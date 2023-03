Mit über 1000 Mit­glie­dern – die­se Mar­ke wur­de 1992 erst­mals geknackt und seit­dem nie mehr unter­schrit­ten, zählt er zu den größ­ten Ver­ei­nen im Land­kreis, mit sei­nen sport­li­chen Meri­ten zu den erfolg­reich­sten Ver­ei­nen in Ober­fran­ken: der TSV Brei­ten­güß­bach begeht sein 100-jäh­ri­ges Bestehen mit einem Ver­an­stal­tungs­rei­gen, der sich über das gesam­te Jahr erstreckt und an dem sich alle acht TSV-Abtei­lun­gen beteiligen.

Das 100. Jubi­lä­um wird gebüh­rend gefei­ert – mit Sport­ver­an­stal­tun­gen für Alt und Jung, mit musi­ka­li­schen, gesel­li­gen und kirch­li­chen Fei­ern, ver­teilt über das gesam­te Jahr und mit einer Fest­wo­che Anfang Juli als Höhe­punkt, begin­nend mit einem Fest­got­tes­dienst mit Fah­nen­wei­he am 2. Juli, Pop­rock-Abend mit der bekann­ten Musik­band „VolXXLI­GA“ und einer DJ-Mal­lor­ca-Par­ty mit Star­gast Peter Wackel in der Hans-Jung-Hal­le am 7. und 8. Juli, sowie einem Fest­um­zug mit allen Orts­ver­ei­nen und Fest­kom­mers am 9. Juli.

Die Ange­bo­te spie­geln das viel­fäl­ti­ge Ange­bot der Ver­eins­ar­beit wider – vom Brei­ten- und Gesund­heits­sport bis zu Spit­zen­lei­stun­gen in Bun­des­li­gen, in denen der TSV mit sei­nen Keg­lern wie auch den Bas­ket­ball-Nach­wuchs­spie­lern ver­tre­ten ist, aber auch enorm nach­ge­frag­ten Stun­den und Kur­sen für die Klein­sten wie auch für Senioren.

Es sol­len Tra­di­tio­nen (wie auch die noch erhal­te­ne Ver­eins­fah­ne aus dem Grün­dungs­jahr) hoch­ge­hal­ten bzw. wie­der ins Bewusst­sein gerückt, aber auch moder­ne Spiel- und Trai­nings­for­men gezeigt werden.

Wie zeit­ge­mäß der TSV auf­ge­stellt ist, zei­gen aktu­ell nicht nur die Spit­zen­plat­zie­run­gen der Bun­des­li­ga-Keg­ler, der Regio­nal­li­ga-Bas­ket­bal­ler und der Bezirks­li­ga-Fuß­bal­ler, son­dern las­sen sich am Sport­ge­län­de und dem reno­vier­ten Ver­eins­heim „Line up“ able­sen, das im Rah­men des Jubi­lä­ums zum Zen­trum für das Ver­eins­le­ben wer­den soll.

Dazu zäh­len auch so pro­mi­nen­te Besu­cher wie Han­nes Ringl­stet­ter oder Peter Wackel, die dem TSV zusam­men mit viel Polit-Pro­mi­nenz Ehre erwei­sen werden.

Das bis­he­ri­ge und aktu­el­le Veranstaltungsprogramm:

7. Jan.: Rock­abend mit „Audio Gun“ in der Hans-Jung-Hal­le mit knapp 50 Besuchern

28./29. Jan.: Süd­deut­sche Mei­ster der Ü35-Bas­ket­bal­ler in der Han-Jung-Halle

21. Feb.: Kin­der­fa­sching des United Dance­teams in der Hans-Jung-Halle

20. Mai: Tanz in den Mai in der Gemeindeturnhalle

28. Mai: Qua­li­fi­ka­ti­ons­tur­nier zur Deut­schen Mei­ster­schaft im Bas­ket­ball, 3 gegen 3

7. Juni: Kon­zert mit „Han­nes Ringl­stet­ter & Band“ in der Hans-Jung-Halle

17. Juni Leicht­ath­le­tik­tag auf der Schulsportanlage

24. Juni: Bas­ket­ball 3 gegen 3, für alle Alters­klas­sen und jedermann

26. Juni – 1. Juli: AH-Main­tal-Fuß­ball­tur­nier auf der Schulsportanlage

2. Juli: Fest­got­tes­dienst mit Fah­nen­wei­he um 9 Uhr in der Kir­che St. Leon­hard mit Umzug zum Ver­eins­heim „Line up“

7. Juli: Musik­band „VolXX LIGA“ in der Hans-Jung-Halle

8. Juli: „DJ Mal­lor­ca Par­ty“ mit Peter Wackel in der Hans-Jung-Halle

9. Juli: Fest­um­zug um 13 Uhr mit allen Orts­ver­ei­nen und Fest­kom­mers in der Hans-Jung-Halle

15. /16. Juli: Fuß­ball: „Eugen Ott Gedächt­nis-Tur­nier“ auf der Schulsportanlage

22. Juli: Fuß­ball­tur­nier der E‑Jugend und F‑Jugend auf der Schulsportanlage

22. Juli: Schau­kampf der 1. Mann­schaft Kegeln gegen eine Bundesliga-Auswahl

23. Juli: Fuß­ball­tur­nier der Bam­bi­ni auf der Schulsportanlage

17. Sept.: Wan­der­tag der Wanderabteilung

28. Okt.: Musik­band „F.U.C.K.“ in der Hans-Jung-Halle

11. Nov. Mati­née der Tanz­sport­ab­tei­lung in der Hans-Jung-Halle

9. Dez.: Musik­band „VoIXX LiGA“ in der Hans-Jung-Halle

31. Dez.: Abschluss­ver­an­stal­tung mit Sil­ve­ster­par­ty und Feu­er­werk im Ver­eins­heim „Line up“