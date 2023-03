Bamberg: Das Online-Vertiefungsseminar "Fördermöglichkeiten für Jungimker/innen und Schul-Imkereien" findet am 10 März 2023 statt - Anmeldung bis 7. März 2023

För­de­rung der Imke­rei und För­der­mit­tel für Imke­rei­en und Schulen

Kosten­pflich­ti­ges Online-Vertiefungsseminar

Die Bie­nen­hal­tung zählt zur Land­wirt­schaft. Aller­dings erhal­ten Imke­rei­en weder Sub­ven­tio­nen noch wer­den Ern­te­ver­lu­ste teil­aus­ge­gli­chen oder Hilfs­pa­ke­te geschnürt, da sie in der Regel zum Hob­by zäh­len. Wie Jungimker*innen den­noch unter bestimm­ten Bedin­gun­gen För­der­mög­lich­kei­ten erhal­ten und wel­che imker­li­chen Groß­ge­rä­te von der Lan­des­re­gie­rung bezu­schusst wer­den, ver­rät Imker­mei­ster Rein­hold Bur­ger in einem Online-Seminar.

Um Fehl­ein­käu­fe zu ver­mei­den, wird dabei auf die Fra­ge ein­ge­gan­gen, wel­che Gerä­te in der Imke­rei not­wen­dig sind und wel­che Anfor­de­run­gen sie erfül­len müs­sen. Auf was kann not­falls aus­ge­wi­chen oder gar ver­zich­tet wer­den? Spe­zi­ell für Schul-Imke­rei­en stellt Imke­rin Ilo­na Muni­que das För­der­pro­gramm der Lan­des­re­gie­rung „Imkern an Schu­len“ sowie das spen­den­fi­nan­zier­te Pro­jekt „Sup­p­ly my Schul-Imke­rei“ der Initia­ti­ve Bie​nen​-leben​-in​-Bam​berg​.de vor. Zeit für spe­zi­fi­sche und ver­tie­fen­de Fra­gen ist eingeplant.

Das kosten­pflich­ti­ge Ver­tie­fungs­se­mi­nar „Gerä­te­über­blick und För­der­mög­lich­kei­ten für Jungimker/​innen und Schul-Imke­rei­en“ fin­det am Frei­tag, 10. März 2023, online von 16 bis 18 Uhr statt.

Bei einer Anmel­dung bis Diens­tag, 7. März 2023 per E‑Mail an hallo@​bienen-​leben-​in-​bamberg.​de erhal­ten Inter­es­sier­te die Über­wei­sungs­da­ten und Infor­ma­tio­nen zum Video-Chat via Zoom.

Anmel­de­schluss: Di., 07.03.2023

Ver­an­stal­tungs­da­tum: Fr., 10.03.2023

Wei­te­re Infos gibt es unter https://​bie​nen​-leben​-in​-bam​berg​.de/​b​l​i​b​-​i​m​k​e​r​k​u​r​s​e​/​v​e​r​t​i​e​f​u​n​g​s​s​e​m​i​n​a​re/