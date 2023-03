Zusätz­lich zum regel­mä­ßi­gen Lite­ra­tur­ge­spräch für Erwach­se­ne, in dem es sich der­zeit um Bücher aus den 1920er Jah­ren dreht, bie­tet die Stadt­bi­blio­thek am Mitt­woch, 8. März, um 14.30 Uhr, in der Krea­tiv­werk­statt wei­te­re Ein­blicke in die „Gol­de­nen Zwan­zi­ger“. Was macht sie eigent­lich aus, die soge­nann­ten „Gol­de­nen Zwan­zi­ger“? Die 1920er Jah­re waren eine Zeit vol­ler Umbrü­che und Wider­sprü­che. Gro­ßes Kino und aus­schwei­fen­des Nacht­le­ben auf der einen, Welt­wirt­schafts­kri­se und bit­te­re Armut auf der ande­ren Sei­te. Die Nach­wir­kun­gen des Ersten Welt­kriegs waren noch deut­lich spür­bar, die jun­ge deut­sche Repu­blik hatte ihre Anlauf­schwie­rig­kei­ten, Otto Dix zeich­nete sei­ne gesell­schafts­kri­ti­schen Kari­ka­tu­ren, man regte sich über Erich Käst­ners neue­stes Buch auf (oder verschlang es wahl­wei­se), Fritz Mur­nau drehte „Metro­po­lis“, man hörte ame­ri­ka­ni­schen Jazz und in den Tanz­lo­ka­len und Kaschem­men der Haupt­stadt tanzte man Charles­ton.

E - Books zum Thema

Alle, die sich dar­über hin­aus mit den 1920er Jah­ren beschäf­ti­gen wol­len, kön­nen Tablets/​iPads inner­halb der Stadt­bi­blio­thek aus­lei­hen. Angebo­ten wer­den zwei E-Books mit unter­schied­li­cher Schwer­punkt­set­zung. Sie sind umfang­rei­che Samm­lun­gen von Infor­ma­tio­nen zum frag­li­chen Jahr­zehnt, beinhal­ten Fotos und Links zu Inter­net­sei­ten, Buch­aus­zü­gen und Vide­os. Die „1920er Jah­re, Teil 1“ befasst sich unter ande­rem mit Ver­gnü­gun­gen, Mode, Kri­mi­na­li­tät – und der unter dem Titel „Baby­lon Ber­lin“ ver­film­ten Gere­on-Rath-Kri­mi­rei­he von Vol­ker Kut­scher. Die „1920er Jah­re, Teil 2“ befasst sich unter ande­rem mit den gro­ßen Gegen­sät­zen der Zeit, mit Kunst und Kul­tur - und den zeit­ge­nös­si­schen Roma­nen „Fabi­an“ von Erich Käst­ner sowie „Das kunst­sei­de­ne Mäd­chen“ von Irm­gard Keun.