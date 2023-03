Her­zo Rhi­nos fei­ern Jubiläum

Am 01.03.2018 tra­ten ins­ge­samt 24 Foot­ball­be­gei­ster­te dem ASV Her­zo­gen­au­rach e.V. bei und grün­de­ten die Abtei­lung Ame­ri­can Foot­ball. In der Sai­son 2018 trat man noch in der Sport­art Flag Foot­ball in der Deut­schen Flag Foot­ball Bun­des­li­ga (DFFL) an, bevor man dann 2019 in die erste Sai­son im Tack­le Foot­ball in der Auf­bau­li­ga Bay­ern wagte.

Aus den anfäng­lich 24 Mit­glie­dern der Abtei­lung sind inner­halb die­ser 5 Jah­re knapp 300 gewor­den. Mitt­ler­wei­le gibt es unter dem Dach der Abtei­lung neben den Her­zo Rhi­nos Seni­ors, auch noch die Her­zo Rhi­nos Ladies, die Her­zo Rhi­nos Cheer­lea­der und die Her­zo Rhi­nos Juni­ors. Ins­ge­samt sind über die­se Zeit 9 Teams gewach­sen, die alle mit gro­ßer Begei­ste­rung ihrem Sport nachgehen.

Nach der ersten Sai­son in der Auf­bau­li­ga 2019 folg­te das Jahr 2020 mit der Coro­na Pan­de­mie, die einen Spiel und Trai­nings­be­trieb prak­tisch unmög­lich mach­te. Den­noch gelang es in die­ser Zeit eine Damen­mann­schaft im Ame­ri­can Foot­ball auf­zu­bau­en und den posi­ti­ven Trend bei der Mit­glie­der­ge­win­nung wei­ter bei­zu­be­hal­ten. Im Jahr 2021 folg­te dann die Teil­nah­me an der Bava­ri­an Bowl Series und der erste regu­lä­re Spiel­be­trieb der Damen in der 2. Damen­bun­des­li­ga. Die Her­zo Rhi­nos Cheer­lea­der began­nen mit dem Auf­bau ihres ersten Jugend­teams und die Her­zo Rhi­nos Juni­ors bau­ten eine U13 Flag Foot­ball Mann­schaft auf.

Sport­lich war das Jahr 2022 nach wie vor von den Coro­na Nach­we­hen geprägt und die Seni­ors und Ladies konn­ten ihre sport­li­che Lei­stung nicht ganz so abru­fen wie sie das ger­ne getan hät­ten. Aller­dings setz­te sich der posi­ti­ve Trend vor allem in der Jugend wei­ter fort. Die U13 Flag Mann­schaft qua­li­fi­zier­te sich unge­schla­gen für die baye­ri­sche Mei­ster­schaft und die Litt­le Rhi­nos Cheer­lea­der fuh­ren auf die erste Mei­ster­schaft über­haupt. Auch die U16 der Rhi­nos schramm­te mit ledig­lich zwei Sai­son­nie­der­la­gen knapp an der Per­fect Sea­son vorbei.

Die Rhi­nos sind gespannt, was die näch­sten Jah­re für den Ame­ri­can Foot­ball und das Cheer­lea­ding in Her­zo­gen­au­rach bereit hal­ten. Nach die­sen inten­si­ven ersten 5 Jah­ren ist es aber auch an der Zeit, sich bei allen Ehren­amt­li­chen, Coa­ches, Spie­lern, Eltern und ehren­amt­li­chen Hel­fern zu bedan­ken, ohne die die­se geschich­te nicht mög­lich wäre. Ein wei­te­rer gro­ßer Dank geht an den ASV Her­zo­gen­au­rach e.V. des­sen Vor­stand an die Visi­on der 24 Foot­ball­be­gei­ster­ten geglaubt hat und dem Foot­ball in Her­zo­gen­au­rach eine Hei­mat gege­ben hat.