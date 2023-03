BAM­BERG. Am Frei­tag­nach­mit­tag kam es zu einer kör­per­li­chen Aus­ein­an­der­set­zung zwi­schen zwei Jugend­li­chen im Bereich der Jahn­wie­se. Die Kri­mi­nal­po­li­zei Bam­berg hat die Ermitt­lun­gen auf­ge­nom­men und bit­tet die Bevöl­ke­rung um Hinweise.

Am Frei­tag­nach­mit­tag zwi­schen 16.30 Uhr und 17 Uhr gerie­ten zwei 16-Jäh­ri­ge in Streit. In die­sem Ver­lauf ging einer der bei­den Män­ner den ande­ren kör­per­lich an. Erst durch das beherz­te Ein­grei­fen von zwei unbe­tei­lig­ten Män­nern konn­ten die bei­den Kon­tra­hen­ten getrennt wer­den. Der ange­grif­fe­ne 16-Jäh­ri­ge erlitt glück­li­cher­wei­se nur leich­te Verletzungen.

Die Kri­mi­nal­po­li­zei Bam­berg ermit­telt wegen des Ver­dach­tes eines ver­such­ten Tötungs­de­likts. Daher sucht die Poli­zei nach den zwei Män­nern, die in die Aus­ein­an­der­set­zung ein­ge­grif­fen haben und als wich­ti­ge Zeu­gen des Vor­falls in Betracht kom­men. Die­se wer­den drin­gend gebe­ten, sich unter der Tel-Nr. 0951/9129–491, mit der Kri­mi­nal­po­li­zei Bam­berg in Ver­bin­dung zu set­zen. Zudem wer­den auch wei­te­re Zeu­gen gesucht, die im oben genann­ten Zeit­raum im Bereich der Jahn­wie­se in Bam­berg tat­re­le­van­te Beob­ach­tun­gen gemacht haben.