HEI­LI­GEN­STADT I.OFR, LKR. BAM­BERG. Am Don­ners­tag­mor­gen wur­de auf dem Rad­weg ent­lang der Staats­stra­ße 2187 zwi­schen Veil­bronn und Tra­in­dorf ein ver­un­fall­ter Rad­fah­rer leb­los auf­ge­fun­den. Ein hin­zu­ge­ru­fe­ner Not­arzt vor Ort konn­te nur noch den Tod des Man­nes feststellen.

Am Don­ners­tag­mor­gen, gegen 6.15 Uhr, fand ein unbe­tei­lig­ter Zeu­ge den töd­lich Ver­un­glück­ten auf dem Rad­weg. An der Unfallört­lich­keit erga­ben sich kei­ner­lei Hin­wei­se auf einen wei­te­ren Betei­lig­ten. Die Ermitt­ler gehen davon aus, dass der 76-Jäh­ri­ge von selbst mit sei­nem Fahr­rad zu Fall kam. Auf Anord­nung der Staats­an­walt­schaft Bam­berg unter­stütz­te ein Sach­ver­stän­di­ger die Beam­ten der Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land bei der Ver­kehrs­un­fall­auf­nah­me. Ins­be­son­de­re die Klä­rung des genau­en Unfall­her­gangs und der Unfall­ur­sa­che sind jetzt Gegen­stand der poli­zei­li­chen Ermittlungen.

In die­sem Zusam­men­hang sucht die Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land auch Zeu­gen, die den Rad­fah­rer am Mitt­woch­abend, den 01. März, im Zeit­raum von 18 bis 22 Uhr auf dem Fahr­rad fah­rend gese­hen haben. Der 76-Jäh­ri­ge war mit sei­nem schwar­zen Trek­king­rad von Hei­li­gen­stadt i.Ofr. kom­mend in Rich­tung Veil­bronn unter­wegs. Zum Unfall­zeit­punkt trug er eine schwar­ze, lan­ge Rad­ler­ho­se, eine hell­blaue Fahr­rad­jacke und einen schwar­zen Fahr­rad­helm. Wer sach­dien­li­che Anga­ben machen kann, mel­det sich bit­te unter der Tel.-Nr. 0951/9129–310 bei der Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Land.