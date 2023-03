Poli­zei­in­spek­ti­on Erlangen-Stadt

Aus­ein­an­der­set­zung beim Gassigehen

Beim Hun­de­aus­füh­ren gerie­ten am Mitt­woch zwei Frau­en anein­an­der, was in Schlä­gen mit einer Hun­de­lei­ne gipfelte.

Die bei­den Frau­en führ­ten am spä­ten Mitt­woch­nach­mit­tag ihre Hun­de aus. Als die bei­den unan­ge­lein­ten Hun­de einer 45-jäh­ri­gen Frau auf den Hund einer 30-jäh­ri­gen Hun­de­be­sit­ze­rin zustürm­ten, mach­te sich die­se Sor­gen um ihren Vier­bei­ner. Sie schrie die ande­re Hun­de­hal­te­rin an, wor­auf es zwi­schen den bei­den Frau­en zu einer hand­fe­sten Aus­ein­an­der­set­zung kam. Die bei­den Hun­de­be­sit­ze­rin­nen schlu­gen sich gegen­sei­tig mit Fäusten.

Im Zuge die­ser Aus­ein­an­der­set­zung griff die jün­ge­re der bei­den Frau­en zu ihrer Hun­de­lei­ne und schlug damit auf ihr Gegen­über ein. Die­se erlitt dadurch Ver­let­zun­gen am Kopf.

Die­bes­gut aufgefunden

Bei einem Ein­satz wegen einer tät­li­chen Aus­ein­an­der­set­zung fan­den Beam­te der Erlan­ger Poli­zei Die­bes­gut auf.

Am Mitt­woch­vor­mit­tag wur­de eine Strei­fen­wa­gen­be­sat­zung der Erlan­ger Poli­zei zu einer Aus­ein­an­der­set­zung in eine Woh­nung im Stadt­teil Bruck geru­fen. Als die Beam­ten ihren Ein­satz been­det hat­ten, bemerk­te sie, wie der Ehe­mann einer Betei­lig­ten ver­pack­te Gegen­stän­de in eine Müll­ton­ne warf.

Wie sich her­aus­stell­te han­del­te es sich dabei um ein Tablett sowie einen Lap­top. Auf Befra­gen muss­te der 41-jäh­ri­ge Mann ein­räu­men, dass er die bei­den Gegen­stän­de am Vor­tag im Rah­men sei­ner Tätig­keit aus einer Erlan­ger Schu­le ent­wen­det hatte.

Die Poli­zei­be­am­ten stell­ten die bei­den Gerä­te sicher und lei­te­ten gegen den 41-jäh­ri­gen Mann ein Ermitt­lungs­ver­fah­ren ein. Auf Anord­nung der Staats­an­walt­schaft muss­te der Tat­ver­däch­ti­ge zur Siche­rung des Straf­ver­fah­rens einen Geld­be­trag in Höhe von 800 Euro hinterlegen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Erlangen-Land

Ver­däch­ti­ge Fraßköder

Utten­reuth – Seit Mit­te Febru­ar wer­den durch Spa­zier­gän­ger an Feld­we­gen am nörd­li­chen Orts­rand von Utten­reuth ver­mehrt ver­däch­ti­ge Köder in Form von Hack­fleisch auf­ge­fun­den. Das Hack­fleisch wies eine deut­li­che Ein­fär­bung auf. Pro­ben der Fun­de wer­den der­zeit bei der Rechts­me­di­zin in Erlan­gen auf gefähr­li­che Inhalts­stof­fe unter­sucht. Bis­her ist kei­ne Auf­nah­me durch einen Hund mit anschlie­ßen­den Ver­gif­tungs­er­schei­nun­gen bekannt. Ersten Hin­wei­sen aus der Bevöl­ke­rung wird bereits nach­ge­gan­gen. Hun­de­hal­ter wer­den gebe­ten bei Aus­gän­gen mit dem Hund beson­ders auf­merk­sam zu sein. Bei einem Fund sol­cher Köder oder wer sach­dien­li­che Hin­wei­se geben kann, wird gebe­ten, sich bei der Poli­zei Erlan­gen-Land unter der Tele­fon­num­mer 09131/760–514 zu melden.

Poli­zei­in­spek­ti­on Herzogenaurach

Wei­sen­dorf. Im Zeit­raum vom 24.02.23, 12:00 Uhr bis 27.02.23, 23:59 Uhr wur­den durch eine unbe­kann­te Per­son meh­re­re öffent­li­che Ein­rich­tun­gen der Gemein­de Wei­sen­dorf mit Graf­fi­ti ver­un­stal­tet. Hier­für wur­de eine Spray­do­se ver­wen­det und im Tat­ort­be­reich auf­ge­fun­den. Die Spray­do­se wur­de spu­ren­tech­nisch Unter­sucht. Es ent­stand Sach­scha­den i.H.v. ca. 1000,- Euro. Sach­dien­li­che Hin­wei­se zur o.g. Sach­be­schä­di­gung nimmt die Poli­zei Her­zo­gen­au­rach unter Tel. 09132/7809–0 entgegen.

Ham­mer­bach. Vom 28.02.23, 20:15 Uhr bis 01.03.23, 11:50 Uhr wur­de ein Strom­ver­tei­ler­ka­sten in der Loh­stra­ße 20 von einem unbe­kann­ten Täter ange­fah­ren. Der Ver­tei­ler­ka­sten ist durch den Anstoß zer­bro­chen und die Tür­ver­klei­dung wur­de abge­ris­sen. Der Sach­scha­den beläuft sich auf ca. 200,- Euro. Beob­ach­tun­gen und Hin­wei­se nimmt die Poli­zei Her­zo­gen­au­rach unter Tel. 09132/7809–0 entgegen.

Wei­sen­dorf. Am Mitt­woch, den 01.03.23 gegen 16:30 wur­den zwei Kin­der und ein Jugend­li­cher dabei beob­ach­tet wie sie gegen einen Süßig­kei­ten­au­to­ma­ten getre­ten haben. Der Mit­tei­ler hat­te ein Video von dem Trio auf­ge­nom­men. Die Kin­der und der Jugend­li­che wur­den von der Poli­zei auf­ge­grif­fen und den Eltern über­ge­ben. Der Sach­scha­den muss noch ermit­telt werden.

Poli­zei­in­spek­ti­on Höch­stadt a.d.Aisch

Miss­lun­ge­ner Ladendiebstahl

Hem­ho­fen – Am Mitt­woch­vor­mit­tag wur­de eine Mit­ar­bei­te­rin eines Dis­coun­ters in der Haupt­stra­ße auf eine etwa 40 – jäh­ri­ge, weib­li­che Kun­din auf­merk­sam. Die­se bezahl­te zwar an der Kas­se Waren im Wert von ca. 30 Euro, hat­te aber – wie sich im Nach­gang her­aus­stell­te – wei­te­re Waren im Wert von etwa 20 Euro dabei, die nicht bezahlt wur­den. Die Frau ver­ließ letzt­lich unge­hin­dert den Laden. Die ver­stän­dig­te Poli­zei Höch­stadt hat Ermitt­lun­gen wegen des miss­lun­ge­nen Dieb­stahls gegen die bis­lang Unbe­kann­te aufgenommen.

Poli­zei stell­te meh­re­re Ver­stö­ße fest

Höch­stadt – Am Mitt­woch­abend führ­ten Beam­te der Poli­zei Höch­stadt Ver­kehrs­kon­trol­len im inner­städ­ti­schen Bereich durch. Dabei kam es inner­halb kur­zer Zeit gleich zu meh­re­ren Bean­stan­dun­gen auf­grund nicht­an­ge­leg­ter Sicher­heits­gur­te. Drei Ver­kehrs­teil­neh­mer nutz­ten außer­dem eine ille­ga­le Ein­rich­tung zur War­nung vor Radar­ge­rä­ten. Allein des­halb müs­sen sich die Fahr­zeug­füh­rer auf ein Buß­geld von min­de­stens 75.- Euro, sowie ein Punkt in Flens­burg ein­stel­len. In einem Fall muss­ten die Beam­ten sogar ein Straf­ver­fah­ren gegen einen 35 – jäh­ri­gen Mann wegen des Fah­rens ohne Fahr­erlaub­nis einleiten.