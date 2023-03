Damen-Der­by steht im Fokus des Wochen­en­des – 2.Herren zu Gast beim TSV Eintracht

Nach der zwei- bzw. ein­wö­chi­gen Pau­se steht an die­sem Wochen­en­de der 15.Spieltag in der Bun­des­li­ga auf dem Pro­gramm. Und die­ser führt die Vic­to­ria-Teams in die Fer­ne. Den Anfang machen am Sams­tag die Her­ren, die es in der Bun­des­li­ga mit Abon­ne­ment­mei­ster Zerbst zu tun bekom­men. In der Bay­ern­li­ga muss die 2.Herren im Der­by beim TSV Ein­tracht Bam­berg antre­ten. Am Sonn­tag sind dann die Damen im Ein­satz. Hier steht ab 13 Uhr das Der­by beim SKC Eggols­heim auf der Bahn­an­la­ge der TSG 2005 Bam­berg auf dem Pro­gramm, wäh­rend die 2.Damen ab 12 Uhr beim TSV Schott Mainz antre­ten muss.

Bun­des­li­ga 120-Wurf Männer

SKV Rot-Weiß Zerbst : SKC Vic­to­ria Bam­berg (Spiel­be­ginn 13:00 Uhr)

Am Sams­tag steht das wohl leich­te­ste Spiel der Sai­son auf dem Plan, wenn man beim SKV Rot-Weiß Zerbst antre­ten muss. Die Zerb­ster, die erst kürz­lich den Ein­zug ins Final Four der Cham­pi­ons-League per­fekt gemacht haben, ste­hen auch in der Liga mit 26:2 Punk­ten auf Platz 1 und wol­len sich im Spiel gegen Bam­berg sicher kei­ne Blö­ße geben. Bam­berg hin­ge­gen steht mit 11:17 Punk­ten auf dem 6.Platz und möch­te sich für das näch­ste wich­ti­ge Heim­spiel gegen Wern­burg Selbst­ver­trau­en holen, ohne das man die Auf­ga­be in Zerbst auf die leich­te Schul­ter nimmt. Man kann zwar befreit auf­spie­len, will aber ver­su­chen eine ordent­li­che Lei­stung auf die Bahn zu brin­gen und den ein oder ande­ren Mann­schafts­punkt zu ergat­tern. Das dies nicht ein­fach wer­den wird ist allen bewusst, aber war­um soll es in den direk­ten Duel­len nicht auch Über­ra­schun­gen geben. Die sehr gut fal­len­de Bahn in Zerbst gibt schließ­lich eini­ges her, wie man in den bereits absol­vier­ten Spie­len sehen konn­te. Augen zu und durch, und die nicht vor­han­de­ne Chan­ce nut­zen, so könn­te man das Spiel zusammenfassen.

Fer­ner Spie­len: Wern­burg – Lorsch, Schwabs­berg – Hall­berg­moos, Rain­dorf – Fried­richs­ha­fen, Brei­ten­güß­bach – Unterharmersbach

Bun­des­li­ga 120-Wurf Frauen

SKC 67 Eggols­heim : SKC Vic­to­ria Bam­berg (Spiel­be­ginn 13:00 Uhr)

Am Sonn­tag steht bei den Damen nach der Cham­pi­ons-League und der ein­wö­chi­gen Pau­se das Der­by gegen SKC Eggols­heim auf dem Pro­gramm. Der SKC Eggols­heim hat sich in die­ser stets gestei­gert und der ver­dien­te Lohn ist der aktu­ell 4.Platz mit 15:13 Punk­ten in der Tabel­le. Betrach­tet man die Heim­spie­le der Eggols­hei­mer, so sieht man, dass die­se zuhau­se nur sehr schwer zu schla­gen sind. In den bis­he­ri­gen sie­ben Heim­spie­le konn­te man 5 Sie­ge fei­ern und muss­te sich nur zwei Mal geschla­gen geben. Das zeigt schon wel­che schwe­re Auf­ga­be der Vic­to­ria bevor­steht. Im Der­by, und spe­zi­ell gegen die Bam­ber­ger Vic­to­ria, lau­fen vie­le Teams zur Höchst­form auf, da man gegen den Bran­chen­pri­mus nichts zu ver­lie­ren hat. Ent­spre­chend moti­viert wird auch Eggols­heim ins Spiel gehen. Die Bam­ber­ge­rin­nen wer­den also gewarnt sein und das Heim­team kei­nes­falls unter­schät­zen. Im Kader der Vic­to­ria sind alle Spie­le­rin­nen an Bord, sodass man aus dem vol­len schöp­fen kann. Die Atmo­sphä­re wird sicher­lich wie­der gewal­tig sein und so muss man sich nicht nur gegen die Keg­le­rin­nen, son­dern auch gegen deren fre­ne­ti­sche Fans durchsetzen.

Fer­ner spie­len: Pöll­witz – Lorsch, Poing – Pir­ma­sens, Lie­dols­heim – Erlan­gen, Schrez­heim – Schretzheim

2. Bun­des­li­ga Mit­te 120 Frauen

TSV Schott Mainz : SKC Vic­to­ria Bam­berg D2 (Spiel­be­ginn 12:00 Uhr)

Ein emi­nent wich­ti­ges Spiel hat die 2.Damen vor der Brust. Die mitt­ler­wei­le am Tabel­len­en­de ange­kom­me­ne 2.Damen muss beim TSV Schott Mainz antre­ten. Mit 12:16 Punk­ten sind die Gast­ge­be­rin­nen aus Mainz nach wie vor in Reich­wei­te der Vic­to­ria-Damen, die mit 8:20 Punk­ten „nur“ vier Punk­te hin­ter Mainz lie­gen. Daher wird sicher auch die Heim­mann­schaft alles dar­an­set­zen, die Bah­nen als Sie­ger zu ver­las­sen um sich so wei­ter Luft im Abstiegs­kampf zu machen. Der Druck liegt ganz klar bei Bam­berg, die eigent­lich schon zum Sie­gen ver­dammt sind, wenn sie am Ende der Sai­son nicht in die Bay­ern­li­ga abstei­gen wol­len. Es gilt also alle Kräf­te zu mobi­li­sie­ren, um sich gegen eine dro­hen­de Nie­der­la­ge zu stemmen.