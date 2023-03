Das Vor­ha­ben der Stadt Bam­berg, in der Sie­mens­stra­ße im Rah­men des Pro­jekts „Mit­mach­kli­ma“ etli­che Bäu­me zu pflan­zen, wo bis­lang Park­plät­ze sind, hat die Stadt­rats­frak­ti­on vom Bam­ber­ger Bür­ger­block (BBB) auf den Plan geru­fen. Wie Stadt­rat Andre­as Trif­fo fest­stellt, besteht im Quar­tiers­be­reich um die Sie­mens­stra­ße vor allem in den Abend­stun­den, ein erhöh­ter Park­druck auf­grund knap­per öffent­li­cher Park­plät­ze, was vie­le Falsch- und Kur­ven­par­ker zur Kon­se­quenz hat. Die geplan­ten Baum­pflan­zun­gen wür­den die­se Situa­ti­on noch unnö­tig ver­schär­fen, zudem sehen hier­in die Stadt­rä­te vom Bam­ber­ger Bür­ger­block einen mas­si­ven Ein­griff in das Lebens­um­feld der dort woh­nen­den Bür­ge­rin­nen und Bür­ger. In einem Antrag an Ober­bür­ger­mei­ster Star­ke for­dern daher die Stadt­rä­te Andre­as Trif­fo, Hans­jür­gen Eich­fel­der und Nor­bert Tscher­ner die betrof­fe­nen Anlie­ger im frag­li­chen Wohn­ge­biet vor Beginn der Arbei­ten zu infor­mie­ren und per Bür­ger­be­tei­li­gung in den wei­te­ren Ent­schei­dungs­pro­zess einzubinden.

Andre­as Trif­fo, Stadtrat

(Namens der Frak­ti­on BBB

Antrag: Bür­ger­be­tei­li­gung zur Baum­pflan­zung Siemensstraße

Sehr geehr­ter Herr Oberbürgermeister,

am 15.11.2022 stell­te Frau Kri­sti­na Fär­ber im Mobi­li­täts- + Umwelt­se­nat ver­schie­de­ne Akti­vi­tä­ten des „Mit­mach­kli­mas“ vor. Unter ande­ren kün­dig­te sie Baum­pflan­zun­gen in der Sie­mens­stra­ße an. Nach unse­rem Kennt­nis­stand ist hier­von ein Teil auf öffent­li­chen Bestands­park­plät­zen geplant. Im Wohn­ge­biet des Quar­tiers um der Sie­mens­stra­ße haben wir die Situa­ti­on, dass auf­grund eines erhöh­ten Park­druckes gera­de in den Abend­stun­den man­gels öffent­li­chen Park­plät­zen vie­le Falsch- und Kur­ven­par­ker anzu­fin­den sind. Es kann nicht ziel­füh­rend sein, dass wir mit die­ser Bepflan­zungs­maß­nah­me ohne Not die vor­han­de­ne Situa­ti­on noch ver­schär­fen. Fer­ner ist die geplan­te Maß­nah­me durch den Weg­fall erheb­li­cher Park­plät­ze ein mas­si­ver Ein­griff in das Lebens­um­feld der dort woh­nen­den Bür­ge­rin­nen und Bürger.

Wir hal­ten es daher drin­gend für not­wen­dig, die Anlie­ger in die­sem Wohn­quar­tier zu infor­mie­ren und im Ent­schei­dungs­pro­zess zu beteiligen.

Wir stel­len daher fol­gen­den Antrag:

Über die geplan­ten Baum­pflan­zun­gen in der Sie­mens­stra­ße sind die Anlie­ger im Wohn­quar­tier um die Sie­mens­stra­ße detail­liert zu infor­mie­ren und per Betei­li­gungs­ver­fah­ren in den wei­te­ren Ent­schei­dungs­pro­zess einzubinden.

Mit freund­li­chen Grüßen

Nor­bert Tscher­ner ‑Frak­ti­ons­vor­sit­zen­der-

Andre­as Trif­fo ‑Stadt­rat-

Hans-Jür­gen Eich­fel­der ‑Stadt­rat-