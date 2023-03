Gespielt wird „Der ver­kauf­te Großvater“

Nach fast fünf Jah­ren Spiel­pau­se steht die Thea­ter­grup­pe Hall­stadt wie­der auf der Büh­ne in der klei­nen Schul­turn­hal­le der Hans-Schül­ler-Schu­le. Wäh­rend der Oster­fri­en wird der Klas­si­ker „Der ver­kauf­te Groß­va­ter“ gespielt. War­um will man einen Groß­va­ter ver­kau­fen oder kau­fen? Dazu noch einen kau­zi­gen, der stän­dig irgend­wel­chen Unfug treibt. Bestimmt steckt Geld dahin­ter, viel­leicht Lie­be oder etwas ganz ande­res? Die Thea­ter­grup­pe Hall­stadt ver­setzt die Besu­cher mit ihrem bewähr­ten Ensem­ble zurück in die Zeit um 1930 und ver­spricht zwei unbe­schwer­te Stun­den vol­ler Komik.

Die Ter­mi­ne: 31.03.2023, 01.04.2023, 02.04.2023, 09.04.2023, 10.04.2023, 14.04.2023, 15.04.2023 jeweils 19 Uhr, Ein­lass 18 Uhr.

Kar­ten­vor­ver­kauf: bvd-Kar­ten­ser­vice, Lan­ge Str. 39–41, Bam­berg, Lot­to-Hüm­mer im ERTL- Zen­trum, Hall­stadt, online: www​.okticket​.de