Die Kul­tur­wis­sen­schaft­le­rin, Kul­tur­pu­bli­zi­stin und Kul­tur­po­li­ti­ke­rin Dr. Kar­la Fohr­beck, die 2022 mit dem Kul­tur­preis der Stadt Bay­reuth aus­ge­zeich­net wur­de, ist Gast beim näch­sten Kul­tur­stamm­tisch des Richard-Wag­ner-Ver­ban­des Bay­reuth am Diens­tag, 7. März, ab 19 Uhr in der Braue­rei­schän­ke am Markt (Maxi­mi­li­an­str. 56). Fohr­beck wird unter ande­rem über ihr aktu­el­les Pro­jekt „Richard Wag­ner im Schloss Fan­tai­sie“ berich­ten. Aber auch ande­re Kul­tur­the­men kön­nen bei die­sem zwang­lo­sen Treff dis­ku­tiert wer­den. Der Ein­tritt ist frei, beim Kul­tur­stamm­tisch sind Inter­es­sier­te herz­lich willkommen.