Der Land­kreis Bam­berg wird in den kom­men­den Mona­ten die Orts­durch­fahrt in Trep­pen­dorf aus­bau­en. Er inve­stiert hier rund 1,5 Mio. Euro in die Ver­bes­se­rung der Fahr- und Sichtverhältnisse.

Die Kreis­stra­ße BA 33 ver­läuft von der Staats­stra­ße St 2262 (Schlüs­sel­feld – Bur­ge­brach) über Trep­pen­dorf nach Ober­köst und von dort gemein­sam mit der BA 45 wei­ter zur St 2263. Sie ver­bin­det die Gemein­de­ge­bie­te Bur­ge­brach und Pom­mers­fel­den. Inner­halb der Orts­durch­fahrt Trep­pen­dorf nimmt sie zudem über die ein­mün­den­den Orts­stra­ßen auch eine wich­ti­ge Erschlie­ßungs­funk­ti­on wahr.

Die Fahr­bahn in die­sem Bereich ist in die Jah­re gekom­men und weist deut­li­che Ver­for­mun­gen und Schä­den auf. Der Fahr­bahn­auf­bau genügt nicht mehr den aktu­el­len Erfordernissen.

Um in die­sem Bereich die Ver­kehrs­si­cher­heit zu ver­bes­sern, soll die Kreis­stra­ße in den kom­men­den Mona­ten auf einer Län­ge von 750 m zwi­schen der Hans-Tho­mann-Stra­ße-Nord und dem süd­li­chen Orts­rand im Voll­aus­bau erneu­ert wer­den. Wegen des schlecht trag­fä­hi­gen Unter­grunds ist gemäß Bau­grund­gut­ach­ten ein Boden­aus­tausch erforderlich.

Die Kreu­zung mit der Gemein­de­ver­bin­dungs­stra­ße nach Hirsch­brunn und der Orts­stra­ße zum Musik­haus soll voll­stän­dig umge­baut wer­den, so dass die geo­me­tri­schen Ver­hält­nis­se für alle Fahr­be­zie­hun­gen sowie die bis­her sehr schlech­ten Sicht­ver­hält­nis­se ver­bes­sert werden.

Inner­halb der Orts­durch­fahrt soll ein­sei­tig ein neu­er, 1,75 m brei­ter Geh­weg in Pfla­ster­bau­wei­se sowie bar­rie­re­freie Bus­hal­te­stel­len ange­legt wer­den. Zudem sind am ande­ren Fahr­bahn­rand weit­ge­hend Rin­nen und Rand­ein­fas­sun­gen sowie teils befe­stig­te Sei­ten­strei­fen vor­ge­se­hen. Der für die Neu­an­la­ge des Geh­we­ges und die Neu­ord­nung der Sei­ten­be­rei­che erfor­der­li­che Grund­er­werb wird vom Markt Bur­ge­brach abgewickelt.

Die Bau­ko­sten für das Gesamt­pro­jekt mit Orts­stra­ßen und Ober­flä­chen­was­ser­ka­nal sind mit ca. 3,8 Mio. Euro ver­an­schlagt. Der Land­kreis Bam­berg trägt hier­bei die Kosten für den Aus­bau der Kreis­stra­ße sowie antei­lig für den Kreu­zungs­um­bau und lei­stet einen Ent­wäs­se­rungs­bei­trag für die Ein­lei­tung der Stra­ßen­ent­wäs­se­rung in den neu­en Ober­flä­chen­was­ser­ka­nal des Mark­tes. Ins­ge­samt sind Kosten von ca. 1,5 Mio. Euro für den Land­kreis veranschlagt.

Die geplan­ten Bau­maß­nah­men dau­ern vor­aus­sicht­lich bis Ende 2024. Der Land­kreis bedankt sich für das Ver­ständ­nis der Ver­kehrs­teil­neh­mer und Anwoh­ner, ins­be­son­de­re wegen der unver­meid­ba­ren Beein­träch­ti­gun­gen und Ver­kehrs­be­hin­de­run­gen wäh­rend der Bauzeit.