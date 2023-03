Belieb­tes Fuß­ball­tur­nier weckt Vor­freu­de auf den Sommer

Zwei Jah­re lang konn­te das belieb­te Tur­nier für Inklu­si­on und Inte­gra­ti­on des För­der­ver­eins gool­kids auf­grund der Coro­na-Pan­de­mie nicht statt­fin­den – jetzt war es wie­der soweit: In der Drei­fach­hal­le des Staat­li­chen Beruf­li­chen Schul­zen­trums Bam­berg wur­de beim MIT­ein­an­der-Cup ein bun­tes Fest mit Fuß­ball, Roll­stuhl­ball und vie­len Begeg­nun­gen gefei­ert und gleich­zei­tig ein erster Vor­ge­schmack auf das gege­ben, was die Regi­on im Som­mer erwar­tet, wenn Bam­berg Host-Town für Athlet:innen aus Bah­rain im Rah­men der Spe­cial Olym­pics ist.

Der MIT­ein­an­der-Cup war in die­sem Jahr der erste inklu­si­ve sport­li­che Höhe­punkt und hat wie­der sehr vie­len Sportler:innen ange­zo­gen. Von Nah und Fern kamen die Teams und Fuß­bal­ler zusam­men. Egal ob Olching, Grö­ben­zell, Alten­sit­ten­bach, Etzels­kir­chen oder Haß­furt, kein Weg war zu weit, um aus dem Tur­nier ein fröh­li­ches Fest zu machen. Bei dem Sport­event zei­gen jun­ge Freizeitsportler:innen mit und ohne Han­di­cap, dass bei einem Fuß­ball­tur­nier der Spaß und vor allem das MIT­ein­an­der im Vor­der­grund ste­hen. Sie­ger im eigent­li­chen Sin­ne gibt es bei den aus­ge­tra­ge­nen Par­tien nicht, viel­mehr wird auf ein sport­lich-freund­schaft­li­ches Spiel auf dem Platz geach­tet und am Ende der Fair­ness-Pokal über­reicht. Die Teams kön­nen dabei ihre Favo­ri­ten selbst nomi­nie­ren und wer­den durch die Schieds­rich­ter ergänzt. Der gol­de­ne Pott, der Wolf­gang-Eich­fel­der-Pokal, ging in die­sem Jahr an den EbK Olching. Die Tro­phäe ist nach dem kürz­lich ver­stor­be­nen Trai­ner des FV1912 gool­kids Bam­berg benannt.

Ein wei­te­res High­light des Tur­niers war der Roll­stuhl­ball in der Pau­se: Hier boten die Akteu­re von fit4rollies e.V. einen super Ein­blick in ech­te Inklu­si­on, kämp­fen doch Fuß­gän­ger und Roll­stuhl­fah­rer gleich­be­rech­tigt um die Punk­te am Korb. Vie­le Gäste woll­ten bei die­sem Spiel mit­ma­chen und so ver­such­ten sich auch Bam­bergs drit­ter Bür­ger­mei­ster Wolf­gang Metz­ner und der städ­ti­sche Sport­re­fe­rent Dr. Mat­thi­as Pfeu­fer in der Kunst um einen erfolg­rei­chen Korb­le­ger. „Wir haben zwar nicht getrof­fen, hat­ten aber unglaub­lich viel Spaß“, beton­ten die bei­den unisono.

Der MIT­ein­an­der-Cup 2023 hat aber auch sei­ne Schat­ten auf ein Ereig­nis vor­aus­ge­wor­fen, auf das sich die Bürger:innen der Regi­on im Juni freu­en dür­fen: Vom 12. bis 15. Juni wird eine Dele­ga­ti­on aus Bah­rain in Bam­berg zu Gast sein, um sich auf die Spe­cial Olym­pics World Games in Ber­lin vor­zu­be­rei­ten. Die Regi­on Bam­berg ist eine von 200 Host-Towns in Deutsch­land und damit Gast­ge­be­rin für die 27 Athlet:innen mit Han­di­cap. Sie wer­den sich hier nicht nur auf ver­schie­den­ste Sport­dis­zi­pli­nen vor­be­rei­ten, son­dern auch Stadt und Leu­te ken­nen­ler­nen. Damit ist das Host-Town Pro­gramm das größ­te Inklu­si­ons­pro­jekt der Geschich­te der Bun­des­re­pu­blik. „Der MIT­ein­an­der-Cup ist ein wun­der­ba­res Bei­spiel für geleb­te Inklu­si­on. Die tol­le Atmo­sphä­re die­ses außer­ge­wöhn­li­chen Sport­er­eig­nis­ses stimmt mich zuver­sicht­lich, dass wir zusam­men mit unse­ren Bür­ge­rin­nen und Bür­ger ein tol­les Fest zusam­men mit unse­ren Gästen aus Bah­rain fei­ern wer­den“, so der Sport­re­fe­rent. Bis dahin sind noch vie­le Auf­ga­ben zu ver­tei­len und so man­che Hür­de zu über­sprin­gen. Es zeich­net sich zum Glück ein immer brei­ter wer­den­des Bünd­nis an Part­nern und MIT­ma­chern ab, die die Host-Town-Tage unter­stüt­zen wol­len. Um die­sen posi­ti­ven Schub zum Erfolg zu füh­ren, braucht es vie­le Men­schen, die das Fest und die Akti­vi­tä­ten beglei­ten wol­len. Wer Teil des Host-Town Pro­gramms sein möch­te, kann sich ganz ein­fach per Mail mel­den: info@​bamberg-​liebt-​inklusion.​de

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen gibt es unter: www​.bam​berg​-liebt​-inklu​si​on​.de Die näch­ste Chan­ce, das Host-Town-Team per­sön­lich zu tref­fen gibt es bereits am 18. März bei der 1. Inklu­si­ons­mes­se von gool­kids: https://​www​.gool​kids​.de/​i​n​k​l​u​s​i​o​n​s​m​e​s​s​e​.​h​tml. Dort wird es neben vie­len inter­es­san­ten Teil­neh­mern aus der bun­ten Welt der Viel­falt auch einen eige­nen Info­stand für die Host-Town-Tage geben, bei dem auch Spe­cial Olym­pics Bay­ern einen hoch­ran­gi­gen Exper­ten nach Bam­berg ent­sen­det. Mit dabei sind auch Bam­bergs zwei­ter Bür­ger­mei­ster Jonas Glü­sen­kamp sowie der Sport­ler Jon­ny Gra­s­ser, für den sport­li­che Her­aus­for­de­run­gen trotz einer Tetra­spa­stik kei­ne Hin­der­nis­se sind.