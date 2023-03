Im Lau­fe der näch­sten Woche, ab Mon­tag, 06. März 2023, wer­den die Erneue­run­gen der Was­ser­lei­tun­gen in der Oss­ecker Stra­ße fort­ge­führt. Auf­grund der Wit­te­rung muss­ten die Arbei­ten des Bau­un­ter­neh­mens Ger­hardt Tret­ter GmbH Rohr- und Tief­bau, das von den Stadt­wer­ken Hof beauf­tragt wur­de, ab Mit­te Dezem­ber unter­bro­chen werden.

Sofern es in den näch­sten Wochen kei­nen wei­te­ren Win­ter­ein­bruch geben wird, wer­den die Bau­ar­bei­ten an den Was­ser­haus­an­schlüs­sen und am Haupt­rohr nach etwa vier bis fünf Wochen abge­schlos­sen. Wäh­rend der Bau­zeit muss mit Behin­de­run­gen gerech­net werden.