Das Ent­sor­gungs­zen­trum Depo­nie Gos­berg bleibt am Don­ners­tag, 02.03.2023, geschlos­sen. Die Abfuhr der Rest- und Bio­müll­ton­nen wird vor­aus­sicht­lich ersatz­los ent­fal­len. Die näch­ste Abfuhr fin­det zu den regu­lä­ren Ter­mi­nen in einer Woche für Bio­müll bzw. in zwei Wochen für Rest­müll statt. Die Bür­ge­rin­nen und Bür­ger, die am Don­ners­tag, 02.03.2023, einen Ter­min für die Sperr­müll­ab­fuhr haben, wer­den von der Abfall­wirt­schaft bezüg­lich eines neu­en Ter­mi­nes kontaktiert.