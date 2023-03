Fatih Çevik­kol­lu mit „Zoom“ am Sams­tag, 4. März 2023, um 20 Uhr

ZOOM erzählt die Geschich­te einer Gesell­schaft die von einem Hoch­haus springt und auf dem Weg nach unten sagt: „Bis hier­her ist alles gut gegan­gen.“ Ein Blick in eine der span­nend­sten Zei­ten in der die Men­schen je gelebt haben. ZOOM, das neue Pro­gramm von Fatih Çevik­kol­lu, ist das ana­lo­ge Lager­feu­er in Zei­ten digi­ta­ler Käl­te: es wärmt, unter­hält und bringt dich zum Lachen.

Über Fatih Çevik­kol­lus Pro­gramm „Zoom“

Es geht uns so gut wie noch nie, abso­lut gese­hen ist alles bes­ser gewor­den. Das Ein­zi­ge, was heu­te schlech­ter ist als frü­her ist der Blick in die Zukunft. Ein Virus hat die Welt ange­hal­ten und für einen kur­zen Augen­blick hat es Zoom gemacht.

Und im Raum stand der Traum von einer bes­se­ren Welt, einer Welt, die sich dar­auf besinnt, lang­sa­mer zu machen, rück­sichts­vol­ler zu sein, nach­hal­ti­ger zu leben. Und dann gab es wie­der Flü­ge für 19,90 €.

Die Wer­bung weckt wei­ter­hin und unbe­irrt Bedürf­nis­se, die wir nicht haben, um uns Pro­duk­te zu ver­kau­fen die wir nicht brau­chen. Dei­ne Frei­heit endet da, wo die Inter­es­sen der Kapi­ta­li­sten beginnen.

Was ist wich­tig? Freud sagt Trieb­ver­zicht ist die Wie­ge der Kul­tur, aber was weiß der schon. Auf einem end­li­chen Pla­ne­ten kann ich nicht unend­lich wach­sen. Opti­mie­rung löst kein ein­zi­ges Pro­blem. Ach, was? Wir müs­sen Prio­ri­tä­ten setz­ten und eine ein­fa­che Fra­ge beant­wor­ten. Wie­viel ist genug?

