­an­der­set­zung im Büro mit und häm­mer­te nun sei­ner­seits gegen die Türe des Zimmers.

Sowohl die Kun­din als auch die Laden­de­tek­ti­vin wur­den bei der Ran­ge­lei leicht ver­letzt. Gegen die Kun­din wird nun ein Ver­fah­ren wegen Sach­be­schä­di­gung an den Pro­dukt­ver­packun­gen und Kör­per­ver­let­zung zum Nach­teil der Laden­de­tek­ti­vin betrieben.

Poli­zei­in­spek­ti­on Her­zo­gen­au­rach und Höch­stadt a.d.Aisch

- Fehl­an­zei­ge -