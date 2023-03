Coburg bedankt sich bei Uwe Abes­ka für den Ein­satz im Katastrophenschutz

Gehofft hat­te Uwe Abes­ka, dass er heu­te noch aktiv sein kann. Erwar­tet hat­te er es nicht, als er am 20.10.1982 sei­ne Ver­pflich­tungs­er­klä­rung zum Dienst im Kata­stro­phen­schutz unter­schrie­ben hat, erin­nert sich der Lei­ter der UG ÖEL (Unter­stüt­zungs­grup­pe Ört­li­che Ein­satz­lei­tung). In Ver­tre­tung von Ober­bür­ger­mei­ster Domi­nik Sau­er­teig bedank­te sich 2. Bür­ger­mei­ster Hans-Her­bert Har­tan für die­sen Einsatz.

Die­ser begann in der „Fern­mel­de­zen­tra­le HVB“. Die Kom­mu­ni­ka­ti­on in einem poten­zi­el­len Kriegs­fall, sei damals ein oft geüb­tes Sze­na­rio gewe­sen. 1987 ging es für Abes­ka in der „Füh­rungs­grup­pe Tech­ni­sche Ein­satz­lei­tung (FüG­TEL)“ wei­ter. Die­se wur­de 1995 in „Unter­stüt­zungs­grup­pe Ört­li­che Ein­satz­lei­tung“ umbe­nannt. 1999 über­nahm er die stell­ver­tre­ten­de Lei­tung, seit 2005 steht er an der Spit­ze der UG ÖEL. In weni­gen Wochen gibt es hier wie­der einen Wech­sel. Abes­ka wird mit sei­nem bis­he­ri­gen Stell­ver­tre­ter Alex­an­der Mül­ler die Plät­ze tau­schen. „Für das neue Ein­satz­fahr­zeug gibt es noch eini­ges zu tun“, begrün­det Abes­ka die­sen Schritt. Aus Sicht der Stadt Coburg freu­te sich 2. Bür­ger­mei­ster Har­tan über die­se Ent­schei­dung, so blei­be die Erfah­rung noch etwas län­ger erhal­ten. „Mit einem Team von rund 15 Ehren­amt­li­chen ist die UG ÖEL zukunfts­si­cher auf­ge­stellt“, ver­si­cher­te Abes­ka. Das sei auch ein­deu­tig sein Ver­dienst, so der stell­ver­tre­ten­de Lei­ter des Ord­nungs­am­tes Vol­ker Back­ert. Abes­kas Arbeits­wei­se beschreibt er als „hart­näckig, aber immer sachorientiert“.

Der in der Fern­mel­de­zen­tra­le geüb­ten Ein­satz im Kriegs­fall wur­de für Uwe Abes­ka zum Glück nie Wirk­lich­keit. Aus den Ein­sät­zen bei Hoch­was­ser und Stür­men sticht der Groß­brand in der Herrn­gas­se an Pfing­sten 2012 her­aus. Die Stadt Coburg bedankt sich und weiß zu schät­zen, all die Jah­re einen so enga­gier­ten Hel­fer im Kata­stro­phen­schutz gehabt zu haben – und nun in neu­er Funk­ti­on immer noch haben.