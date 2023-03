Über 110 akti­ve Sportler*innen für ihre Erfol­ge im Jahr 2022 geehrt

Nicht auf dem Trepp­chen, son­dern davor stan­den am ver­gan­ge­nen Wochen­en­de Ober­bür­ger­mei­ster Domi­nik Sau­er­teig, 2. Bür­ger­mei­ster Hans-Her­bert Har­tan und 3. Bür­ger­mei­ster Can Aydin. Zusam­men mit Ron­ny Göhl, Lei­ter des Sport­am­tes, ehr­ten sie über 110 akti­ve Sportler*innen für ihre Lei­stun­gen im ver­gan­ge­nen Jahr. Von Medail­len bei Baye­ri­schen Mei­ster­schaf­ten bis hin zu Welt­mei­ster­ti­teln war alles mit dabei.

„Die Sport­be­we­gung ist und bleibt der Kit, der die Gesell­schaft zusam­men­hält. Hier wer­den wei­ter­hin Wer­te ver­mit­telt wie Respekt, Fair­ness, Zuver­läs­sig­keit, Team­geist, Enga­ge­ment und vor allem Tole­ranz unab­hän­gig von Haut­far­be, Reli­gi­on und Welt­an­schau­ung“, beton­te Ober­bür­ger­mei­ster Domi­nik Sau­er­teig in sei­ner Dan­kes­re­de. Er ver­sprach, die Ver­ei­ne auch wei­ter­hin finan­zi­ell und tat­kräf­tig zu unterstützen.

Sport­amts­lei­ter Ron­ny Göhl wies dar­auf hin, dass es viel Ehr­geiz und Lei­stungs­be­reit­schaft erfor­de­re, eine sol­che Aus­zeich­nung zu erhal­ten. Er bedank­te sich bei den Ver­ant­wort­li­chen, Trainer*innen, Betreuer*innen und Helfer*innen, die eben­falls einen gro­ßen Anteil an den zahl­rei­chen Erfol­gen der Sport­ler haben.

Beson­ders gro­ße Erfol­ge erziel­te im ver­gan­ge­nen Jahr der Pad­del- und Segel­club: In der Akti­ven­klas­se gewann die Mann­schaft die Deut­schen Kanu­po­lo-Mei­ster­schaf­ten. Leo­nie Wag­ner, Jule Schwarz und Nele Schma­len­bach erreich­ten zudem mit der deut­schen Damen-Natio­nal­mann­schaft in Frank­reich den Welt­mei­ster­ti­tel und den zwei­ten Platz bei den World Games in Alabama.

Ein Garant für sport­li­chen Erfolg bleibt eben­falls die Schüt­zen­ge­sell­schaft Coburg. Beson­ders her­vor­zu­he­ben ist Hel­mut Stu­ben­rauch, der mit der deut­schen Mann­schaft Welt­mei­ster im Vor­der­la­der-Wett­kampf wur­de. Die Schüt­zen­ge­sell­schaft Coburg erreich­te mit Hel­mut Stu­ben­rauch, Die­ter Ham­mer­ba­cher und Arpad von Schal­scha-Ehren­feld den ersten Platz bei der Deut­schen Mei­ster­schaft im 25m Pisto­len Wett­kampf. Jür­gen Wal­low­sky von der Schüt­zen­ge­sell­schaft Coburg hol­te den Euro­pa­mei­ster-Titel der älte­ren Schüt­zen. In der Senio­ren­klas­se lief Karl Dor­sch­ner vom TV 1848 Coburg in meh­re­ren Distan­zen bei den baye­ri­schen und deut­schen Leicht­ath­le­tik­mei­ster­schaf­ten in der Alters­klas­se M70 auf Medail­len­rän­ge und wur­de mit der deut­schen Mann­schaft Weltmeister.

Auch der sport­li­che Nach­wuchs war erfolg­reich: Dani­el Cio­noiu vom TV Coburg-Neu­ses wur­de Deut­scher Vize­mei­ster im Ori­en­tie­rungs­lauf. Mile­na Hei­der und Pas­cal Rett­lin­ger von der Schwimm­start­ge­mein­schaft Coburg erreich­ten eine gro­ße Zahl an Medail­len­plät­zen bei Bayerischen‑, Süd­deut­schen- und Deut­schen Mei­ster­schaf­ten. Des Wei­te­ren erreich­ten vie­le Jugend­li­che der Cobur­ger Tur­ner­schaft, des TV Coburg-Ket­schen­dorf, des Alpen­ver­eins Coburg, des HSC 2000 Coburg, des Schwimm­ver­eins Coburg und das Pad­del- und Segel­club zahl­rei­che Plat­zie­run­gen bei Baye­ri­schen Meisterschaften.

3. Bür­ger­mei­ster Hans-Her­bert Har­tan muss­te eben­falls die Sei­te wech­seln: Für sei­ne lang­jäh­ri­ge Tätig­keit als Trai­nier und Funk­tio­när ehr­te ihn Ober­bür­ger­mei­ster Sau­er­teig mit der Pla­ket­te für beson­de­re Ver­dien­ste in Gold. Ihm sei es zu ver­dan­ken, dass sich die Schüt­zen­ge­sell­schaft Coburg zu einer Hoch­burg im Schieß­sport ent­wickelt habe. Hans-Her­bert Har­tan enga­gie­re sich in vie­len gesell­schafts­po­li­ti­schen Berei­chen für sei­ne Hei­mat­stadt Coburg und sei ein maß­geb­li­cher För­de­rer des Cobur­ger Spor­tes über alle Par­tei­gren­zen hin­weg, so Sau­er­teig. Sascha Lüt­zel­ber­ger (TV 1848 Coburg) erhielt zudem die Pla­ket­te für beson­de­re Ver­dien­ste auf dem Gebiet des Spor­tes in Bron­ze. Ins­ge­samt ehr­te die Stadt 47 Kin­der und Jugend­li­che, 50 akti­ve Damen und Her­ren sowie 16 Senior*innen, sowie zwei Funktionäre.