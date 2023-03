Ein Kind unse­rer Zeit

Nach dem Roman von Ödön von Hor­váth, Büh­nen­fas­sung: Doro­thea Kirschbaum

Ödön von Hor­váths „Ein Kind unse­rer Zeit“ ent­stand 1937/38 vor dem Hin­ter­grund einer halb­le­ga­len Unter­stüt­zung der Trup­pen Fran­cos im spa­ni­schen Bür­ger­krieg durch „Frei­wil­li­gen­ver­bän­de“ des natio­nal­so­zia­li­sti­schen Deutsch­lands. Der Roman nimmt die aggres­si­ve, dabei im Halb­dunk­len ope­rie­ren­de Poli­tik auf und liest sich gleich­zei­tig wie eine Pro­phe­zei­ung der noch kom­men­den krie­ge­ri­schen Über­fäl­le Deutsch­lands ab 1939. Von den Nazis wur­de er kurz nach Erschei­nen verboten.

Der Text ist letzt­lich der inne­re Mono­log eines jun­gen Sol­da­ten, eines Kriegs­kin­des des vor­her­ge­gan­ge­nen I. Welt­krie­ges. Er arbei­tet sich gedank­lich ab an der Zeit, den Umstän­den, an sei­nem Sol­da­ten­da­sein, das er zunächst als Ret­tung aus der Arbeits- und gefühl­ten Nutz­lo­sig­keit emp­fin­det. Sei­ne Äuße­run­gen füh­ren dra­stisch vor Augen, wie Pro­pa­gan­da das Den­ken beein­flus­sen und ver­än­dern kann, welch bru­ta­le Eigen­dy­na­mik jeder Krieg nimmt und wie Grau­sam­kei­ten mit an den Haa­ren her­bei­ge­zo­ge­nen Argu­men­ten – oder Fake News – gerecht­fer­tigt wer­den: The­men, aktu­el­ler denn je.

Doch die Wahr­neh­mung ver­än­dert sich, als der Sol­dat nach einer Ver­wun­dung beginnt, die Wort­hül­sen der Pro­pa­gan­da zu hin­ter­fra­gen und den unbe­ding­ten Glau­ben an „unse­re Füh­rer“ zu ver­lie­ren. Dazu bringt ihn auch das Nach­den­ken über sei­ne Mit­men­schen, über sei­nen Vater, eine „fer­ne Gelieb­te“ oder sei­nen Haupt­mann. Auch die Ein­füh­rung die­ser stark typi­sier­ten Cha­rak­te­re, mit denen sich der Sol­dat in Dia­log und Mono­log aus­ein­an­der­setzt, prä­de­sti­niert die­sen Anti-Kriegs-Roman gera­de­zu für eine Büh­nen­fas­sung, die eigens für die Stu­dio­büh­ne erstellt wird.

Pre­miè­re: Sams­tag, 25. März 2023 um 20.00 Uhr

Wei­te­re Ter­mi­ne: 30. März 1., 5., 13., 15., 18., 20., 22., 26., 29. April jeweils um 20.00 Uhr und am 2., 23. April jeweils um 17.00 Uhr

Regie: Doro­thea Kirschbaum

Bühne/​Kostüme: Jens Hübner

Lichtgestaltung/​Ton: Ronald Kropf

Mas­ke: Judith Anthony

Es spie­len: Lisa Fried­rich, Klaus Mei­le, Franz Rup­p­recht, Pierre Soldatenko

Wei­te­re Infos und Kar­ten gibt es unter https://​www​.stu​dio​bueh​ne​-bay​reuth​.de/​t​h​e​a​t​e​r​/​d​e​/​s​p​i​e​l​p​l​a​n​/​p​r​o​d​u​k​t​i​o​n​/​?​c​o​l​l​e​c​t​i​o​n​_​i​d​=​1​547