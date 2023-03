Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Land

Ver­kehrs­un­fäl­le

RAT­TELS­DORF. Erheb­lich alko­ho­li­siert setz­te sich am Don­ners­tag­mor­gen ein 35-Jäh­ri­ger hin­ter das Steu­er sei­nes Autos und ver­ur­sach­te einen Ver­kehrs­un­fall. Gegen 03.40 Uhr war der Daim­ler­fah­rer auf der Bun­des­stra­ße 4 von Brei­ten­güß­bach in Rich­tung Rat­tels­dorf unter­wegs und kam in einer lang­ge­zo­ge­nen Rechts­kur­ve von der Fahr­bahn ab. Im Gra­ben blieb der Pkw schließ­lich stark beschä­digt lie­gen. Da den ein­ge­setz­ten Poli­zei­be­am­ten beim Fahr­zeug­füh­rer alko­hol­be­ding­te Aus­fall­erschei­nun­gen auf­fie­len sowie eine deut­li­che Alko­hol­fah­ne wahr­nehm­bar war, wur­de ein Alcotest durch­ge­führt. Die­ser erbrach­te 2 Pro­mil­le. Zudem konn­te beim 35-Jäh­ri­gen Mari­hua­na auf­ge­fun­den und beschlag­nahmt wer­den. Der Unfall­ver­ur­sa­cher muss­te zur Blut­ent­nah­me ins Kran­ken­haus. Sein Füh­rer­schein und die Auto­schlüs­sel wur­den sofort sicher­ge­stellt. Ein Abschlepp­un­ter­neh­men hol­te das stark beschä­dig­te Unfall­fahr­zeug (Scha­den ca. 25.000 Euro) ab. Der Alko­hol­sün­der wird zur Anzei­ge gebracht.

ABTS­DORF. Im Kreu­zungs­be­reich der Abts­dor­fer Stra­ße kam es am Don­ners­tag­nach­mit­tag zum Zusam­men­stoß zwi­schen einem Pkw-Klein­trans­por­ter und einem Pkw, Hyun­dai. Glück­li­cher­wei­se blie­ben bei­de Fahr­zeug­füh­rer unver­letzt. Der ent­stan­de­ne Blech­scha­den wird auf ca. 3.500 Euro geschätzt.

Son­sti­ges

BAM­BERG. Mit abge­lau­fe­nem grü­nen Ver­si­che­rungs­kenn­zei­chen an sei­nem E‑Scooter war am Don­ners­tag­mit­tag ein 23-Jäh­ri­ger in der Zoll­ner­stra­ße unter­wegs. Ihm wur­de die Wei­ter­fahrt unter­sagt. Er muss sich zudem wegen eines Ver­sto­ßes nach dem Pflicht­ver­si­che­rungs­ge­setz verantworten.

Poli­zei­in­spek­ti­on Ebermannstadt

Ver­kehrs­un­fall

Igens­dorf. Eine 35-jäh­ri­ge Frau fuhr mit ihrem VW durch Pet­ten­sie­del. Als sie wegen einer Kat­ze abbrem­sen muss­te, erkann­te dies eine hin­ter ihr fah­ren­de 48-Jäh­ri­ge zu spät und fuhr mit ihrem Hon­da auf. Ver­letzt wur­de glück­li­cher­wei­se nie­mand aller­dings ent­stand ein Scha­den von ins­ge­samt 5000 Euro.

Poli­zei­in­spek­ti­on Forchheim

Dieb­stäh­le

Forch­heim. In der Zeit von Diens­tag, 08:00 Uhr, bis Mitt­woch, 16:00 Uhr, ent­wen­de­te ein bis­her unbe­kann­ter Täter vor einem Mehr­fa­mi­li­en­wohn­haus am Selt­s­am­platz ein Dreirad/​Fahrrad für Erwach­se­ne. Das Drei­rad ist rot, hat eine blaue Hin­ter­ach­se und einen sil­ber­nen Fahr­rad­korb. Der Ent­wen­dungs­scha­den beläuft sich auf ca. 250,- Euro. Hin­wei­se zum Ver­bleib des Fahr­ra­des erbit­tet die Poli­zei­in­spek­ti­on Forch­heim unter Tel. 09191/7090–0.

Son­sti­ges

Lan­gen­sen­del­bach. Am Diens­tag gegen 14:00 Uhr stell­te ein 57-Jäh­ri­ger sei­nen Audi A4/​Avant in rot in einer Park­bucht in der Stein­gas­se in Lan­gen­sen­del­bach ab. Als er am Mitt­woch gegen 11:30 Uhr zu sei­nem Fahr­zeug zurück­kehr­te, muss­te er fest­stel­len, dass das Fahr­zeug­dach von einem bis­her unbe­kann­ten Täter zer­kratzt wur­de. Hier­durch ent­stand ein Sach­scha­den in Höhe von 1.500,- Euro. Zeu­gen-hin­wei­se nimmt die Poli­zei­in­spek­ti­on Forch­heim ent­ge­gen (Tel.: 09191/7090–0).

Poli­zei­in­spek­ti­on Lichtenfels

Fah­ren ohne Fahrerlaubnis

Lich­ten­fels. Am Don­ners­tag, gegen 21:20 Uhr, woll­ten Beam­te der Poli­zei­in­spek­ti­on Lich­ten­fels in der Kel­ten­stra­ße ein Fahr­zeug einer all­ge­mei­nen Ver­kehrs­kon­trol­le unter­zie­hen. Als der Pkw am Fahr­bahn­rand anhielt, konn­ten die Beam­ten beob­ach­ten, dass die bei­den Insas­sen des Fahr­zeugs plötz­lich einen Fah­rer­wech­sel vor­nah­men. Nach wider­sprüch­li­chen Anga­ben der bei­den Fahr­zeug­insas­sen stell­te sich schnell her­aus, dass die ursprüng­li­che Fah­re­rin nicht im Besitz einer gül­ti­gen Fahr­erlaub­nis war. Die Wei­ter­fahrt wur­de unter­sagt, sie erwar­tet nun eine Anzei­ge wegen Fah­ren ohne Fahrerlaubnis.

Ver­kehrs­un­fall

Lich­ten­fels. Am Don­ners­tag, gegen 16:15 Uhr, befuhr eine 18-jäh­ri­ge Frau mit ihrem Pkw die Unte­re Burg­berg­stra­ße und woll­te nach links in die Vik­tor-von-Schef­fel-Stra­ße abbie­gen. Hier­bei über­sah sie den von links kom­men­den, vor­fahrts­be­rech­tig­ten Pkw mit Anhän­ger eines 33-jäh­ri­gen Man­nes und es kam zum Zusam­men­stoß. Ver­letzt wur­de bei dem Unfall glück­li­cher­wei­se nie­mand. Der Pkw samt Anhän­ger war nicht mehr fahr­taug­lich und muss­te durch den Abschlepp­dienst abge­schleppt wer­den. Der Scha­den an den Fahr­zeu­gen beläuft sich auf 4000 Euro.

Dieb­stahl aus einem Pkw

Lich­ten­fels. Am Don­ners­tag erstat­te­te ein 24-jäh­ri­ger Mann bei der Poli­zei­in­spek­ti­on Lich­ten­fels Anzei­ge wegen Dieb­stahl aus sei­nem Fahr­zeug. Er gab an, dass er sei­nen Pkw in der Zeit von Mitt­woch, 20:00 Uhr bis Don­ners­tag, 06:15 Uhr im Hin­ter­hof sei­nes Wohn­an­we­sens in der Bam­ber­ger Stra­ße abstell­te. Als er am Don­ners­tag zu sei­nem Fahr­zeug kam, stell­te er fest, dass Bar­geld und Kre­dit­kar­ten aus sei­nem Fahr­zeug ent­wen­det wur­den. Bei der Auf­nah­me vor Ort konn­ten die Beam­ten in 30 m Ent­fer­nung einen wei­te­ren Pkw fest­stel­len, wel­cher von dem bis­lang unbe­kann­ten Täter ange­gan­gen wur­de. Im Nach­gang stell­te sich her­aus, dass mit den ent­wen­de­ten Kre­dit­kar­ten bereits Abbu­chun­gen getä­tigt wur­den. Es konn­te ein jun­ger Mann ermit­telt wer­den, wel­cher für die Dieb­stäh­le in Fra­ge kom­men dürf­te, hier sind wei­te­re Ermitt­lun­gen erfor­der­lich. Sach­dien­li­che Hin­wei­se nimmt die Poli­zei­in­spek­ti­on Lich­ten­fels unter der Tele­fon­num­mer 09571/9520–0 entgegen.