Am Don­ners­tag, den 9.3. um 19:00 Uhr stel­len sich Ker­ry Hope und Franz Wacker, Co-Grün­der der Wahl­rechts­in­itia­ti­ve Vote 16, der Dis­kus­si­on zum anste­hen­den Volks­be­geh­ren der Absen­kung des Wahl­al­ters für Land­tags- und Kom­mu­nal­wah­len. Fin­det die Gene­ra­ti­on U18 genü­gend poli­ti­sche Beach­tung? Die Ver­an­stal­tung fin­det als Online-Dis­kus­si­on statt, der Link dazu ist auf der Ver­an­stal­tungs­sei­te zu fin­den: https://​ebw​-ober​fran​ken​-mit​te​.de/​m​e​h​r​-​s​t​i​m​m​e​n​-​v​o​n​-​d​e​r​-​j​u​g​e​n​d​-​o​n​l​i​n​e​-​3​9​7​14/

Am Sonn­tag, den 12.3. um 17:30 Uhr, spricht WDR-Redak­teur Arnd Hen­ze zum The­ma „Frie­de ist das gro­ße Wag­nis“. Es geht um die Fra­ge, wie die Frie­dens­ethik Diet­rich Bon­hoef­fers vor dem Hin­ter­grund des aktu­el­len Ukrai­ne-Krie­ges zur Kon­flikt­lö­sung bei­tra­gen kann Die Ver­an­stal­tung fin­det in Koope­ra­ti­on mit der Stadt­kir­che und der KZ-Gedenk­stät­te Flos­sen­bürg im Semi­nar­raum im Hof, Richard-Wag­ner-Str. 24 in Bay­reuth statt.