Nach dem Got­tes­dienst am Ascher­mitt­woch, den 22. Febru­ar 2023 fand das tra­di­tio­nel­le Herings­es­sen im Gast­haus Obley­hof statt.

Der CSU-Orts­vor­sit­zen­de Mar­kus Stöckl begrüß­te die zahl­rei­chen Gäste, und sprach dabei auch aktu­el­le poli­ti­sche Her­aus­for­de­run­gen und die bevor­ste­hen­den Land­tags­wah­len an. Im Anschluss lei­te­te er zu einem The­ma über, das Bau­nach immer wie­der beschäf­tigt: die Brücken, die das Stadt­bild prä­gen und prägten.

Genau das und noch vie­le ande­re Aspek­te griff Ehren­bür­ger Rein­hold Schwe­da in sei­nem Vor­trag zum The­ma „Drei-Flüs­se-Stadt Bau­nach – über Brücken, Ste­ge und Fäh­ren“ auf. Mit Foto­gra­fien von frü­her aber auch aus der jüng­sten Ver­gan­gen­heit refe­rier­te er sehr anschau­lich über unser Bau­nach, das sich schon immer mit dem The­ma „Was­ser“ aus­ein­an­der­set­zen muss­te, denn man woll­te ja schließ­lich trocke­nen Fußes ans ande­re Ufer kom­men. So muss­ten bei­spiels­wei­se in der Nach­kriegs­zeit die Brücken wie­der errich­tet wer­den, nach­dem sie 1945 nach dem Ein­marsch der Ame­ri­ka­ner gesprengt wor­den waren. Der Vor­trag fand unter den Gästen gro­ßen Anklang. Auch in den Gesprä­chen danach wur­den noch Anek­do­ten aus ver­gan­ge­nen Zei­ten erzählt.

Wir bedan­ken uns ganz herz­lich bei Rein­hold Schwe­da für den schö­nen Vor­trag und bei der Fami­lie Ruß für die her­vor­ra­gen­de Bewirtung.

Anna Schmitt