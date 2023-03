Für den 3. März 2023 rufen sowohl die Ver­ein­te Dienst­lei­stungs­ge­werk-schaft (ver.di) als auch Fri­days for Future (FFF) zu Streik­ak­tio­nen auf. In meh­re­ren baye­ri­schen Städ­ten hat FFF Aktio­nen für eine Ver­kehrs­wen­de ange­kün­digt. Ver.di ruft für den glei­chen Tag die Beschäf­tig­ten im Ver­kehrs­be­trieb der Stadt­wer­ke Bay­reuth zu einem Warn­streik auf.

Die Beschäf­tig­ten im TV‑N haben sich für ihre Ver­hand­lun­gen den For­de­run­gen der Tarif­run­de im Öffent­li­chen Dienst ange­schlos­sen: 10,5% und min­de­stens 500€ bei einer Lauf­zeit von 12 Mona­ten. Am Diens­tag, den 28.02.2023, fand daher eine gro­ße Kund­ge­bung mit Demo in Bay­reuth statt. Über 400 Beschäf­tig­te der Stadt­wer­ke Bay­reuth inklu­si­ve Ver­kehrs­be­trieb, der Stadt Bay­reuth, des Kli­ni­kums und wei­te­re Beschäf­tig­te des Öffent­li­chen Dien­stes aus Bay­reuth setz­ten gemein­sam ein Zei­chen für ihre For­de­run­gen. Wäh­rend im Öffent­li­chen Dienst schon die zwei­te Ver­hand­lungs­run­de vor­bei ist, steht die­se im Nah­ver­kehr unmit­tel­bar bevor. Zudem wer­den die Ent­gel­te im TV‑N nur auf baye­ri­scher Ebe­ne verhandelt.

In der ersten baye­ri­schen Ver­hand­lungs­run­de im TV‑N gab es kein Ange­bot der Arbeit­ge­ber­sei­te. Die zwei­te Ver­hand­lungs­run­de steht am 10. März bevor. Wunsch der Beschäf­tig­ten ist es, im Vor­feld zu die­sem Ter­min noch­mal den Druck auf die Arbeitgeber*innen zu erhö­hen und zu zei­gen, dass alle Kolleg*innen soli­da­risch bereit sind, die For­de­run­gen durch­zu­set­zen. Am mor­gi­gen Frei­tag wer­den zusätz­lich durch die Arbeits­nie­der­le­gung die bun­des­wei­ten Aktio­nen zur Ver­kehrs­wen­de von Fri­days For Future unter­stützt. „Eine Ver­kehrs­wen­de kann nur gelin­gen, wenn Neue­run­gen wie gün­sti­ge Tickets nicht auf den Schul­tern des Per­so­nals aus­ge­tra­gen wer­den. Eine deut­li­che Ent­gelt­er­hö­hung für die Beschäf­tig­ten im TV‑N ist auf­grund der immer schwie­ri­ger wer­den­den Arbeits­ver­hält­nis­se der Busfahrer*innen, der hohen Infla­ti­on und dem mas­si­ven Real­lohn­ver­lust zwin­gend jetzt not­wen­dig.“, so Jes­si­ca Mar­cus, ver­ant­wort­li­che Gewerk­schafts­se­kre­tä­rin bei ver.di Oberfranken-Ost.

Für Bay­reuth wer­den daher alle Tarif­be­schäf­tig­ten der Stadt­wer­ke im TV‑N von Frei­tag, 03.03.2023, 0 Uhr, bis Sams­tag, 04.03.2023, 2 Uhr zu einem Warn­streik aufgerufen.