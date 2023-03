Sabri­na Bre­ter­nitz ver­stärkt das Lei­tungs­team am REGIO­MED Kli­ni­kum Coburg zum 01.03.2023

Die gelern­te Gesund­heits- und Kin­der­kran­ken­pfle­ge­rin, die ihre Aus­bil­dung in Kom­bi­na­ti­on mit dem Stu­di­en­gang „Pfle­ge Dual“ gestar­tet hat, ver­fügt über viel­fäl­ti­ge Erfah­run­gen in der Orga­ni­sa­ti­on und Füh­rung von Pfle­ge­be­rei­chen. Nach dem erfolg­rei­chen Abschluss des Fern-Master­stu­di­en­gangs „Manage­ment von Orga­ni­sa­tio­nen und Per­so­nal im Gesund­heits­we­sen“ ist sie seit 2017 in lei­ten­der Posi­ti­on tätig. Zuletzt als Pfle­ge­di­rek­to­rin der Kli­nik Hall­erwie­se-Cnopf­sche Kin­der­kli­nik in Nürn­berg. Dort hat sie Pro­jek­te wie die Reor­ga­ni­sa­ti­on des Pra­xis­an­lei­ter­kon­zep­tes auf­grund der gene­ra­li­sti­schen Aus­bil­dung sowie die Imple­men­tie­rung einer zen­tra­len Not­auf­nah­me beglei­tet und ver­ant­wort­lich umgesetzt.

Sabri­na Bre­ter­nitz, die hier behei­ma­tet ist, fie­bert den neu­en Auf­ga­ben als Direk­to­rin für Pfle­ge- und Pati­en­ten­ma­nage­ment am REGIO­MED Kli­ni­kum Coburg mit Span­nung und Spaß ent­ge­gen. „Ich freue mich auf neue Her­aus­for­de­run­gen und eine wert­schät­zen­de Zusam­men­ar­beit auf Augen­hö­he. Beson­ders liegt mir jedoch im neu­en Tätig­keits­feld die Stär­kung der Pfle­ge in Ver­bin­dung mit Per­so­nal­ge­win­nung, ‑bin­dung, ‑för­de­rung und ‑wei­ter­ent­wick­lung beson­ders am Her­zen.“ Fri­do­lin Rech, kom­mis­sa­ri­scher Kran­ken­haus­di­rek­tor sieht in der Ver­pflich­tung von Sabri­na Bre­ter­nitz eine Berei­che­rung für das Kli­ni­kum und des­sen Mit­ar­bei­ten­de. „Ihre Ein­stel­lung ist ein Glücks­griff für uns. Mit ihrer Erfah­rung und ihrem koope­ra­ti­ven Füh­rungs­stil wird sie die viel­fäl­ti­gen Auf­ga­ben und Pro­jek­te am REGIO­MED Kli­ni­kum Coburg her­vor­ra­gend meistern.“