Timo Hen­z­ler zwei­fa­cher ober­frän­ki­scher Mei­ster im Schach

Bei den “ Ober­frän­ki­schen Schach­ta­gen “ , die vom 23. – 26. Febru­ar im Schul­land­heim Ham­mer­müh­le in Kro­nach statt­fan­den, konn­ten die Burg­kunst­adter Nach­wuchs­spie­ler wie­der etli­che schö­ne Erfol­ge einfahren.

Den über­ra­schen­sten Erfolg erziel­te Timo Hen­z­ler, der sich in der U 14 Klas­se den Titel als “ Ober­frän­ki­scher Mei­ster “ mit 6:1 Punk­ten erkämpf­te. Er ver­wies die eigent­lich favo­ri­sier­ten Höch­stadter Spie­ler auf die Plät­ze 2 und 3. Hen­z­ler ver­lor nur gegen Seba­sti­an Voll­mer, gewann aber alle ande­ren Par­tien. Voll­mer wie­der­um ver­lor gegen den viert­pla­zier­ten Leon Brocke (SV Seu­bels­dorf ) und spiel­te gegen sei­nen Ver­eins­ka­me­ra­den Remis. Am Sonn­tag gelang es Timo dann auch noch die ober­frän­ki­sche Blitz­mei­ster­schaft in sei­ner Alters­klas­se zu gewinnen.

Mag­da­le­na Völ­ker erreich­te mit 2 Punk­ten den 7.Platz vor Anna Kun­kel mit 1 Punkt. In der U16 Klas­se kam Toni Pet­te­rich mit 3,5 Punk­ten auf den 8. Platz, Kri­stin Völ­ker mit 2 Punk­ten auf den 13. Platz. Bei der U 12 erreich­te Vlad Botscha­row mit 3 Punk­ten den 7. Rang. Bei der U 10 konn­te Anika Güt­her mit 3 Punk­ten den 3. Platz errei­chen, vor ihrer Ver­eins­ka­me­ra­din Ame­lie Gebert mit 2 Punk­ten auf Platz 4. Bei der U 8 ver­pass­te Fre­de­rik Öhr­lein nur knapp den 1.Platz, den Jona­than Hewera vom SV Seu­bels­dorf mit 6,5 Punk­ten erreich­te. Da Fre­de­rik bereits eine Par­tie ver­lo­ren hat­te, muß­te er das ent­schei­den­te Spiel gegen Hewera unbe­dingt gewin­nen. Das wäre auch mög­lich gewe­sen, wenn er ihn nicht am Ende Patt gesetzt hät­te. So blieb für Fre­de­rik mit 5,5 Punk­ten nur der 2. Platz. Er hat sich damit aber genau wie Timo Hen­z­ler für die baye­ri­schen Mei­ster­schaf­ten qualifiziert!

Ein Lob für die­se Erfol­ge haben sich auch die Burg­kunst­adter Trai­ner ver­dient, die die Jugend­li­chen auch bei die­sem Tur­nier betreu­ten – allen vor­an Jens Güt­her und Alex­an­der Öhrlein.