Auf Anre­gung des Baye­ri­schen Innen­mi­ni­ste­ri­ums wur­de Ani­ta Swi­du­ruk aus Frie­dersdorf für ihr lang­jäh­ri­ges ehren­amt­li­ches Wir­ken mit der Ver­dienst­me­dail­le des Ver­dienst­or­dens der Bun­des­re­pu­blik Deutsch­land aus­ge­zeich­net. Land­rat Löff­ler über­reich­te ihr nun die Ordens­in­si­gni­en. Sei­nen Glück­wün­schen schloss sich auch Ste­fan Hein­lein, erster Bür­ger­mei­ster des Mark­tes Pres­sig, an.

Als ehren­amt­li­che Rich­te­rin am Ver­wal­tungs­ge­richt Bay­reuth war sie fünf Amts­pe­ri­oden und damit 23 Jah­re lang tätig. Sie brach­te sich in der 5. und 9. Kam­mer ein, die sich vor­wie­gend mit Beam­ten­recht bezie­hungs­wei­se Kom­mu­nal- und Asyl­recht befas­sen. Sie habe ihr lang­jäh­ri­ges ehren­amt­li­ches Enga­ge­ment am Ver­wal­tungs­ge­richt Bay­reuth stets äußerst zuver­läs­sig aus­ge­übt und sich mit gro­ßem Ein­satz sehr enga­giert an den jewei­li­gen Kam­mer­be­ra­tun­gen beteiligt.

Neben ihrem rich­ter­li­chen Wir­ken enga­gier­te sich die Geehr­te zudem par­tei- und kom­mu­nal­po­li­tisch. So brach­te sie sich als Mit­glied im Markt­ge­mein­de­rat des Mark­tes Pres­sig und als Kreis­rä­tin des Land­krei­ses Kro­nach ein. Dar­über hin­aus trug sie inner­halb der CSU wäh­rend drei Jahr­zehn­ten sowohl auf ört­li­cher als auch auf Kreis- und Bezirks­ebe­ne Ver­ant­wor­tung. Wei­ter­hin wirkt Ani­ta Swi­du­ruk im Ver­ein KRO­NACH Crea­tiv e.V. und in der Akti­ons­ge­mein­schaft Markt Pressig.