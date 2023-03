„Es macht kei­nen Sinn, dar­auf zu war­ten, dass ande­re unse­re Pro­ble­me lösen“

Diplom-Psy­cho­lo­gin Chri­sti­ne Lößl im Inter­view über Selbst­ver­ant­wor­tung, Resi­li­enz und ihre Tätig­keit als Coach

Bei der Bewäl­ti­gung von Kri­sen­si­tua­tio­nen setzt Diplom-Psy­cho­lo­gin Chri­sti­ne Lößl auf Selbst­ver­ant­wor­tung und Resi­li­enz. Die gebür­ti­ge Bay­reu­the­rin mit eige­ner Pra­xis in Esten­feld bei Würz­burg ist seit 29 Jah­ren als psy­cho­lo­gi­sche Bera­te­rin und Coach für Unter­neh­men und Pri­vat­per­so­nen in Ober‑, Mit­tel- und Unter­fran­ken tätig. Wie sich die Berei­che Selbst­ver­ant­wor­tung und Resi­li­enz erler­nen und trai­nie­ren las­sen, war­um sie auf die Metho­de des Neu­ro-Lin­gu­isti­schen Pro­gram­mie­rens (NLP) setzt und auch Aus­bil­dun­gen in die­sem Bereich anbie­tet, das ver­rät sie im Interview.

Sie sind seit fast 30 Jah­ren als psy­cho­lo­gi­sche Bera­te­rin und Coach in Ihrer Pra­xis sowie im Bereich Per­so­nal­ent­wick­lung mit Mit­ar­bei­tern in Unter­neh­men tätig. Haben sich die Pro­ble­me und Her­aus­for­de­run­gen, mit denen Mit­ar­bei­ter in Unter­neh­men zu kämp­fen haben, in die­sem Zeit­raum verändert?

Chri­sti­ne Lößl: Natür­lich haben sich Schwer­punk­te über die Jah­re ver­än­dert: Auf­grund der selbst­be­wuss­ten Ansprü­che der Medi­en-Gene­ra­ti­on an per­sön­li­che Ent­wick­lung und work-life-balan­ce gibt es immer mehr Span­nun­gen zwi­schen jün­ge­ren und lang­jäh­ri­gen Mit­ar­bei­tern. Per­so­nal­ent­wick­lung ist daher deut­lich anspruchs­vol­ler gewor­den. Ein dra­sti­scher Umbruch kam durch Coro­na: Die Umstel­lung auf das Arbei­ten im home-office erfor­der­te ein völ­lig neu­es Arbeits- und Füh­rungs­ver­ständ­nis in den Unter­neh­men. Auf ein­mal ging es um gegen­sei­ti­ges Ver­trau­en, Fle­xi­bi­li­tät und die Kon­zen­tra­ti­on auf Ergeb­nis­se, wann immer sie erbracht wur­den. Gleich­zei­tig fühl­ten sich die Men­schen durch die unbe­re­chen­ba­ren gesund­heit­li­chen Coro­na-Risi­ken auch in ihrem pri­va­ten Umfeld bedroht.

Was sind aktu­ell die größ­ten Her­aus­for­de­run­gen Ihrer Kli­en­tin­nen und Klienten?

Chri­sti­ne Lößl: Was frü­her selbst­ver­ständ­lich und plan­bar wirk­te, scheint sich immer schnel­ler zu ver­än­dern. Die aktu­el­le Häu­fung bedroh­li­cher Nach­rich­ten – bei­spiels­wei­se der Kli­ma­wan­del, der Krieg in der Ukrai­ne, die Ener­gie­kri­se, der Fach­ar­bei­ter­man­gel – ver­stärkt die vor­han­de­ne Unsi­cher­heit. Was aber wirk­lich bela­stet, sind die feh­len­den Per­spek­ti­ven: Nie­mand weiß, wohin sich unse­re aktu­el­le Situa­ti­on ent­wickelt. Die Fol­ge: Immer mehr Men­schen reagie­ren mit hef­ti­gen Zukunfts­äng­sten und depres­si­ven Gedan­ken auf die aktu­el­le Unsi­cher­heit in allen Bereichen.

Ihr Schwer­punkt ist Selbst­ver­ant­wor­tung. Dar­über haben Sie zwei Bücher geschrie­ben. Was ver­ste­hen Sie unter Selbstverantwortung?

Chri­sti­ne Lößl: Selbst­ver­ant­wort­li­che Lebens­füh­rung bedeu­tet, sich aktiv mit den aktu­el­len Gege­ben­hei­ten aus­ein­an­der­zu­set­zen. Vie­le Men­schen wün­schen sich ver­zwei­felt, dass alles „wie­der so wird, wie es war“. Das wird nicht pas­sie­ren: Wir müs­sen ler­nen, mit Unsi­cher­heit zu leben, anstatt uns dem Gesche­hen pas­siv aus­zu­lie­fern. Wie kann das gehen? Was wir bei­spiels­wei­se beein­flus­sen kön­nen, ist die Art und Wei­se, wie wir über die Din­ge den­ken. Das ist kei­nes­falls der Auf­ruf, alles posi­tiv zu sehen. Im Gegen­teil: Es ist wich­tig, sich bewusst zu machen, was der­zeit bedroh­lich erscheint bzw. wor­in die aktu­el­len Her­aus­for­de­run­gen bestehen – aber wir soll­ten auch die vor­han­de­nen Wahl­mög­lich­kei­ten erken­nen und nutzen.

Sie trai­nie­ren auch „Resi­li­enz“, der­zeit ein Schlag­wort. Was ver­ste­hen Sie darunter?

Chri­sti­ne Lößl: Resi­li­enz bedeu­tet psy­chi­sche Robust­heit, die Fähig­keit, aktu­el­le Stress- und Kri­sen­si­tua­tio­nen bewäl­ti­gen zu kön­nen. Resi­li­enz ist kei­ne ange­bo­re­ne Eigen­schaft, kein „dickes Fell“, das jemand hat oder nicht, son­dern die Fähig­keit, die eige­nen Denk­mu­ster und die eige­ne emo­tio­na­le Ver­fas­sung aktiv zu steu­ern. Wir selbst ent­schei­den, ob wir uns durch unse­re Gedan­ken und die Sze­na­ri­en, die wir uns vor­stel­len, in Angst und Schrecken ver­set­zen, oder ob wir uns auf das kon­zen­trie­ren, was wir beein­flus­sen kön­nen. Und uns damit beru­hi­gen und hand­lungs­fä­hig machen. Resi­li­enz ist sozu­sa­gen die Fol­ge einer selbst­ver­ant­wort­li­chen Lebensführung.

Las­sen sich Selbst­ver­ant­wor­tung und Resi­li­enz erler­nen? Gibt es Fähig­kei­ten, die fast alle Men­schen besit­zen und die sich nut­zen las­sen, um Selbst­ver­ant­wor­tung und Resi­li­enz zu trai­nie­ren? Wie lan­ge benö­tigt man dafür?

Chri­sti­ne Lößl: Selbst­ver­ant­wor­tung – und damit auch Resi­li­enz – ist eine Fra­ge der Ein­stel­lung. Und damit natür­lich lern­bar. Ich bin über­zeugt, dass der Wunsch nach einem selbst­ver­ant­wort­li­chen Leben in uns allen ange­legt ist. Jeder Mensch will von klein auf sein Leben aktiv in die Hand neh­men und gemäß sei­nen Bedürf­nis­sen steu­ern! Wir ler­nen aller­dings schon sehr früh, uns anzu­pas­sen und unse­re Gefühls­la­ge von ande­ren Men­schen und den Umstän­den abhän­gig zu machen. Das kön­nen wir aber als Erwach­se­ne jeder­zeit rück­gän­gig machen. Die Kon­se­quenz ist aller­dings die Ent­schei­dung, sich nicht mehr den Gescheh­nis­sen aus­zu­lie­fern, sich nicht mehr als „Opfer“ der Umstän­de zu sehen oder Zeit mit der Suche nach Schul­di­gen für die eige­ne Lage zu ver­geu­den. Obwohl das oft der beque­me­re Weg ist. Wie lan­ge das dau­ert, ist indi­vi­du­ell unter­schied­lich. Man­che sind bereits an dem Punkt, an dem sie sagen: „Es reicht jetzt. Ich will mich nicht wei­ter belü­gen und Aus­re­den suchen“. Ande­re ver­su­chen mich oft lan­ge davon zu über­zeu­gen, dass „ihr Leben beson­ders schwer ist“.

Vie­le Men­schen wür­den sich ger­ne ver­än­dern. Ein Klas­si­ker sind die guten Vor­sät­ze zum neu­en Jahr, an denen die mei­sten jedoch recht schnell schei­tern. Was benö­tigt man, um sich wirk­lich ändern zu können?

Chri­sti­ne Lößl: Die berühm­ten guten Vor­sät­ze ent­ste­hen meist aus unse­rem schlech­ten Gewis­sen her­aus. Wir alle wis­sen ja, dass wir mit feh­len­der Bewe­gung, Rau­chen, Alko­hol, fal­scher Ernäh­rung und dem dar­aus fol­gen­den Über­ge­wicht unse­re Gesund­heit aufs Spiel set­zen. Ver­hal­tens­tipps brin­gen aber am Anfang über­haupt nichts. Men­schen müs­sen erst ein­mal ver­stan­den haben, war­um sie sich ver­hal­ten, wie sie sich ver­hal­ten. Sie müs­sen erkannt haben, wie sie durch ihre eige­nen Denk­mu­ster unbe­wusst dafür sor­gen, dass sich pro­ble­ma­ti­sche Situa­tio­nen immer wie­der wie­der­ho­len. Es geht immer um unbe­wuss­te Ein­stel­lun­gen, wenn wir Gewohn­hei­ten able­gen wol­len. Bei­spiel: Wenn jemand abneh­men will, bit­te ich ihn, zunächst wei­ter zu essen wie bis­her. Aber er soll auf­schrei­ben, in wel­cher Gefühls­la­ge er zu Süßig­kei­ten, Piz­za etc. greift. Über­mä­ßi­ges Essen, Alko­hol­kon­sum und ande­re sucht­ar­ti­ge Ver­hal­tens­wei­sen sind das Ergeb­nis eines fal­schen Umgangs mit den eige­nen Gefüh­len. Wir haben uns ange­wöhnt, auf Frust, Ärger und Ein­sam­keit mit Essen oder Alko­hol zu reagie­ren. Aber wir kön­nen ler­nen, mit unse­ren Gefüh­len anders umzugehen.

Wenn jemand zu Ihnen in die Sit­zung kommt und sich voll­kom­men über­for­dert fühlt, wie gehen Sie dann vor? Gibt es da eine bestimm­te Struk­tur und kon­kre­te Metho­den, die Sie nutzen?

Chri­sti­ne Lößl: Wir kön­nen alle sofort beschrei­ben, was in unse­rem Leben nicht gut läuft. Viel schwie­ri­ger ist es, zu kon­kre­ti­sie­ren, wie wir es ger­ne hät­ten. Ich erfra­ge daher zunächst die Ziel­vor­stel­lung. Hier tre­ten meist erste Wider­stän­de auf wie „So ein­fach ist das bei mir nicht!“. Dann erar­bei­te ich mit den Kli­en­ten, mit wel­chen Ein­stel­lun­gen und Gedan­ken sie selbst dafür sor­gen, dass die Situa­ti­on pro­ble­ma­tisch bleibt. Dabei zei­gen sich meist Muster, die sie bereits in ihrer Kind­heit gelernt haben. Die­se gilt es zu ver­än­dern. Dafür nut­ze ich unter­schied­li­che Metho­den: Die Ver­söh­nung mit der eige­nen Bio­gra­fie, das Erset­zen hin­der­li­cher durch för­der­li­che Ein­stel­lun­gen, die Akti­vie­rung längst ver­ges­se­ner Fähig­kei­ten und vie­les mehr.

Sie bie­ten auch Aus­bil­dun­gen im Bereich NLP an. NLP wird als Pseu­do­wis­sen­schaft kri­ti­siert. Sie sind Diplom-Psy­cho­lo­gin und haben einen wis­sen­schaft­li­chen Back­ground, nut­zen aber NLP-Metho­den. War­um? Was ver­mag NLP, was ande­re Behand­lungs­an­sät­ze nicht können?

Chri­sti­ne Lößl: Natür­lich ken­ne ich die Kri­tik an NLP. Mit den Metho­den des Neu­ro-lin­gu­isti­schen Pro­gram­mie­rens kön­nen schnel­le Erfol­ge erzielt wer­den. Zahl­rei­che unpro­fes­sio­nel­le Trai­ner prei­sen NLP daher als „Erfolgs­leh­re“ markt­schreie­risch an. Was dabei über­se­hen wird: NLP ist die Essenz der Arbeits­wei­se drei­er äußerst respekt­voll und erfolg­reich arbei­ten­der The­ra­peu­ten: Mil­ton Erick­son, Vir­gi­nia Satir und Fritz Perls, die mit ihren Metho­den die heu­ti­ge Psy­cho­the­ra­pie maß­geb­lich beein­flusst haben. Etli­che The­ra­peu­ten haben die­se Gedan­ken wei­ter­ent­wickelt, um Men­schen bei ihrer per­sön­li­chen Ent­wick­lung effek­tiv zu unterstützen.

Die Grund­la­ge für das Neu­ro-Lin­gu­isti­sche Pro­gram­mie­ren, so wie ich es ver­ste­he und leh­re, ist die Über­nah­me von Selbst­ver­ant­wor­tung. Ich ken­ne kei­nen ande­ren Ansatz, der dies so kon­se­quent ein­for­dert. Es macht kei­nen Sinn, dar­auf zu war­ten, dass ande­re unse­re Pro­ble­me lösen oder sich die­se von allei­ne auf­lö­sen. Wir müs­sen es selbst tun! Dar­auf basiert mei­ne Arbeit – nicht auf irgend­wel­chen Erfolgs­ver­spre­chen. NLP bie­tet eine Viel­zahl an Metho­den, wie Men­schen ihre eige­nen Antei­le an schwie­ri­gen Situa­tio­nen erken­nen und die­se ver­än­dern können.

Vie­le Aus­bil­dun­gen im Bereich NLP set­zen eher auf kur­ze Aus­bil­dungs­zeit­räu­me. Bei Ihnen erstreckt sich ein Aus­bil­dungs­kurs über mehr als ein Jahr. Warum?

Chri­sti­ne Lößl: NLP, so wie ich es ver­ste­he, ist für mich eine äußerst wirk­sa­me Metho­de, um sich selbst­ver­ant­wort­lich wei­ter­zu­ent­wickeln. Was heißt das? Dazu gehört die Aus­ein­an­der­set­zung mit den in der eige­nen Kind­heit ver­mit­tel­ten Wer­ten und Ein­stel­lun­gen, die Aus­wer­tung bis­he­ri­ger „Miss­erfol­ge“, die Ver­söh­nung mit der eige­nen Bio­gra­fie, die Erar­bei­tung stim­mi­ger Zie­le und natür­lich das Trai­ning neu­er Denk- und Ver­hal­tens­mu­ster. Per­sön­li­che Wei­ter­ent­wick­lung braucht daher Zeit. Sie lässt sich nicht in einem Kom­pakt-Kurs ver­mit­teln. Mir ist bei mei­nem Kon­zept sehr wich­tig, dass sich jeder die Zeit nimmt, um mei­nen Input wir­ken zu las­sen. Ich set­ze auf Pra­xis-Tage, bei denen die Erfah­run­gen der Teil­neh­mer mit den neu­en Denk- und Ver­hal­tens­mu­stern aus­ge­wer­tet wer­den. Dar­über hin­aus hilft es, dass über einen län­ge­ren Zeit­raum auch die Aus­bil­dungs­grup­pe „zusam­men­wächst“ und sich gegen­sei­tig hilf­rei­che Rück­mel­dun­gen gibt.

Wel­che Eigen­schaf­ten benö­tigt man als psy­cho­lo­gi­sche Beraterin?

Chri­sti­ne Lößl: Fun­dier­tes psy­cho­lo­gi­sches Wis­sen ist aus mei­ner Sicht uner­läss­lich. Das muss kein Stu­di­um sein. Auch die Zulas­sung als Heil­prak­ti­ker für Psy­cho­lo­gie erfor­dert die Beschäf­ti­gung mit dem not­wen­di­gen Fach­wis­sen. Mir sind seit Jah­ren zu vie­le „Trai­ner“ und „Busi­ness Coa­ches“ unter­wegs, die sich ledig­lich auf Tech­ni­ken zu Selbst- und Zeit­ma­nage­ment und Kom­mu­ni­ka­ti­on beru­fen. Wei­ter­ent­wick­lung basiert für mich auf Selbst­ver­ant­wor­tung. Ein psy­cho­lo­gi­scher Bera­ter soll­te Men­schen ihre Selbst­ver­ant­wor­tung bewusst machen. Das klingt ein­fa­cher, als es ist. Vie­le Bera­ter geben schnell Rat­schlä­ge und Ver­hal­tens­tipps. Selbst wenn die­se zunächst ange­nom­men wer­den, kann sich der Kli­ent dadurch aber nicht weiterentwickeln.

Inwie­fern haben Sie per­sön­lich sich in den ver­gan­ge­nen drei Jahr­zehn­ten als psy­cho­lo­gi­sche Bera­te­rin verändert?

Chri­sti­ne Lößl: Ich hat­te frü­her oft Hem­mun­gen, psy­cho­lo­gi­sche Grund­la­gen oder Inter­ven­tio­nen im Unter­neh­mens­um­feld ein­zu­set­zen. Ich habe mich davon lei­ten las­sen, „nur“ Coa­ching zu machen und kei­ne psy­cho­lo­gi­sche Bera­tung. Heu­te weiß ich, dass das Unsinn ist. Egal, ob eine Füh­rungs­kraft lie­ber alles selbst macht, anstatt zu dele­gie­ren, oder eine Mit­ar­bei­te­rin die Kri­tik ihrer Kol­le­gen per­sön­lich nimmt – es geht immer um vor­han­de­ne prä­gen­de Erfah­run­gen und die dar­aus resul­tie­ren­den Denk­mu­ster. Wenn die Bezie­hungs­ebe­ne im Coa­ching stimmt, sto­ße ich seit vie­len Jah­ren die Ver­ar­bei­tung ver­gan­ge­ner Erfah­run­gen an. So gut wie immer geht es um eine Aus­söh­nung mit der eige­nen Bio­gra­fie. Mil­ton Erick­son unter­schied schließ­lich auch nicht, ob jemand als Mit­ar­bei­ter oder als Pri­vat­mensch zu ihm kam. Wir kön­nen unse­re Res­sour­cen nicht nut­zen, wenn wir mit uns selbst nicht im Rei­nen sind.

Vie­le Kli­en­ten und Kli­en­tin­nen wol­len ver­mut­lich rasche Ergeb­nis­se sehen und hof­fen auf eine Art „Geheim­re­zept“, mit dem sie sofort ihre Pro­ble­me lösen kön­nen. Las­sen sich alle Pro­ble­me bzw. Schwie­rig­kei­ten auf­lö­sen? Oder ist es manch­mal nicht sinn­vol­ler, zu ler­nen, bes­ser damit umzugehen?

Chri­sti­ne Lößl: Ja, vie­le Kli­en­ten kom­men mit dem Wunsch nach einem „Geheim­re­zept“. Der Wunsch, dass jemand für sie ihre Pro­ble­me löst. Ich mache sehr schnell deut­lich, dass ich ihre Pro­ble­me nicht lösen will – und auch gar nicht kann. Aber ich zei­ge Ihnen, dass ich ihnen hel­fen will, dass sie selbst ihre Pro­ble­me lösen kön­nen. Und zwar so, wie es für sie stimmt Dann erzie­len wir oft erstaun­li­che Ergeb­nis­se. In den klas­si­schen The­ra­pie­an­sät­zen wird oft trai­niert, mit den eige­nen Pro­ble­men „umge­hen“ zu ler­nen. Kli­en­ten ler­nen bei­spiels­wei­se ihre Ver­mei­dungs­mu­ster zu akzep­tie­ren und angst­aus­lö­sen­den Situa­tio­nen aus dem Weg zu gehen („Ich kann nicht vor ande­ren Men­schen spre­chen“ oder „Kun­den­ge­sprä­che sind nicht mein Ding“). Damit haben sie aber zeit­le­bens das Gefühl, ein „Defi­zit“ zu haben. Viel wich­ti­ger ist es aus mei­ner Sicht, sie anzu­lei­ten, trotz Angst in Situa­tio­nen zu gehen und neue Erfah­run­gen zu machen. Das ist für mich geleb­te Selbstverantwortung.

Was ist der Unter­schied zwi­schen einer Psy­cho­the­ra­pie und Ihrer psy­cho­lo­gi­schen Beratung?

Chri­sti­ne Lößl: Psy­cho­lo­gi­sche Bera­tung trägt dazu bei, Situa­tio­nen zu klä­ren, Zie­le zu set­zen und Res­sour­cen zu akti­vie­ren. Ich habe Kli­en­ten, die die Bera­tung bei mir selbst bezah­len müs­sen. Sie brin­gen daher Moti­va­ti­on mit. Es gibt aber Anläs­se, die eine län­ger­fri­sti­ge psy­cho­the­ra­peu­ti­sche Betreu­ung erfor­der­lich machen. Bei­spiels­wei­se, wenn Men­schen auf­grund ihrer aktu­el­len psy­chi­schen Ver­fas­sung nicht mehr in der Lage sind, selbst aktiv zu wer­den. Wenn sie ihre Äng­ste oder ihre depres­si­ven Gedan­ken nicht mehr „in den Griff“ bekom­men. Ich bin sehr froh, dass ich auf Mög­lich­kei­ten in Kli­ni­ken oder aku­ter Kri­sen­be­ra­tung ver­wei­sen kann, wenn depres­si­ve Gedan­ken ein lebens­be­droh­li­ches Maß ange­nom­men haben. Aber: In mei­ne Pra­xis kom­men auch etli­che Kli­en­ten, die mit Ter­mi­nen bei mir die War­te­zeit auf einen The­ra­pie­platz über­brücken wol­len. Und es kommt häu­fig vor, dass Kli­en­ten danach den The­ra­pie­platz nicht mehr in Anspruch neh­men wol­len… Ein The­ra­pie­platz, bei dem 20 oder sogar 40 Ter­mi­ne von der Kran­ken­kas­se bezahlt wer­den, ver­mit­telt lei­der oft das fal­sche Signal. Ich benei­de mei­ne kas­sen­zu­ge­las­se­nen Kol­le­gIn­nen nicht um ihre Kli­en­tIn­nen, die pas­siv blei­ben, „weil sie ja jetzt The­ra­pie machen und der The­ra­peut schon wis­sen wird, was für sie gut ist“.

Wel­che Zie­le set­zen Sie sich als psy­cho­lo­gi­sche Bera­te­rin und Coach in den kom­men­den Jahren?

Chri­sti­ne Lößl: Natür­lich arbei­te ich in mei­ner Pra­xis wei­ter. Ich möch­te mög­lichst vie­len Men­schen hel­fen, ihrem Leben wie­der aktiv eine Rich­tung zu geben. Mit mei­nen NLP-Aus­bil­dun­gen bie­te ich Men­schen die Mög­lich­keit, sich nach­hal­tig per­sön­lich wei­ter­zu­ent­wickeln. Auf­bau­end auf die NLP-Aus­bil­dung bie­te ich seit eini­gen Jah­ren Aus­bil­dun­gen zu selbst­ver­ant­wort­lich aus­ge­rich­te­ten Gesundheits‑, Resi­li­enz- oder Kon­flikt-Coa­ches an. Men­schen, die ande­ren Men­schen Hil­fe zur Selbst­hil­fe geben wol­len, müs­sen ver­stan­den haben, dass es dar­um geht, den ande­ren zu befä­hi­gen, selbst aktiv zu wer­den. Bei­spiels­wei­se ein Gesund­heits-Coach kann auch bei ern­sten Erkran­kun­gen Wich­ti­ges bewir­ken. Es geht dabei über­haupt nicht dar­um, medi­zi­ni­sche Behand­lun­gen zu erset­zen, son­dern Pati­en­ten zu befä­hi­gen, die Ver­ant­wor­tung für ihre Gene­sung zu über­neh­men. Sie kön­nen ler­nen, die­se mit för­der­li­chen Gedan­ken und einem Gefühl von inne­rem Frie­den aktiv zu unterstützen.

Zum Abschluss: Eine gute Fee kommt zu Ihnen. Sie haben einen Wunsch frei. Was wün­schen Sie sich?

Chri­sti­ne Lößl: Mög­lichst vie­le Men­schen zu moti­vie­ren und zu befä­hi­gen, für sich selbst aktiv zu wer­den und das in ihnen ange­leg­te Poten­zi­al zu nut­zen. Das ist für mich Beruf und Berufung.

