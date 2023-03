Bauausschuss/​Werkausschuss für den Ent­wäs­se­rungs­be­trieb tagt

Eine ver­gleichs­wei­se kur­ze Tages­ord­nung hat der Bauausschuss/​Werkausschuss für den Ent­wäs­se­rungs­be­trieb in sei­ner Sit­zung am Diens­tag, 7. März, zu bear­bei­ten. Bei dem Tref­fen im Rat­haus um 16:30 Uhr geht es im Wesent­li­chen um den Auf­zugs­an­bau und neue Grup­pen­räu­me an der Otfried-Preußler-Schule

Diens­tag, 7. März 2023, 18:30 Uhr, Wirt­schafts­schu­le, Artil­le­rie­stra­ße 25, Bibliothek

Stadt­teil­bei­rat Ost tagt in der Wirtschaftsschule

Zu sei­ner näch­sten öffent­li­chen Sit­zung kommt der Stadt­teil­bei­rat Ost am Diens­tag, 7. März, um 18:30 Uhr in der Wirt­schafts­schu­le zusam­men. Neben den The­men Kli­ma-Auf­bruch und Kli­ma­bud­get nimmt die Ver­wal­tung zu einer Rei­he von offe­nen The­men Stellung.

Bank vor dem Rat­haus mahnt gegen Gewalt an Frauen

Mit der Instal­la­ti­on einer Park­bank in der Signal­far­be Oran­ge auf dem Rat­haus­platz will der Zon­ta Club Erlan­gen ein sicht­ba­res Zei­chen gegen Gewalt an Frau­en set­zen. Bür­ger­mei­ster Jörg Vol­leth und die Prä­si­den­tin des Zon­ta Clubs Erlan­gen, Kat­ja Brun­ner, wei­hen die mah­nen­de Sitz­ge­le­gen­heit am Mitt­woch, 8. März, um 14:00 Uhr ein.

Orts­bei­rat Frau­en­au­rach trifft sich

Der Orts­bei­rat Frau­en­au­rach kommt am Mitt­woch, 8. März, um 19:30 Uhr im Gemein­de­zen­trum zu sei­ner näch­sten öffent­li­chen Sit­zung zusam­men. Auf der Tages­ord­nung ste­hen unter ande­rem die Pumptrack-Anla­ge in der Wil­li-Gra­s­ser-Stra­ße, die Aus­fäl­le der Bus­li­nie 281 sowie der aktu­el­le Stand beim Aus­bau der Auto­bahn A3.

1,2 Mil­lio­nen Euro für mehr Grün in der Innenstadt

Die Stadt Erlan­gen kann mit rund 1,2 Mil­lio­nen Euro Bun­des­för­der­mit­teln für Baum­pflan­zun­gen in der Innen­stadt rech­nen. Wie die ört­li­che Bun­des­tags­ab­ge­ord­ne­te Mar­ti­na Stamm-Fibich der Stadt mit­teil­te, hat der Haus­halts­aus­schuss des Deut­schen Bun­des­tags am Mitt­woch eine ent­spre­chen­de Pro­jekt­skiz­ze aus Erlan­gen für die För­de­rung ausgewählt.

Im ver­gan­ge­nen Jahr konn­ten Städ­te und Gemein­den beim Bun­des­in­sti­tut für Bau‑, Stadt- und Raum­for­schung (BBSR) Pro­jekt­skiz­zen für inve­sti­ve und inve­sti­ti­ons­vor­be­rei­ten­de Maß­nah­men zur Anpas­sung urba­ner Räu­me an den Kli­ma­wan­del ein­rei­chen. Im Antrags­zeit­raum gin­gen 286 Pro­jekt­skiz­zen aus 235 Kom­mu­nen ein. „Das mit 176 Mil­lio­nen Euro aus­ge­stat­te­te Bun­des­pro­gramm zur Anpas­sung urba­ner Räu­me an den Kli­ma­wan­del soll einen Bei­trag zur kli­ma­ge­rech­ten Stadt­ent­wick­lung lei­sten“, erklärt Stamm-Fibich die Ziel­rich­tung des För­der­pro­gramms. Auch die Stadt Erlan­gen hat sich um eine För­de­rung bewor­ben. Ober­bür­ger­mei­ster Flo­ri­an Janik und der für Stadt­grün zustän­di­ge Bür­ger­mei­ster Jörg Vol­leth zeig­ten sich über die guten Nach­rich­ten aus Ber­lin erfreut. „Mit jedem Baum, den wir pflan­zen, und mit jeder Asphalt­flä­che, die wir ent­sie­geln, ver­bes­sern wir das Stadt­kli­ma.“ Die mit dem Erlan­ger Antrag ein­ge­reich­te Pro­jekt­skiz­ze nahm Innen­stadt­be­rei­che in den Blick, in denen bis­lang sehr wenig Grün vor­han­den ist.

In einem näch­sten Schritt wer­den die Pla­nun­gen der Stadt nun kon­kre­ti­siert und dem Stadt­rat zum Beschluss vor­ge­legt. Auf die­ser Grund­la­ge muss die Stadt dann noch einen Zuwen­dungs­an­trag beim Bund stellen.

Neu­es Fami­li­en ABC mit aktu­el­len Angeboten

Die Früh­lings- und Som­mer­aus­ga­be des Fami­li­en ABC – Eltern.Wissen.Mehr des Land­rats­amts Erlan­gen-Höch­stadt und der Stadt Erlan­gen ist soeben erschie­nen. Auf rund 80 Sei­ten bie­tet der Rat­ge­ber aktu­el­le Ange­bo­te und Infor­ma­tio­nen für Eltern. Die Bro­schü­re liegt in den Rat­häu­sern, den Kin­der­ta­ges­ein­rich­tun­gen, bei Kin­der- und Frau­en­ärz­ten, öffent­li­chen Ein­rich­tun­gen sowie im Land­rats­amt aus. Infos gibt es auch online: www​.fami​li​en​-abc​.net

Die Jugend­kunst­schu­le star­tet in ein neu­es Semester

In Kür­ze beginnt das neue Seme­ster in der Jugend­kunst­schu­le (JuKS). In den fünf Mona­ten von März bis Juli darf wie­der rege gewer­kelt, gekleckert, getanzt und geforscht wer­den. Von ana­log bis digi­tal kön­nen sich Kin­der und Jugend­li­che von 1,5 bis ca. 18 Jah­ren in der JuKS krea­tiv betä­ti­gen. Neben Näh­kurs und Per­for­mance-Work­shop, expe­ri­men­tel­lem Zeich­nen, Pod­cast-Work­shop oder Upcy­cling-Kur­sen bie­tet die JuKS auch Fami­li­en- For­ma­te, wie den krea­ti­ven Familiensonntag.

Auch für die Jugend­li­chen hat sich die JuKS Eini­ges ein­fal­len las­sen. Ange­bo­ten wer­den ein Jugend­ate­lier, Por­träts zeich­nen, Bild­be­ar­bei­tung uvm. Beim Mär­chen­tag in Koope­ra­ti­on mit „der Vil­la“ heißt es wie­der „Sesam öff­ne dich“, wei­te­re Koope­ra­tio­nen sind der inklu­si­ve Graf­fi­ti-Tag (Koope­ra­ti­on mit Lebens­hil­fe Erlan­gen e.V. und OBA) und das ZAM arbei­tet die­sen Som­mer mit der JuKS zusammen.

Das Pro­gramm mit allen Kur­sen und Work­shops ist online unter https://​www​.juks​-erlan​gen​.de/ ein­seh­bar. Es ist aber auch gedruckt erhält­lich. Eine Ein­schrei­bung ist online oder per­sön­lich mög­lich. Start der Ein­schrei­bung ist am Sams­tag, 4. März, von 9:00–12:00 Uhr in den Räu­men der JuKS in der Fried­rich­str. 33.

Stadt­teil­zen­trum wid­met sich berühm­ten Frauen

Das Stadt­teil­zen­trum ISAR12 in der Isar­stra­ße 12 lädt am Diens­tag, 7. März, um 10.00 Uhr zu einem Vor­trag mit Bri­git­te Czy­pull zum The­ma „Berühm­te Frau­en“ ein. Beglei­tend zum Vor­trag gibt es einen indi­schen Brunch mit lan­des­ty­pi­schen vega­nen Spe­zia­li­tä­ten von Moni­ka Paul. Nähe­re Infor­ma­tio­nen gibt es im Stadt­teil­zen­trum ISAR12 unter 09131 – 86 36 60.

Film­vor­füh­rung und Film­ge­spräch zur Woche der Brüderlichkeit

Zum 46. Mal wird in Erlan­gen die Woche der Brü­der­lich­keit began­gen. Die Gesell­schaft für Christ­lich-Jüdi­sche Zusam­men­ar­beit in Fran­ken e.V. und die Stadt Erlan­gen laden in Ver­bin­dung mit der Jüdi­schen Kul­tus­ge­mein­de Erlan­gen und zahl­rei­chen Bil­dungs­ein­rich­tun­gen am Mitt­woch, 8. März, um 19:30 Uhr im Innen­hof des Palais Stut­ter­heim (Markt­platz 1) zu einer Vor­füh­rung des Films „Ermor­det von den Hän­den von Böse­wich­ten – Das Okto­ber­fest-Atten­tat und der Dop­pel­mord von Erlan­gen“ von Ulrich Chaus­sy ein. Im Anschluss fin­det ein Film­ge­spräch zum The­ma: „Rechts­extre­mi­sten, Anti­se­mi­ten, Reichs­bür­ger – wer aktu­ell unse­re demo­kra­ti­sche Gesell­schaft bedroht“ statt. Auf dem Podi­um dis­ku­tie­ren Ulrich Chaus­sy, Jour­na­list, Joa­chim Herr­mann, Baye­ri­scher Staats­mi­ni­ster des Innern, für Sport und Inte­gra­ti­on, und Eli­sa­beth Dem­leit­ner, Insti­tut für Päd­ago­gik und Schul­psy­cho­lo­gie Nürnberg.

Lesung und Gespräch zu 100 Jah­re Repu­blik Tür­kei und die Frauen

Vor 100 Jah­ren wand­ten sich der Lan­des­va­ter Musta­fa Kemal Ata­türk und sei­ne Mit­strei­ten­den von einem isla­misch gepräg­ten Sul­ta­nat ab und öff­ne­ten die Tür­kei in Rich­tung Westen. Sie rie­fen die Repu­blik aus, führ­ten den Lai­zis­mus ein und eta­blier­ten das Wahl­recht für Frau­en bereits im Jah­re 1930. Inwie­weit haben die Frau­en in den letz­ten 100 Jah­ren von die­ser Neu­ori­en­tie­rung pro­fi­tiert? Anläss­lich des Inter­na­tio­na­len Frau­en­tags zeich­net die Schrift­stel­le­rin und Jour­na­li­stin Zeynep Oral am Don­ners­tag, 9. März, um 19:00 Uhr im Innen­hof des Palais Stut­ter­heim den lan­gen Weg der Frau­en in der Tür­kei nach. Die Mei­len­stei­ne wird Oral anhand ihrer eige­nen Bücher und Publi­ka­tio­nen dis­ku­tie­ren. Der Abend, der zugleich die Auf­takt­ver­an­stal­tung für das Jubi­lä­um 20 Jah­re Städ­te­part­ner­schaft Erlan­gen – Beşik­taş ist, fin­det zwei­spra­chig in Tür­kisch und Deutsch statt. Der Ein­tritt ist frei. Die Ver­an­stal­tung wird gleich­zei­tig auf You­Tube gestreamt. Link zum Live­stream via www​.you​tube​.com/​s​t​a​b​i​_​e​r​l​a​n​gen.

Oral stu­dier­te in den 1960er-Jah­ren Jour­na­lis­mus und Thea­ter in Paris. In Istan­bul gehör­te sie zu den Grün­de­rin­nen und Grün­dern meh­re­rer Zeit­schrif­ten, unter ande­rem der renom­mier­ten Kunst-und-Kul­tur-Monats­zeit­schrift „Mil­li­yet Sanat“, die sie selbst über 30 Jah­re lang lei­te­te. „Frau sein“ ist das bekann­te­ste Buch unter ihren über 20 publi­zier­ten Titeln, das auch als Refe­renz­buch für meh­re­re Gene­ra­tio­nen der Frau­en­eman­zi­pa­ti­on der Tür­kei ange­se­hen wird. Für ihre Publi­ka­tio­nen über Kunst, Kul­tur sowie Men­schen- und Frau­en­rech­te ist sie mit zahl­rei­chen natio­na­len und inter­na­tio­na­len Prei­sen gewür­digt wor­den. Ihr Buch „Ley­la Gen­cer, der Roman der Lei­den­schaft“ wur­de in vie­le Spra­chen über­setzt. Nach wie vor schreibt sie als lang­jäh­ri­ge Kolum­ni­stin für die Tages­zei­tung „Cum­hu­ri­yet“.

Zeynep Oral ist die Prä­si­den­tin des Schrift­stel­ler­ver­eins PEN Tür­kei. Der Abend wird mode­riert und gedol­metscht von Recai Hal­laç. Der in Istan­bul gebo­re­ne und in Ber­lin leben­de Thea­ter­schau­spie­ler und Jour­na­list gilt als ver­sier­ter Dol­met­scher für die bei­den Spra­chen Tür­kisch und Deutsch. Hal­laç ist ein lang­jäh­ri­ger Freund des Film­fe­sti­vals Tür­kei Deutsch­land in Nürn­berg und unter­stützt das Festi­val als Über­set­zungs­künst­ler der kul­tu­rel­len Dialoge.

Brau­hof­gas­se: Sper­rung verlängert

Die Sper­rung in der Brau­hof­gas­se ver­län­gert sich bis 31. März. Dies teilt das Refe­rat für Pla­nen und Bau­en der Stadt Erlan­gen mit. Eine Über­sicht über Stra­ßen­sper­run­gen und Bau­stel­len im Stadt­ge­biet gibt es online unter www​.erlan​gen​.de/​v​e​r​k​ehr.

Herbst­wie­sen­weg gesperrt

Der Fuß- und Rad­weg Herbst­wie­sen­weg in Erlan­gen-Bruck ist auf Höhe des Anwe­sens 7–9 bis zum 6. April gesperrt. Die teilt das Refe­rat für Pla­nen und Bau­en der Stadt Erlan­gen mit. Eine Umlei­tung ist aus­ge­schil­dert. Eine Über­sicht über Stra­ßen­sper­run­gen und Bau­stel­len im Stadt­ge­biet gibt es online unter www​.erlan​gen​.de/​v​e​r​k​ehr.

Sper­rung der A3 zwi­schen Höch­stadt-Ost und Erlangen-West

Im Rah­men des sechs­strei­fi­gen Aus­baus der Bun­de­au­to­bahn A3 muss der Abschnitt zwi­schen Höch­stadt-Ost und Erlan­gen-West in der Zeit von Sams­tag, 4. März, 20:00 Uhr, bis Sonn­tag, 5. März, 10:00 Uhr, voll gesperrt wer­den. Der Auto­bahn­ver­kehr wird wäh­rend der Voll­sper­rung in bei­den Fahrt­rich­tun­gen über aus­ge­schil­der­te Umlei­tungs­strecken gelei­tet. Auch am dar­auf­fol­gen­den Wochen­en­de ist der glei­che Abschnitt von Sams­tag, 11. März, 20:00 Uhr, bis Sonn­tag, 12. März, bis vor­aus­sicht­lich 18:00 Uhr kom­plett gesperrt. Eine Über­sicht über Stra­ßen­sper­run­gen und Bau­stel­len im Stadt­ge­biet gibt es online unter www​.erlan​gen​.de/​v​e​r​k​ehr.