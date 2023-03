Die Schüt­zen­ge­sell­schaft Wai­schen­feld ver­kün­de­te am 25. Febru­ar die neu­en Schei­ben­ge­win­ner und Köni­ge im Gast­haus Pol­ster in Hubenberg.

Der vor­he­ri­ge Schüt­zen­kö­nig Alfred Görl wur­de von Rein­hard Steng­lein (38,8 Tei­ler) abge­löst. Vize­kö­nig wur­de Robin Görl (129,8) gefolgt von Horst Schmitt (166,0).

Die neue Damen­kö­ni­gin Irm­gard Wolf (224,8) löste ihre Vor­gän­ge­rin Seli­na Schrei­ber ab. Vize­kö­ni­gin wur­de Seli­na Schrü­fer (237,8), gefolgt von Julia­ne Schnö­rer (520,8). Neue Jugend­kö­ni­gin wur­de Cait­lin Stein­brüg­ger (250,6) und Jugend­vi­ze­kö­nig wur­de Finn Trapp (346,1).

Die Ehren­schei­be hol­te sich Ema­nu­el Schnö­rer mit einem 15,6 Tei­ler und ver­wies Gise­la Schwarz­äugl (32,9) und Seli­na Schrü­fer (40,8) auf die Plät­ze 2 und 3. Die Senio­ren­schei­be gewann die­ses Jahr Karl Schnö­rer (301,1), gefolgt von Rein­hold Jöb­stel (306,1) und Roland Stief­ler (350,4).

In die­sem Jahr gab es ins­ge­samt acht Jubi­lä­ums­schei­ben anläss­lich diver­ser run­der Geburts­ta­ge und einer Gol­de­nen Hoch­zeit von ein­zel­nen Schüt­zen­mit­glie­dern. Auf­grund der Ver­an­stal­tungs­ein­schrän­kun­gen der ver­gan­ge­nen zwei Jah­re sam­mel­ten sich für die­ses Schie­ßen drei Jubi­lä­ums­jahr­gän­ge von 2020 bis 2022. So ging die Schei­be von Petra und Uwe Dressel an Seli­na Schrü­fer mit einem 15,5‑Teiler, gefolgt von Roland Stief­ler (81,4) und Robin Görl (85,0). Dora Haas konn­te ihre Jubi­lä­ums­schei­be an Klaus Schmitt (101,9) über­rei­chen. Fol­gen­de Plät­ze beleg­ten Jan Zeil­mann (117,1) und Horst Schmitt (124,0).

Die Schei­be von Wolf­gang Hupp­mann hol­te sich Rein­hard Schrü­fer (46,0), gefolgt von Horst Schmitt (102,2) und Robin Görl (139,7). Bei der Geburts­tags­schei­be von Wer­ner Neu­big beleg­ten Jan Zeil­mann (54,3), Juli­an Schmitt (89,8) und Cait­lin Stein­brüg­ger (89,8) die vor­de­ren Plät­ze. Wolf­gang Schmitt über­reich­te sei­ne Jubi­lä­ums­schei­be an Juli­an Schmitt (107,3), der sich knapp vor Horst Schmitt (112,8) und Robin Görl (119,7) dräng­te. Die Schei­be von Her­mi­ne und Roland Stief­ler ging an Bet­ti­na Jöb­stel (81,7) mit Seli­na Schrü­fer (183,4) und Robin Görl (197,6) auf den fol­gen­den Plätzen.

Eine wei­te­re Geburts­tags­schei­be von Otto Wolf konn­te an Horst Schmitt (86,1) über­reicht wer­den, gefolgt von Cait­lin Stein­brüg­ger (142,1) und Jan Zeil­mann (148,6). Anläss­lich ihrer gol­de­nen Hoch­zeit spen­dier­ten Julia­ne und Karl Schnö­rer eine Schei­be, bei der Seli­na Schrü­fer (99,7), Ema­nu­el Schnö­rer (128,0) und Rein­hard Steng­lein (162,1) die ersten Plät­ze belegten.

Den Jugend­wan­der­po­kal hol­te sich Cait­lin Stein­brüg­ger vor Tim Heu­mann und Levi Rösch. Die besten Tei­ler auf Serie schos­sen Seli­na Schrü­fer (27,3), Robin Görl (31,3) und Alfred Görl (42,4), bei der Jugend Cait­lin Stein­brüg­ger (38,0), Finn Trapp (134,1) und Tim Heu­mann (160,0). Die besten Seri­en­er­geb­nis­se erziel­ten Seli­na Schrü­fer (102,6 Rin­ge), Robin Görl (101,2) und Horst Schmitt (98,0), bei der Jugend Cait­lin Stein­brüg­ger (99,8), Finn Trapp (76,0) und Levi Rösch (68,8).

Sport­lei­ter Juli­an Schmitt bedank­te sich bei allen Spen­dern sowie Hel­fer des Schie­ßens. Zusam­men mit Vor­stand Fri­do­lin Schnö­rer führ­te er durch einen gesel­li­gen Abend. Bei­de gaben einen Zwi­schen­stand beim aktu­el­len Aus­bau des Schieß­stan­des und luden alle Mit­glie­der sowie Nicht­mit­glie­der zu bevor­ste­hen­den Ver­an­stal­tun­gen ein. Hier sei­en der monat­li­che Stamm­tisch oder das Oster- und Gäste­schie­ßen zu nen­nen, das am Oster­sonn­tag aus­ge­tra­gen wird. Zum Oster­schie­ßen am 9. April ab 16 Uhr mit anschlie­ßen­der Preis­ver­tei­lung sind auch Nicht­mit­glie­der herz­lich ein­ge­la­den und kön­nen ihr Glück ver­su­chen. Eben­so fin­det am 19. März die Gene­ral­ver­samm­lung mit Ehrun­gen ab 17 Uhr im Gast­hof Jöb­stel in Wai­schen­feld statt.