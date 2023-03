Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Stadt

Cube-Rad ist weg

BAM­BERG. In der Zeit zwi­schen Frei­tag, dem 24.02.2023 und Sams­tag dem 25.02.2023 wur­de ein in der Katha­ri­nen­stra­ße abge­stell­tes und abge­sperr­tes Cube Fahr­rad ent­wen­det. Das grau/​orangene Fahr­rad im Wert von 450 Euro stand im Fahr­rad­un­ter­stand eines Mehrfamilienhauses.

Täter­hin­wei­se nimmt die Poli­zei Bam­berg-Stadt unter der Tel.-Nr. 0951/9129–210 entgegen.

Alt gegen Neu

BAM­BERG. Mitt­woch­nach­mit­tag konn­te ein Ange­stell­ter eines Beklei­dungs­ge­schäfts am Max­platz einen 55-Jäh­ri­gen dabei beob­ach­ten, wie er mit einer Jacke in eine Umklei­de­ka­bi­ne ging. Dort tausch­te er sei­ne alte Jacke gegen die Neue aus und ent­fern­te an die­ser die Siche­rungs­eti­ket­ten. Er ver­ließ die Umklei­de­ka­bi­ne und häng­te sei­ne alte Jacke auf den Klei­der­bü­gel, anschlie­ßend pas­sier­te er den Kas­sen­be­reich. Dort wur­de er von dem Ange­stell­ten ange­spro­chen und auf­ge­hal­ten bis die Poli­zei ein­traf. Die Jacke hat­te einen Wert von 300 Euro. Der 55-Jäh­ri­ge wur­de vor­läu­fig fest­ge­nom­men und wird dem Ermitt­lungs­rich­ter vorgeführt.

Klein­kraft­rad und Auto beschädigt

BAM­BERG. Don­ners­tag­früh gegen 0:45 Uhr hör­te eine Anwoh­ne­rin in der Neu­erbstra­ße einen lau­ten Schlag. Als sie aus dem Fen­ster sah, konn­te sie ein umge­wor­fe­nes Klein­kraft­rad und zwei davon­lau­fen­de Jugend­li­che erken­nen. Die ein­tref­fen­de Poli­zei­strei­fe konn­te dort noch einen beschä­dig­ten Pkw fest­stel­len und schätzt den Sach­scha­den an den bei­den Fahr­zeu­gen auf ca. 1.000 Euro.

Die Poli­zei Bam­berg-Stadt sucht nun nach Per­so­nen, die eben­falls etwas mit­be­kom­men haben. Zeu­gen wer­den gebe­ten, sich unter der Tel.-Nr. 0951/9129–210 zu melden.

Haschisch sicher­ge­stellt

BAM­BERG. Mitt­woch­abend traf eine Poli­zei­strei­fe in der Bren­ner­stra­ße auf eine Per­so­nen­grup­pe in der ein 26-Jäh­ri­ger einen Joint rauch­te, wes­halb eine Per­so­nen­kon­trol­le durch­ge­führt wur­de. Dabei wur­de eine wei­te­re gerin­ge Men­ge Mari­hua­na bei einer ande­ren Per­son gefun­den. Bei­des wur­de sichergestellt.

Getun­ter BMW bleibt vor­erst stehen

BAM­BERG. Mitt­woch­früh wur­de ein 19-Jäh­ri­ger in der Hans-Birk­mayr-Stra­ße einer Ver­kehrs­kon­trol­le unter­zo­gen. An sei­nem BMW nahm der Fah­rer etli­che Ver­än­de­run­gen vor. Sein getun­tes Auto stell­te er aller­dings nicht dem TÜV vor, der die ein oder ande­re Ver­än­de­rung hät­te geneh­mi­gen kön­nen. Die Erlö­schung der Betriebs­er­laub­nis war des­halb unumgänglich.

Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Land

Dieb­stäh­le

SCHESS­LITZ. Bei­de amt­li­che Kenn­zei­chen FR‑C 5896 ent­wen­de­ten unbe­kann­te Die­be von einem Pkw, VW Golf. Das Fahr­zeug stand zwi­schen Diens­tag, 17 Uhr, und Mitt­woch, 10 Uhr, ord­nungs­ge­mäß in einer Park­bucht in der Orts­stra­ße „Neu­markt“.

Wer kann Hin­wei­se auf den Ver­bleib der Kenn­zei­chen geben? Mel­dun­gen nimmt die Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land, Tel. 0951/9129–310, entgegen.

MEM­MELS­DORF. Eine im Fried­hof Fasa­ne­rie vor einem Urnen­grab abge­stell­te Blu­men-/Grab­scha­le ließ ein Unbe­kann­ter mit­ge­hen. Der Dieb­stahl ereig­ne­te sich zwi­schen 22. und 28. Februar.

Wer hat Beob­ach­tun­gen gemacht. Hin­wei­se erbit­tet die Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land, Tel. 0951/9129–310.

HALL­STADT. Am Diens­tag­nach­mit­tag, gegen 15.30 Uhr, hiel­ten sich im REWE-Markt in der Bie­gen­hof­stra­ße zwei männ­li­che Per­so­nen in ver­däch­ti­ger Wei­se auf. Dies bemerk­te das auf­merk­sa­me Per­so­nal. Bei­de ver­lie­ßen den Markt schließ­lich wie­der, ohne an der Kas­se etwas bezahlt zu haben. Anhand von Auf­zeich­nun­gen stell­te sich her­aus, dass die Män­ner jeweils meh­re­re Lebens­mit­tel in ihre Jacken steck­ten und mit­ge­hen ließen.

Die Laden­die­be wer­den wie folgt beschrieben:

Per­son: ost­eu­ro­päi­sches Aus­se­hen, schlank, rasiert, trug grü­ne Müt­ze, dunkelblaue/​schwarze Weste, dunk­len Kapu­zen­pull­over, schwar­ze Jeans, wei­ße Schuhe Per­son: ost­eu­ro­päi­sches Aus­se­hen, nor­ma­le Sta­tur, rasiert, trug dunk­le Müt­ze, dunkle/​schwarze Jacke, schwar­zen Pull­over, schwar­ze Hose und schwar­ze Schuhe

Wer hat den Laden­dieb­stahl beob­ach­tet? Hin­wei­se bit­te an die Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land, Tel. 0951/9129–310.

Ein­brü­che

REUN­DORF. Unbe­kann­te bra­chen in der Zeit von Mon­tag- bis Mitt­woch­nach­mit­tag gewalt­sam das Fen­ster einer Gar­ten­hüt­te in der Flur-Nr. 128 auf. Beim Durch­su­chen der Räum­lich­keit fiel den Ein­bre­chern eine Dose mit einem zwei­stel­li­gen Bar­geld­be­trag in die Hän­de. Der ange­rich­te­te Sach­scha­den beläuft sich auf etwa 80 Euro.

Hin­wei­se wer­den von der Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land, Tel. 0951/9129–310, entgegengenommen.

Ver­kehrs­un­fäl­le

SCHESS­LITZ. Blech­scha­den in Höhe von ca. 5.000 Euro ent­stand bei einem Ver­kehrs­un­fall, der sich am Mitt­woch­vor­mit­tag ereig­ne­te. Von der Grum­bach­stra­ße woll­te ein 62-jäh­ri­ger Lkw-Fah­rer nach links auf die Staats­stra­ße abbie­gen und miss­ach­te­te dabei die Vor­fahrt eines 64-jäh­ri­gen Auto­fah­rers. Glück­li­cher­wei­se blie­ben beim Zusam­men­stoß bei­de Fahr­zeug­füh­rer unver­letzt. Der nicht mehr fahr­be­rei­te Pkw, Suzu­ki, muss­te durch ein Abschlepp­un­ter­neh­men an der Unfall­stel­le abge­holt werden.

POM­MERS­FEL­DEN. Unter Miss­ach­tung der Vor­fahrt bog am Mitt­woch­nach­mit­tag eine 42-jäh­ri­ge Auto­fah­re­rin von der B 505 kom­mend nach links auf die Staats­stra­ße in Rich­tung Höch­stadt ab. Dabei über­sah sie den von rechts her­an­na­hen­den Pkw eines 30-Jäh­ri­gen und prall­te mit dem BMW zusam­men. Der Gesamt­sach­scha­den wird auf ca. 13.000 Euro geschätzt. Da am Pkw, BMW, die Hin­ter­ach­se gebro­chen war, muss­te das Auto abge­schleppt werden.

SON­STI­GES

BAM­BERG. Am Mitt­woch­vor­mit­tag fiel einer Strei­fe der Land­kreis­po­li­zei in der Moos­stra­ße ein E‑Scooter Fah­rer auf, der kein ab 1. März erfor­der­li­ches neu­es Ver­si­che­rungs­kenn­zei­chen ange­bracht hat­te. Die Wei­ter­fahrt wur­de dar­auf­hin untersagt.

HALL­STADT. Sein Klein­kraft­rad muss­te am Mitt­woch auch noch ein 68-Jäh­ri­ger ste­hen las­sen. Er war mit dem Fahr­zeug im Kai­weg mit abge­lau­fe­nem Ver­si­che­rungs­kenn­zei­chen unter­wegs. Dies blieb einer Poli­zei­strei­fe nicht verborgen.

Bei­de Fahr­zeug­füh­rer müs­sen sich nun wegen eines Ver­ge­hens nach dem Pflicht­ver­si­che­rungs­ge­setz verantworten.

Ver­kehrs­po­li­zei­in­spek­ti­on Bamberg

Grü­ne Ver­si­che­rungs­kenn­zei­chen sind seit Anfang März nicht mehr gültig

Bam­berg. Grün leuch­te­te es den Beam­ten ent­ge­gen, als eine Strei­fe der Ver­kehrs­po­li­zei am Mitt­woch­mor­gen im Bam­ber­ger Osten auf das Ver­si­che­rungs­kenn­zei­chen des E‑Scooters eines 15-Jäh­ri­gen schau­te. Die alten Ver­si­che­rungs­kenn­zei­chen von 2022 ver­lie­ren mit Ablauf Febru­ar die Gül­tig­keit, da der Ver­si­che­rungs­schutz erlischt. Es muss ein neu­er Ver­trag abge­schlos­sen wer­den, für den es auch ein neu­es Ver­si­che­rungs­kenn­zei­chen mit ande­rer Far­be gibt. Für 2023 ist es übri­gens schwarz. So muss­te der jun­ge Mann sei­ne Fahrt been­den und darf das Gefährt erst wie­der benut­zen, wenn es neu ver­si­chert ist. Lei­der zieht das Ver­säum­nis auch ein Straf­ver­fah­ren wegen eines Ver­sto­ßes gegen das Pflicht­ver­si­che­rungs­ge­setz nach sich.

E‑Scooter mit abge­lau­fe­ner Ver­si­che­rung angehalten

Hall­stadt. Bei der Ver­kehrs­kon­trol­le eines E‑Scooters am frü­hen Mitt­woch­abend in Hall­stadt stell­ten die Beam­ten fest, dass die 36-jäh­ri­ge Fah­re­rin lei­der ver­ges­sen hat­te, einen neu­en Ver­si­che­rungs­ver­trag abzu­schlie­ßen. Sie war immer noch mit dem seit Anfang März ungül­ti­gem grü­nen Ver­si­che­rungs­kenn­zei­chen des Vor­jah­res unter­wegs, was natür­lich sofort auf­fiel. Sie muss­te also die Fahrt been­den und erwar­tet nun ein Straf­ver­fah­ren wegen eines Ver­sto­ßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz.

Wider­ruf der Öffent­lich­keits­fahn­dung der Poli­zei­in­spek­ti­on Bayreuth-Stadt

Seit gestern galt eine 36-Jäh­ri­ge Frau aus Bay­reuth als vermisst.

Nach inten­si­ven Fahn­dungs­maß­nah­men der Bay­reu­ther und der Bun­des-Poli­zei konn­te die­se wohl­auf ange­trof­fen werden.

Die Ver­miss­ten­fahn­dung gilt somit als erledigt.

Poli­zei­in­spek­ti­on Bayreuth-Land

Hoch­wer­ti­ge Fahr­rä­der entwendet

Seichersdorf/​In der Nacht von Diens­tag auf Mitt­woch wur­den in Spei­chers­dorf zwei hoch­wer­ti­ge E‑Pedelcs ent­wen­det. Die bei­den Fahr­rä­der wären mit Bügel­schlös­sern gesi­chert und in einem Lager­raum ver­wahrt. Trotz der Dieb­stahl­si­che­rung gelang es den Tätern die Fahr­rä­der im Wert von ca. 7600 Euro zu ent­wen­den. Wer Hin­wei­se zu den Tätern geben oder eine ver­däch­ti­ge Wahr­neh­mung in die­sem Zusam­men­hang gemacht hat, möge sich bit­te mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Bay­reuth-Land, Tel. 0921/506‑2230 in Ver­bin­dung setzen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Ebermannstadt

Ver­kehrs­un­fall

Eber­mann­stadt. Am Mitt­woch­abend, gegen 17:30 Uhr, fuhr ein 22-Jäh­ri­ger mit einem mehr­ach­si­gen John Dee­re Trak­tor auf der B470 von Gas­sel­dorf kom­mend in Rich­tung Forch­heim. Auf sei­nem Anhän­ger befand sich ein Was­ser­tank, wel­cher mit ca. 4000l ver­misch­tem Dün­ge­mit­tel befüllt, jedoch ledig­lich mit zwei Spann­gur­ten befe­stigt war. Auf Höhe der Kreu­zung zur Brei­ten­ba­cher Stra­ße bog er nach rechts ab. Dabei kam der Anhän­ger, ver­mut­lich durch die im Tank befind­li­che Flüs­sig­keit, ins Schwan­ken, der Anhän­ger kipp­te nach links um und kam mit­ten auf der Fahr­bahn zum Lie­gen. Der Sko­da einer von Drü­gen­dorf kom­men­den 62-jäh­ri­gen Frau, wur­de vom her­ab­fal­len­den Tank tou­chiert. Wie durch ein Wun­der wur­de die 62-Jäh­ri­ge nur leicht ver­letzt. Weni­ge Meter hin­ter dem Sko­da fuhr ein 47-Jäh­ri­ger Mann mit sei­nem Ford Tran­sit, wel­cher eben­falls mit dem ihm ent­ge­gen­kom­men­den Anhän­ger kol­li­dier­te. Zwi­schen­zeit­lich ent­leer­te sich Flüs­sig­keit aus dem her­ab­ge­fal­le­nen Tank. Nach Rück­spra­che mit dem Was­ser­wirt­schafts­amt und dem Land­rats­amt Forch­heim, bestand jedoch zu kei­ner Zeit eine Gefähr­dung für die ört­li­che Klär­an­la­ge oder dem angren­zen­den Brei­ten­bach. Die Feu­er­wehr aus Eber­mann­stadt unter­stütz­te die Poli­zei bei den Absperr­ar­bei­ten und pump­te den Was­ser­tank leer. Die bei­den Autos muss­ten abge­schleppt, der Anhän­ger auf­ge­rich­tet und der Tank wie­der dar­auf ver­bracht und gesi­chert wer­den. Der Gesamt­scha­den an allen Fahr­zeu­gen wird auf 24000 Euro geschätzt. Gegen 20:30 Uhr konn­te die Stra­ße wie­der frei­ge­ge­ben werden.

Poli­zei­in­spek­ti­on Forchheim

Unfäl­le

Forch­heim. Im Kreu­zungs­be­reich der Bam­ber­ger Straße/​Adenauerallee kam es am Mitt­woch­abend gegen 17:10 Uhr zu einem Ver­kehrs­un­fall zwi­schen einem Pkw und einem Fahr­rad. Hier­bei über­sah der 36-jäh­ri­ge Mer­ce­des-Fah­rer den ent­ge­gen-kom­men­den 50-jäh­ri­gen Rad­fah­rer. Es kam zum Zusam­men­stoß. Glück­li­cher­wei­se ver­letz­te sich bei die­sem Unfall nie­mand, das Fahr­rad trug eben­falls kei­nen Scha­den davon. Die Scha­dens­hö­he des Pkw beläuft sich auf ca. 1.500,- Euro.

Dieb­stäh­le

Forch­heim. Am Mitt­woch­mor­gen konn­te in einem Super­markt in der Bahn­hof­stra­ße ein 42-Jäh­ri­ger beim Laden­dieb­stahl beob­ach­tet wer­den. Hier­bei bezahl­te er das Leber­kä­se­bröt­chen, wel­ches sich neben ande­ren Waren in sei­nem Ein­kaufs­korb befand, nicht und pas­sier­te den Kas­sen­be­reich. Ein wei­te­rer Laden­dieb­stahl ereig­ne­te sich am Abend gegen 17:00 Uhr in einem Dro­ge­rie­markt in der Haupt­stra­ße, hier wur­den zwei Mäd­chen im Alter von 12 und 13 Jah­ren dabei beob­ach­tet, wie sie den Kas­sen­be­reich mit ver­schie­de­nen Waren ohne zu bezah­len pas­sie­ren woll­ten. Der Waren­wert beläuft sich auf ca. 185,- Euro. Die drei Laden­die­be erwar­tet nun eine Anzeige.

Son­sti­ges

Forch­heim. Am Mitt­woch­mor­gen gegen 09:00 Uhr befuhr ein 34-Jäh­ri­ger die Bay­reu­ther Stra­ße mit einem E‑Scooter, an dem ein abge­lau­fe­nes Ver­si­che­rungs­kenn­zei­chen ange­bracht war. Da die Beam­ten im Rah­men der durch­ge­führ­ten Kon­trol­le fest­stell­ten, dass für das Fahr­zeug kein Ver­si­che­rungs­schutz besteht, wur­de die Wei­ter­fahrt unter­bun­den und ein ent­spre­chen­des Ermitt­lungs­ver­fah­ren ein­ge­lei­tet. Am Abend gegen 17:35 Uhr stell­ten Beam­ten der Poli­zei­in­spek­ti­on Forch­heim einen wei­te­ren E‑Scooter ohne gül­ti­ges Ver­si­che­rungs­kenn­zei­chen in der Büg­stra­ße fest. Die­sem wur­de wie sei­nem Vor­gän­ger die Wei­ter­fahrt unter­bun­den und ein Ermitt­lungs­ver­fah­ren eingeleitet.

Forch­heim. Am Mitt­woch gegen 09:15 Uhr wur­de eine Strei­fe der Poli­zei­in­spek­ti­on Forch­heim in die Satt­ler­tor­stra­ße geru­fen. Hier gerie­ten zwei jun­ge Frau­en im Alter von 29 und 32 Jah­ren in eine ver­ba­le Aus­ein­an­der­set­zung, in des­sen Ver­lauf die 29-Jäh­ri­ge der 32-jäh­ri­gen Frau mit der fla­chen Hand ins Gesicht schlug. Hier­bei erlitt die­se Schmer­zen bzw. eine Schwel­lung im Bereich des Auges. Der Aus­lö­ser war wohl ein vor­an­ge­gan­ge­nes Gerichtsverfahren.

Forch­heim. Am Mitt­woch­nach­mit­tag gegen 13:00 Uhr befuhr eine 19-Jäh­ri­ge mit ihrem Fahr­rad die Bam­mers­dor­fer Stra­ße. Als sie auf Höhe der Adal­bert-Stif­ter-Schu­le war, trat ihr unver­mit­telt ein 54-jäh­ri­ger, ihr unbe­kann­ter Mann, mit Anlauf gegen ihr Fahr­rad. Dar­auf­hin stürz­te die 19-Jäh­ri­ge zu Boden, ver­letz­te sich aber glück­li­cher­wei­se nur leicht. Nach­dem sie auf­ge­stan­den war, schlug ihr der 54-jäh­ri­ge Angrei­fer mit der fla­chen Hand ins Gesicht und sprach anschlie­ßend, in einer ihr unbe­kann­ten Spra­che, auf sie ein. Kurz dar­auf ent­fern­te er sich von der Ört­lich­keit. Gemein­sam mit ihrem Lebens­ge­fähr­ten, erstat­te­te die 19-Jäh­ri­ge wenig spä­ter Anzei­ge bei der Polizei.

Poli­zei­in­spek­ti­on Lichtenfels

Sach­be­schä­di­gung durch Graffiti

Michel­au, LKR. Lich­ten­fels. In der Zeit von Mitt­woch, 22.02.23, 20:30 Uhr bis Mitt­woch 01.03.23, 18:10 Uhr besprüh­ten bis­lang unbe­kann­te Täter im Trie­ber Weg die Haus­fas­sa­de des Sport­hei­mes des FC Schwür­bitz und die Aus­wech­sel­bank des Sport­plat­zes mit oran­ger Far­be. Der Sach­scha­den beläuft sich auf 300 Euro. Zeu­gen die sach­dien­li­che Hin­wei­se geben kön­nen, wer­den gebe­ten sich mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Lich­ten­fels unter der Tele­fon­num­mer 09571/9520–0 in Ver­bin­dung zu setzen.

Ver­kehrs­un­fall

Lich­ten­fels. Am Mitt­woch­mor­gen befuhr ein 55-jäh­ri­ger Mann die Sied­lungs­stra­ße und woll­te nach rechts in die Bgm.-Prell-Straße ein­bie­gen. Hier­bei über­sah er den Pkw einer vor­fahrts­be­rech­tig­ten 59-jäh­ri­gen Frau, die gera­de­aus wei­ter­fah­ren woll­te. Es kam zum Zusam­men­stoß bei­der Fahr­zeu­ge. Der Unfall­ver­ur­sa­cher erlitt bei dem Unfall leich­te Ver­let­zun­gen und wur­de ins Kli­ni­kum Lich­ten­fels ver­bracht. An bei­den Fahr­zeu­gen ent­stand ein Gesamt­scha­den von 5000 Euro.