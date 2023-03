Zusätz­lich Fahr­rad­ab­stell­plät­ze in der Innen­stadt und im Dammweg

Auch im Win­ter sind in Coburg vie­le Men­schen mit dem Fahr­rad unter­wegs. Mit den stei­gen­den Tem­pe­ra­tu­ren beginnt aber die Haupt­sai­son für den Rad­ver­kehr. Um auf das Mehr an Fahr­rä­dern vor­be­rei­tet zu sein, instal­liert die Stadt an meh­re­ren Stel­len wei­te­re Fahrradbügel.

In die Ket­schen­gas­se und den obe­ren Bereich der Moh­ren­stra­ße keh­ren die Bügel zurück, die schon letz­tes Jahr dort stan­den. In der Juden­gas­se an der Spie­lo­thek sind zwei zusätz­li­che Bügel auf­ge­stellt wor­den. Auch an der Spar­kas­se am Markt­platz wer­den acht Fahr­rad­stell­plät­ze ent­ste­hen. Die Abstell­mög­lich­kei­ten beim Klet­ter­zen­trum des Alpen­ver­eins im Damm­weg wur­den eben­falls erwei­tert. Somit ste­hen nach dem Abschluss der Arbei­ten im Lau­fe der kom­men­den Woche über 40 wei­te­re Fahr­rad­ab­stell­mög­lich­kei­ten bereit.