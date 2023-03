Nach fast drei Jah­ren Betrieb wur­det das loka­le Coro­na Test­zen­trum des Land­krei­ses Forch­heim in der Ruhalm­stra­ße in Forch­heim zum 28.02.2023 geschlossen.

Bereits seit Mona­ten wur­den die Test­erfor­der­nis­se vom Gesetz­ge­ber immer wei­ter gelockert. Seit 10.02.2023 sind auch für den Besuch von Kran­ken­häu­sern und Alten- und Pfle­ge­hei­men kei­ne offi­zi­el­len Tests mehr not­wen­dig. Hier genü­gen auch Selbst­tests ohne Auf­sicht. Am 01.03.2023 ende­te auch die Finan­zie­rung von öffent­li­chen Teststellen.

„Das Test­zen­trum in Forch­heim war ein wich­ti­ger und unver­zicht­ba­rer Bau­stein im Test­an­ge­bot für den Land­kreis Forch­heim, das spä­ter noch durch das Schnell­test­zen­trum in Eber­mann­stadt sowie eine Rei­he dezen­tra­ler gemeind­li­cher Ange­bo­te ergänzt wor­den ist“, so Land­rat Her­mann Ulm. „Ich bedan­ke mich beim ASB für den jah­re­lan­gen, zuver­läs­si­gen Betrieb sowie beim THW und der Kreis­brand­in­spek­ti­on der Feu­er­wehr unter Füh­rung von Kreis­brand­rat Oli­ver Fla­ke für den schnel­len und rei­bungs­lo­sen Auf- und Umbau“.

Der ASB Forch­heim hat das Test­zen­trum seit Sep­tem­ber 2020 betrie­ben. Im April 2021 wur­den die Kapa­zi­tä­ten und Öff­nungs­zei­ten auf­grund der Ein­füh­rung von Bür­ger­tests sowie der 2‑G und 3‑G Rege­lun­gen noch ein­mal erwei­tert. An Spit­zen­ta­gen wur­den im Test­zen­trum Ruhalm­stra­ße inner­halb von drei Stun­den bis zu 500 Per­so­nen durch zwei Teams gete­stet. Ins­ge­samt war das Test­zen­trum in den ver­gan­ge­nen zwei­ein­halb Jah­ren rund 850 Tage geöff­net und es wur­den rund 125.000 PCR- und Schnell­tests durch­ge­führt Das Test­team des ASB umfass­te in der Spit­ze rund 20 Mit­ar­bei­ter in Voll-/Teil­zeit und auf Minijob-Basis.

Ab Anfang März wer­den die Con­tai­ner abge­baut und der Park­platz am Ehren­bürg Gym­na­si­um wie­der sei­ner eigent­li­chen Bestim­mung übergeben.