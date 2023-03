Wim­mer IT sucht eine gemein­nüt­zi­ge Ein­rich­tung und will deren IT fast kosten­los auf Vor­der­mann brin­gen. Der IT-Dienst­lei­ster in Eggols­heim im Land­kreis Forch­heim enga­giert sich bereits seit Jah­ren im sozia­len Bereich.

„Vie­le gemein­nüt­zi­ge Orga­ni­sa­tio­nen haben IT-Schmer­zen: Die Tech­nik läuft nicht rund. Und oft fehlt das Bud­get, um die Män­gel fach­män­nisch zu behe­ben“, erklärt Inha­ber und Geschäfts­füh­rer Micha­el Wimmer.

Wim­mer IT bie­tet an, die­se Män­gel zu behe­ben. Gemein­nüt­zi­ge Orga­ni­sa­tio­nen, die die­sen Ser­vice nut­zen wol­len, kön­nen sich bewer­ben. Vor­aus­set­zun­gen sind: Die Orga­ni­sa­ti­on hat ihren Sitz in Bay­ern, hat maxi­mal zehn bis 15 Arbeits­plät­ze, min­de­stens einen fest­an­ge­stell­ten Mit­ar­bei­ter, und die Gemein­nüt­zig­keit ist vom Finanz­amt aner­kannt und nachweisbar.

Der von Wim­mer IT aus­ge­wähl­te Gewin­ner der Akti­on erhält fol­gen­den Ser­vice: Ana­ly­se der IT- und Tele­kom­mu­ni­ka­ti­ons­um­ge­bung, Aus­ar­bei­tung IT-Stra­te­gie für drei bis fünf Jah­re sowie nahe­zu kosten­lo­se Umset­zung der IT-Stra­te­gie. Dar­über hin­aus ist, wenn erfor­der­lich, auch eine „fast kosten­lo­se Lie­fe­rung auf­be­rei­te­ter IT-Kom­po­nen­ten oder eine sehr preis­wer­te Lie­fe­rung von neu­er Hard- und/​oder Soft­ware mög­lich“, sagt Micha­el Wimmer.

Im Jahr 2021 hat Wim­mer IT die IT-Land­schaft der Umwelt­sta­ti­on Lias-Gru­be in Eggols­heim zu ein­ma­li­gen Son­der­kon­di­tio­nen über­ar­bei­tet und vie­le IT- und Tk-Pro­ble­me beho­ben. Seit der Über­ar­bei­tung betreut Wim­mer IT die loka­le IT-Umge­bung der Lias-Gru­be mit Mana­ged Ser­vices und hat das Ser­vice­auf­kom­men dadurch stark reduziert.

Mit dem IT Sozi­al Pro­jekt für das Jahr 2022 wird die IT Umge­bung des Kin­der­schutz­bun­des Forch­heim durch Wim­mer IT über­ar­bei­tet. Die Pro­jekt­rea­li­sie­rung erfolgt vor­aus­sicht­lich im April 2023.

Inter­es­sier­te gemein­nüt­zi­ge Ein­rich­tun­gen bewer­ben sich per E‑Mail unter office@​wimmer-​it.​de bis zum 31. März mit einer kur­zen Vor­stel­lung der sozia­len Ein­rich­tung, Tätig­keits­feld und Anzahl Mit­ar­bei­ter und Anzahl IT Arbeits­plät­ze, Schil­de­rung der aktu­el­len IT-Situa­ti­on, Ver­bes­se­rungs­wün­schen und aktu­el­lem Bud­get für lau­fen­de IT-Betreuung.

Ab 1. April star­tet das Team von Wim­mer IT das Aus­wahl­ver­fah­ren unter allen Einsendungen.

Am 2. Mai fällt die fina­le Ent­schei­dung, wel­che sozia­le Ein­rich­tung geför­dert wird.

Wei­te­re Infos unter