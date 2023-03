Die Öko-Modell­re­gi­on Ober­main-Jura ist kon­ti­nu­ier­lich dabei, die Ver­mark­tungs­mög­lich­kei­ten von Bio-Streu­obst aus der Regi­on aus­zu­bau­en. In der Regi­on sind bereits 600 Bäu­me als Bio-Streu­obst regi­striert, berich­tet Ste­fan Jans­sen, Pro­jekt­ma­na­ger der Öko-Modell­re­gi­on Ober­main-Jura. Wei­te­re Eigen­tü­mer von Streu­obst­wie­sen haben nun die Gele­gen­heit, auch ihre Bäu­me und Früch­te als „Bio-Streu­obst“ zer­ti­fi­zie­ren zu las­sen und somit bes­ser zu ver­mark­ten, so Janssen.

Die­se Opti­on hat die Öko-Modell­re­gi­on durch die Zusam­men­ar­beit mit der Pretz­fel­der Fruch­saft­kel­te­rei geschaf­fen: Letz­te­re über­nimmt als Pro­jekt­part­ner die Kosten für Zer­ti­fi­zie­rung und Kon­trol­le. Obst mit Bio-Zer­ti­fi­zie­rung wird deut­lich bes­ser ver­gü­tet, sagt der Pro­jekt­ma­na­ger der Öko-Modellregion.

Inso­fern loh­ne sich Pfle­ge und Erhalt der wert­vol­len Streu­obst­wie­sen in mehr­fa­cher Hin­sicht. Streu­obst­wie­sen präg­ten die Kul­tur­land­schaft und sei­en wich­tig für die Arten­viel­falt, stellt Ste­fan Jans­sen her­aus. Sie lie­fer­ten aber auch gesun­des Obst. Wenn die­ses wie­der­um gut ver­mark­tet wer­den kön­ne, wer­de es für die Eigen­tü­mer von Grund­stücken attrak­ti­ver, Streu­obst­wie­sen zu erhal­ten bezie­hungs­wei­se sogar neu zu schaf­fen. Dar­auf zielt auch der seit Ende 2021 bestehen­de Streu­obst­pakt Bay­ern ab.

Aktu­ell kön­nen sich wie­der Eigen­tü­mer von Streu­obst­flä­chen anmel­den, um an der Sam­mel­zer­ti­fi­zie­rung bis­her unbe­han­del­ter Flä­chen teil­zu­neh­men. Pri­vat­per­so­nen und Land­wir­te, die ihre Steu­obst­wie­se die­ses Jahr in die Sam­mel­zer­ti­fi­zie­rung auf­neh­men las­sen möch­ten, kön­nen sich wegen wei­te­rer Infor­ma­tio­nen bis Mit­te März an die Öko-Modell­re­gi­on Ober­main-Jura im Land­rats­amt Lich­ten­fels wen­den. Ansprech­part­ner für die Zer­ti­fi­zie­rung ist Pro­jekt­ma­na­ger Ste­fan Jans­sen (E‑Mail: stefan.​janssen@​landkreis-​lichtenfels.​de, Tel.: 09571/183470). Wer eine Obst­wie­se neu anle­gen oder ergän­zen möch­te, kann sich eben­falls bera­ten las­sen. Hier­für ste­hen der Kreis­fach­be­ra­ter für Gar­ten­bau, Micha­el Stro­mer (Tel.: 09575/921455), und der Streu­obst­be­ra­ter für den Land­kreis Lich­ten­fels, Jere­mi­as Aigner (Tel.: 09571/183424), zur Verfügung.