SCHWAR­ZEN­BACH A.D.SAALE, LKR. HOF. Der Brand in einem Indu­strie­ge­bäu­de in Schwar­zen­bach a.d.Saale beschäf­tig­te am Frei­tag­mor­gen zahl­rei­che Ein­satz­kräf­te von Poli­zei, Feu­er­wehr, THW und Ret­tungs­dienst. Inzwi­schen ermit­telt die Kri­mi­nal­po­li­zei Hof zur Brandursache.

Am Frei­tag­mor­gen, gegen 4.30 Uhr, löste die Brand­mel­de­an­la­ge eines Kes­sel­rau­mes in dem Indu­strie­ge­bäu­de in der Fär­ber­stra­ße aus. Ein Mit­ar­bei­ter nahm eine Rauch­ent­wick­lung wahr und wähl­te dar­auf­hin den Not­ruf. Bei Ein­tref­fen der Feu­er­wehr hat­ten die Flam­men bereits auf das Gebäu­de über­ge­grif­fen. Zeit­nah brach­ten die Ein­satz­kräf­te der ört­li­chen Feu­er­weh­ren den Brand unter Kon­trol­le. Ver­letzt wur­de bei dem Feu­er glück­li­cher­wei­se nie­mand. Im Bereich des Brand­or­tes waren auch Con­tai­ner abge­stellt. Die­se waren mit hoch­kon­zen­trier­tem Rei­ni­gungs­mit­tel in Form von Säu­re und Lau­ge befüllt. Durch die extre­me Hit­ze­ent­wick­lung wur­den die Behäl­ter eben­falls beschä­digt. Im Rah­men der hie­si­gen Auf­räum­ar­bei­ten ver­letz­te sich ein Mit­ar­bei­ter der Feu­er­wehr leicht an dem Kon­zen­trat. Er kam zur vor­sorg­li­chen Unter­su­chung in ein nahe­ge­le­ge­nes Kran­ken­haus. Für die Umwelt bestand zu kei­nem Zeit­punkt eine Gefahr. Der­zeit wer­den die Flüs­sig­kei­ten in ande­re Behält­nis­se umgefüllt.

Nach ersten Schät­zun­gen der Fach­kräf­te vor Ort beläuft sich der ent­stan­de­ne Sach­scha­den auf einen sie­ben­stel­li­gen Euro­be­reich. Beam­te der Kri­po Hof über­nah­men vor Ort die Ermitt­lun­gen zur Klä­rung der Brand­ur­sa­che. Nach ersten Ermitt­lungs­er­kennt­nis­sen löste der Alarm im Kes­sel­raum auf­grund eines heiß gelau­fe­nen Geblä­ses aus. Der Ver­dacht liegt nahe, dass ein tech­ni­scher Defekt bran­dur­säch­lich sein könnte.