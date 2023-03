Die Bam­ber­ger Stadt­rä­te der Aus­schuss­ge­mein­schaft FW-BuB-FDP for­dern in einem Antrag an Ober­bür­ger­mei­ster Star­ke, dass drin­gend ein „Run­der Tisch Mega­lith“ statt­fin­den soll.

„Nach­dem bereits meh­re­re Infor­ma­ti­ons­ver­an­stal­tun­gen auf dem Mega­lith­ge­län­de zum The­ma „Siche­rer Schul­weg für alle“ abge­hal­ten wur­den, ist es an der Zeit die Fak­ten auf den Tisch zu legen“, so die Gau­stadter Stadt­rä­tin Danie­la Rein­fel­der (BuB). „Es ist wie die Kat­ze, die sich immer wie­der dreht und in den Schwanz beißt, ab er es kommt nichts dabei her­aus,“ erläu­tert sie die ver­zwick­te Situa­ti­on. „Dabei hat die Aus­schuss­ge­mein­schaft es geschafft in den vor­an­ge­gan­gen Haus­halts­be­ra­tun­gen 200.000 Euro als Ver­pflich­tungs­er­mäch­ti­gung mit einem ein­stim­mi­gen Votum aller Par­tei­en für eben die­sen Fuß­weg ein­zu­stel­len“, berich­tet Mar­tin Pöh­ner (FDP), Spre­cher im Finanzsenat.

Aber alles nützt nichts, wenn die Pla­nun­gen vom Bau­re­fe­rat nicht begon­nen wer­den. Die­se sol­len aber erst begin­nen, wenn Klar­heit über einen siche­ren Bebau­ungs­plan oder den Ver­kauf der dazu benö­tig­ten Grund­stücke besteht, teilt der Bau­re­fe­rent in einer Vor­be­spre­chung des Bau­se­na­tes mit. Die Anwoh­ner wer­den in der Zwi­schen­zeit von der Braue­rei dar­über infor­miert, dass dies schon längst erfolgt sei.

„Wel­che Ver­si­on ist denn nun die Rich­ti­ge? Um den Ver­kehr an der Grund­schu­le zu ver­rin­gern braucht es einen siche­ren Schul­weg!!“ fügt daher Clau­dia John (FW) an. Nun ist es an der Zeit einen run­den Tisch ein­zu­be­ru­fen, der die Anwoh­ner, die Braue­rei, die Poli­tik und die Ver­wal­tung zwingt, Far­be zu beken­nen und die Fak­ten auf den Tisch zu legen“ for­dert des­halb Danie­la Rein­fel­der. „Der Schutz der Kin­der hat ober­ste Prio­ri­tät und 2024 ist schnel­ler da, als man glaubt.“